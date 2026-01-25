ICYMI: NFL Draft 2023 Rounds 3-7
ICYMI: NFL Draft 2023 Rounds 3-7

Sammi Turano

Originally posted on August 26, 2023

ICYMI: NFL Draft 2023 Rounds 3-7

Round 3

64 Chicago Bears Zacch Pickens DT South Carolina
65 Philadelphia Eagles Tyler Steen OT Alabama
66 Philadelphia Eagles Sydney Brown S Illinois
67 Denver Broncos Drew Sanders LB Arkansas
68 Detroit Lions Hendon Hooker QB Virginia Tech
69 Houston Texans Tank Dell WR Houston
70 Las Vegas Raiders Byron Young DL Alabama
71 New Orleans Saints Kendre Miller RB TCU
72 Arizona Cardinals Garrett Williams CB Syracuse
73 New York Giants Jalin Hyatt WR Tennessee
74 Cleveland Browns Cedric Tillman WR Tennessee
75 Atlanta Falcons Zach Harrison EDGE Ohio State
76 New England Patriots Marte Mapu S Sacramento State
77 Los Angeles Rams Byron Young EDGE Tennessee
78 Green Bay Packers Tucker Kraft TE South Dakota State
79 Indianapolis Colts Josh Downs WR North Carolina
80 Carolina Panthers DJ Johnson LB Oregon
81 Tennessee Titans Tajae Spears RB Tulane
82 Tampa Bay Buccaneers YaYa Diaby LB Louisville
83 Denver Broncos Riley Moss CB Iowa
84 Miami Dolphins Devon Achane RB Texas A&M
85 Los Angeles Chargers Daiyan Henley LB Washington State
86 Baltimore Ravens Trenton Simpson LB Clemson
87 San Francisco 49ers Ji’Ayir Brown S Penn State
88 Jacksonville Jaguars Tank Bigsby RB Auburn
89 Los Angeles Rams Kobie Turner DT Wake Forest
90 Dallas Cowboys DeMarvion Overshown LB Texas
91 Buffalo Bills Dorian Williams LB Tulane
92 Kansas City Chiefs Wanya Morris OT Oklahoma
93 Pittsburgh Steelers Darnell Washington TE Georgia
94 Arizona Cardinals Michael Wilson WR Stanford
95 Cincinnati Bengals Jordan Battle DB Alabama
96 Detroit Lions Brodric Martin DT Western Kentucky
97 Washington Commanders Ricky Stromberg C Arkansas
98 Cleveland Browns Siaki Ika DT Baylor
99 San Francisco 49ers Jake Moody K Michigan
100 Las Vegas Raiders Tre Tucker WR Cincinnati
101 San Francisco 49ers Cameron Latu TE Alabama
102 Minnesota Vikings Mekhi Blackmon CB USC

 

Round 3

Pick Team Selection Position School
103 New Orleans Saints Nick Saldiveri OL Old Dominion
104 Las Vegas Raiders Jakorian Bennett CB Maryland
105 Philadelphia Eagles Kelee Ringo CB Georgia
106 Indianapolis Colts Blake Freeland OT BYU
107 New England Patriots Jake Andrews C Troy
108 Seattle Seahawks Anthony Bradford OL LSU
109 Houston Texans Dylan Horton EDGE TCU
110 Indianapolis Colts Adetomiwa Adebawore DT Northwestern
111 Cleveland Browns Dawand Jones OT Ohio State
112 New England Patriots Chad Ryland K Maryland
113 Atlanta Falcons Clark Phillips III CB Utah
114 Carolina Panthers Chandler Zavala OL North Carolina State
115 Chicago Bears Roschon Johnson RB Texas
116 Green Bay Packers Colby Wooden DE Auburn
117 New England Patriots Sidy Sow OL Eastern Michigan
118 Washington Commanders Braeden Daniels OL Utah
119 Kansas City Chiefs Chamarri Conner CB Virginia Tech
120 New York Jets Carter Warren OT Pittsburgh
121 Jacksonville Jaguars Ventrell Miller LB Florida
122 Arizona Cardinals Jon Gaines II OL UCLA
123 Seattle Seahawks Cameron Young DT Mississippi State
124 Baltimore Ravens Tavius Robinson EDGE Mississippi
125 Los Angeles Chargers Derius Davis WR TSU
126 Cleveland Browns Isaiah McGuire DE Missouri
127 New Orleans Saints Jake Haener QB Fresno State
128 Los Angeles Rams Stetson Bennett QB Georgia
129 Dallas Cowboys Viliami Fehoko Jr. DE San Jose State
130 Jacksonville Jaguars Tyler Lacy DE Oklahoma State
131 Cincinnati Bengals Charlie Jones WR Purdue
132 Pittsburgh Steelers Nick Herbig LB Wisconsin
133 Chicago Bears Tyler Scott WR Cincinnati
134 Minnesota Vikings Jay Ward CB LSU
135 Las Vegas Raiders Aidan O’Connell QB Purdue
Round 5

Pick Team Selection Position School
136 Jacksonville Jaguars Yasir Abdullah LB Louisville
137 Washington Commanders KJ Henry EDGE Clemson
138 Indianapolis Colts Darius Rush CB South Carolina
139 Arizona Cardinals Clayton Tune QB Houston
140 Cleveland Browns Dorian Thompson-Robinson QB UCLA
141 Minnesota Vikings Jaquelin Roy DT LSU
142 Cleveland Browns Cameron Mitchell CB Northwestern
143 New York Jets Israel Abanikanda RB Pittsburgh
144 New England Patriots Atonio Mafi OL UCLA
145 Carolina Panthers Jammie Robinson S Florida State
146 New Orleans Saints Jordan Howden S Minnesota
147 Tennessee Titans Josh Whyle TE Cincinnati
148 Chicago Bears Noah Sewell LB Oregon
149 Green Bay Packers Sean Clifford QB Penn State
150 Buffalo Bills Justin Shorter WR Florida
151 Seattle Seahawks Mike Morris DE Michigan
152 Detroit Lions Colby Sorsdal OT William & Mary
153 Tampa Bay Buccaneers SirVocea Dennis LB Pittsburgh
154 Seattle Seahawks Olu Oluwatimi CB Michigan
155 San Francisco 49ers Darrell Luter Jr. DB South Alabama
156 Los Angeles Chargers Jordan McFadden OL Clemson
157 Baltimore Ravens Kyu Blu Kelly CB Stanford
158 Indianapolis Colts Daniel Scott S California
159 Green Bay Packers Dontayvion Wicks WR Virginia
160 Jacksonville Jaguars Antonio Johnson S Texas A&M
161 Los Angeles Rams Nick Hampton EDGE Appalachian State
162 Indianapolis Colts Will Mallory TE Miami
163 Cincinnati Bengals Chase Brown RB Illinois
164 Minnesota Vikings Jaren Hall QB BYU
165 Chicago Bears Terell Smith CB Minnesota
166 Kansas City Chiefs BJ Thompson EDGE Stephen F. Austin State
167 Houston Texans Henry To’oTo’o LB Alabama
168 Arizona Cardinals Owen Pappoe LB Auburn
169 Dallas Cowboys Asim Richards OT North Carolina
170 Las Vegas Raiders Christopher Smith II S Georgia
171 Tampa Bay Buccaneers Payne Durham TE Purdue
172 New York Giants Eric Gray RB Oklahoma
173 San Francisco 49ers Robert Beal Jr. EDGE Georgia
174 Los Angeles Rams Warren McClendon Jr. OT Georgia
175 Los Angeles Rams Davis Allen TE Clemson
176 Indianapolis Colts Evan Hull RB Northwestern
177 Los Angeles Rams Puka Nacua WR BYU
Round 6

Pick Team Selection Position School
178 Dallas Cowboys Eric Scott Jr. CB Southern Mississippi
179 Green Bay Packers Karl Brooks DT Bowling Green
180 Arizona Cardinals Kei’Trel Clark CB Louisville
181 Tampa Bay Buccaneers Josh Hayes DB Kansas State
182 Los Angeles Rams Tre’Vius Tomlinson DB TCU
183 Denver Broncos J.L. Skinner S Boise State
184 New York Jets Zaire Barnes LB Western Michigan
185 Jacksonville Jaguars Parker Washington WR Penn State
186 Tennessee Titans Jaelyn Duncan OT Maryland
187 New England Patriots Kayshon Boutte WR LSU
188 Philadelphia Eagles Tanner McKee QB Stanford
189 Los Angeles Rams Ochaun Mathis EDGE Nebraska
190 Cleveland Browns Luke Wypler C Ohio State
191 Tampa Bay Buccaneers Trey Palmer WR Nebraska
192 New England Patriots Bryce Baringer P Michigan State
193 Washington Commanders Chris Rodriquez Jr. RB Kentucky
194 Kansas City Chiefs Keondre Coburn DT Texas
195 New Orleans Saints A.T. Perry WR Wake Forest
196 Tampa Bay Buccaneers Jose Ramirez EDGE Eastern Michigan
197 Miami Dolphins Elijah Higgins WR Stanford
198 Seattle Seahawks Jerrick Reed II S New Mexico
199 Baltimore Ravens Malaesala Aumavae-Laulu OT Oregon
200 Los Angeles Chargers Scott Matlock DT Boise State
201 Houston Texans Jarrett Patterson C Notre Dame
202 Jacksonville Jaguars Christian Braswell CB Rutgers
203 Las Vegas Raiders Amari Burney LB Florida
204 New York Jets Jarrick Bernard-Converse CB LSU
205 Buffalo Bills Xavier Hutchinson WR Iowa State
206 Cincinnati Bengals Andrei Iosivas WR Princeton
207 Green Bay Packers Anders Carlson K Auburn
208 Jacksonville Jaguars Erick Hallett DB Pittsburgh
209 New York Giants Tre Hawkins III CB Old Dominion
210 New England Patriots Demario Douglas WR Liberty
211 Indianapolis Colts Titus Leo EDGE Wagner
212 Dallas Cowboys Deuce Vaughn RB Kansas State
213 Arizona Cardinals Dante Stills DT West Virginia
214 New England Patriots Ameer Speed DB Michigan State
215 Los Angeles Rams Zach Evans RB Mississippi
216 San Francisco 49ers Dee Winters LB TCU
217 Cincinnati Bengals Brad Robbins P Michigan
Round 7

Pick Team Selection Position School
218 Chicago Bears Travis Bell DT Kennesaw State
219 Detroit Lions Antoine Green WR North Carolina
220 New York Jets Zack Kuntz TE Old Dominion
221 Indianapolis Colts Jaylon Jones CB Texas A&M
222 Minnesota Vikings DeWayne McBride RB UAB
223 Los Angeles Rams Ethan Evans P Wingate
224 Atlanta Falcons DeMarco Hellams S Alabama
225 Atlanta Falcons Jovaughn Gwyn OL South Carolina
226 Jacksonville Jaguars Cooper Hodges OT Appalachian State
227 Jacksonville Jaguars Raymond Vohasek DT North Carolina
228 Tennessee Titans Colton Dowell WR Tennessee-Martin
229 Baltimore Ravens Andrew Vorhees OL USC
230 Buffalo Bills Nick Broeker OL Mississippi
231 Las Vegas Raiders Nesta Jade Silvera DT Arizona State
232 Green Bay Packers Carrington Valentine CB Kentucky
233 Washington Commanders Andre Jones Jr. EDGE Louisiana
234 Los Angeles Rams Jason Taylor II S Oklahoma State
235 Green Bay Packers Lew Nichols III RB Central Michigan
236 Indianapolis Colts Jake Witt OT Northern Michigan
237 Seattle Seahawks Kenny McIntosh RB Georgia
238 Miami Dolphins Ryan Hayes OT Michigan
239 Los Angeles Chargers Max Duggan QB TCU
240 Jacksonville Jaguars Derek Parish EDGE Houston
241 Pittsburgh Steelers Cory Trice Jr. CB Purdue
242 Green Bay Packers Anthony Johnson CB Virginia
243 New York Giants Jordon Riley DT Oregon
244 Dallas Cowboys Jalen Brooks WR South Carolina
245 New England Patriots Isaiah Bolden CB Jackson State
246 Cincinnati Bengals D.J. Ivey DB Miami
247 San Francisco 49ers Brayden Willis TE Oklahoma
248 Houston Texans Brandon Hill S Pittsburgh
249 Philadelphia Eagles Moro Ojomo DT Texas
250 Kansas City Chiefs Nic Jones CB Ball State
251 Pittsburgh Steelers Spencer Anderson OL Maryland
252 Buffalo Bills Alex Austin CB Oregon State
253 San Francisco 49ers Ronnie Bell WR Michigan
254 New York Giants Gervarrius Owens S Houston
255 San Francisco 49ers Jalen Graham LB Purdue
256 Green Bay Packers Grant DuBose WR Charlotte
257 Denver Broncos Alex Forsyth C Oregon
258 Chicago Bears Kendall Williamson DB Stanford
259 Los Angeles Rams Desjuan Johnson DE Toledo
