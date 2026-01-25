Originally posted on August 26, 2023 @ 7:50 am
ICYMI: NFL Draft 2023 Rounds 3-7
Round 3
|64
|Chicago Bears
|Zacch Pickens
|DT
|South Carolina
|65
|Philadelphia Eagles
|Tyler Steen
|OT
|Alabama
|66
|Philadelphia Eagles
|Sydney Brown
|S
|Illinois
|67
|Denver Broncos
|Drew Sanders
|LB
|Arkansas
|68
|Detroit Lions
|Hendon Hooker
|QB
|Virginia Tech
|69
|Houston Texans
|Tank Dell
|WR
|Houston
|70
|Las Vegas Raiders
|Byron Young
|DL
|Alabama
|71
|New Orleans Saints
|Kendre Miller
|RB
|TCU
|72
|Arizona Cardinals
|Garrett Williams
|CB
|Syracuse
|73
|New York Giants
|Jalin Hyatt
|WR
|Tennessee
|74
|Cleveland Browns
|Cedric Tillman
|WR
|Tennessee
|75
|Atlanta Falcons
|Zach Harrison
|EDGE
|Ohio State
|76
|New England Patriots
|Marte Mapu
|S
|Sacramento State
|77
|Los Angeles Rams
|Byron Young
|EDGE
|Tennessee
|78
|Green Bay Packers
|Tucker Kraft
|TE
|South Dakota State
|79
|Indianapolis Colts
|Josh Downs
|WR
|North Carolina
|80
|Carolina Panthers
|DJ Johnson
|LB
|Oregon
|81
|Tennessee Titans
|Tajae Spears
|RB
|Tulane
|82
|Tampa Bay Buccaneers
|YaYa Diaby
|LB
|Louisville
|83
|Denver Broncos
|Riley Moss
|CB
|Iowa
|84
|Miami Dolphins
|Devon Achane
|RB
|Texas A&M
|85
|Los Angeles Chargers
|Daiyan Henley
|LB
|Washington State
|86
|Baltimore Ravens
|Trenton Simpson
|LB
|Clemson
|87
|San Francisco 49ers
|Ji’Ayir Brown
|S
|Penn State
|88
|Jacksonville Jaguars
|Tank Bigsby
|RB
|Auburn
|89
|Los Angeles Rams
|Kobie Turner
|DT
|Wake Forest
|90
|Dallas Cowboys
|DeMarvion Overshown
|LB
|Texas
|91
|Buffalo Bills
|Dorian Williams
|LB
|Tulane
|92
|Kansas City Chiefs
|Wanya Morris
|OT
|Oklahoma
|93
|Pittsburgh Steelers
|Darnell Washington
|TE
|Georgia
|94
|Arizona Cardinals
|Michael Wilson
|WR
|Stanford
|95
|Cincinnati Bengals
|Jordan Battle
|DB
|Alabama
|96
|Detroit Lions
|Brodric Martin
|DT
|Western Kentucky
|97
|Washington Commanders
|Ricky Stromberg
|C
|Arkansas
|98
|Cleveland Browns
|Siaki Ika
|DT
|Baylor
|99
|San Francisco 49ers
|Jake Moody
|K
|Michigan
|100
|Las Vegas Raiders
|Tre Tucker
|WR
|Cincinnati
|101
|San Francisco 49ers
|Cameron Latu
|TE
|Alabama
|102
|Minnesota Vikings
|Mekhi Blackmon
|CB
|USC
|Pick
|Team
|Selection
|Position
|School
|103
|New Orleans Saints
|Nick Saldiveri
|OL
|Old Dominion
|104
|Las Vegas Raiders
|Jakorian Bennett
|CB
|Maryland
|105
|Philadelphia Eagles
|Kelee Ringo
|CB
|Georgia
|106
|Indianapolis Colts
|Blake Freeland
|OT
|BYU
|107
|New England Patriots
|Jake Andrews
|C
|Troy
|108
|Seattle Seahawks
|Anthony Bradford
|OL
|LSU
|109
|Houston Texans
|Dylan Horton
|EDGE
|TCU
|110
|Indianapolis Colts
|Adetomiwa Adebawore
|DT
|Northwestern
|111
|Cleveland Browns
|Dawand Jones
|OT
|Ohio State
|112
|New England Patriots
|Chad Ryland
|K
|Maryland
|113
|Atlanta Falcons
|Clark Phillips III
|CB
|Utah
|114
|Carolina Panthers
|Chandler Zavala
|OL
|North Carolina State
|115
|Chicago Bears
|Roschon Johnson
|RB
|Texas
|116
|Green Bay Packers
|Colby Wooden
|DE
|Auburn
|117
|New England Patriots
|Sidy Sow
|OL
|Eastern Michigan
|118
|Washington Commanders
|Braeden Daniels
|OL
|Utah
|119
|Kansas City Chiefs
|Chamarri Conner
|CB
|Virginia Tech
|120
|New York Jets
|Carter Warren
|OT
|Pittsburgh
|121
|Jacksonville Jaguars
|Ventrell Miller
|LB
|Florida
|122
|Arizona Cardinals
|Jon Gaines II
|OL
|UCLA
|123
|Seattle Seahawks
|Cameron Young
|DT
|Mississippi State
|124
|Baltimore Ravens
|Tavius Robinson
|EDGE
|Mississippi
|125
|Los Angeles Chargers
|Derius Davis
|WR
|TSU
|126
|Cleveland Browns
|Isaiah McGuire
|DE
|Missouri
|127
|New Orleans Saints
|Jake Haener
|QB
|Fresno State
|128
|Los Angeles Rams
|Stetson Bennett
|QB
|Georgia
|129
|Dallas Cowboys
|Viliami Fehoko Jr.
|DE
|San Jose State
|130
|Jacksonville Jaguars
|Tyler Lacy
|DE
|Oklahoma State
|131
|Cincinnati Bengals
|Charlie Jones
|WR
|Purdue
|132
|Pittsburgh Steelers
|Nick Herbig
|LB
|Wisconsin
|133
|Chicago Bears
|Tyler Scott
|WR
|Cincinnati
|134
|Minnesota Vikings
|Jay Ward
|CB
|LSU
|135
|Las Vegas Raiders
|Aidan O’Connell
|QB
|Purdue
Round 5
|Pick
|Team
|Selection
|Position
|School
|136
|Jacksonville Jaguars
|Yasir Abdullah
|LB
|Louisville
|137
|Washington Commanders
|KJ Henry
|EDGE
|Clemson
|138
|Indianapolis Colts
|Darius Rush
|CB
|South Carolina
|139
|Arizona Cardinals
|Clayton Tune
|QB
|Houston
|140
|Cleveland Browns
|Dorian Thompson-Robinson
|QB
|UCLA
|141
|Minnesota Vikings
|Jaquelin Roy
|DT
|LSU
|142
|Cleveland Browns
|Cameron Mitchell
|CB
|Northwestern
|143
|New York Jets
|Israel Abanikanda
|RB
|Pittsburgh
|144
|New England Patriots
|Atonio Mafi
|OL
|UCLA
|145
|Carolina Panthers
|Jammie Robinson
|S
|Florida State
|146
|New Orleans Saints
|Jordan Howden
|S
|Minnesota
|147
|Tennessee Titans
|Josh Whyle
|TE
|Cincinnati
|148
|Chicago Bears
|Noah Sewell
|LB
|Oregon
|149
|Green Bay Packers
|Sean Clifford
|QB
|Penn State
|150
|Buffalo Bills
|Justin Shorter
|WR
|Florida
|151
|Seattle Seahawks
|Mike Morris
|DE
|Michigan
|152
|Detroit Lions
|Colby Sorsdal
|OT
|William & Mary
|153
|Tampa Bay Buccaneers
|SirVocea Dennis
|LB
|Pittsburgh
|154
|Seattle Seahawks
|Olu Oluwatimi
|CB
|Michigan
|155
|San Francisco 49ers
|Darrell Luter Jr.
|DB
|South Alabama
|156
|Los Angeles Chargers
|Jordan McFadden
|OL
|Clemson
|157
|Baltimore Ravens
|Kyu Blu Kelly
|CB
|Stanford
|158
|Indianapolis Colts
|Daniel Scott
|S
|California
|159
|Green Bay Packers
|Dontayvion Wicks
|WR
|Virginia
|160
|Jacksonville Jaguars
|Antonio Johnson
|S
|Texas A&M
|161
|Los Angeles Rams
|Nick Hampton
|EDGE
|Appalachian State
|162
|Indianapolis Colts
|Will Mallory
|TE
|Miami
|163
|Cincinnati Bengals
|Chase Brown
|RB
|Illinois
|164
|Minnesota Vikings
|Jaren Hall
|QB
|BYU
|165
|Chicago Bears
|Terell Smith
|CB
|Minnesota
|166
|Kansas City Chiefs
|BJ Thompson
|EDGE
|Stephen F. Austin State
|167
|Houston Texans
|Henry To’oTo’o
|LB
|Alabama
|168
|Arizona Cardinals
|Owen Pappoe
|LB
|Auburn
|169
|Dallas Cowboys
|Asim Richards
|OT
|North Carolina
|170
|Las Vegas Raiders
|Christopher Smith II
|S
|Georgia
|171
|Tampa Bay Buccaneers
|Payne Durham
|TE
|Purdue
|172
|New York Giants
|Eric Gray
|RB
|Oklahoma
|173
|San Francisco 49ers
|Robert Beal Jr.
|EDGE
|Georgia
|174
|Los Angeles Rams
|Warren McClendon Jr.
|OT
|Georgia
|175
|Los Angeles Rams
|Davis Allen
|TE
|Clemson
|176
|Indianapolis Colts
|Evan Hull
|RB
|Northwestern
|177
|Los Angeles Rams
|Puka Nacua
|WR
|BYU
Round 6
|Pick
|Team
|Selection
|Position
|School
|178
|Dallas Cowboys
|Eric Scott Jr.
|CB
|Southern Mississippi
|179
|Green Bay Packers
|Karl Brooks
|DT
|Bowling Green
|180
|Arizona Cardinals
|Kei’Trel Clark
|CB
|Louisville
|181
|Tampa Bay Buccaneers
|Josh Hayes
|DB
|Kansas State
|182
|Los Angeles Rams
|Tre’Vius Tomlinson
|DB
|TCU
|183
|Denver Broncos
|J.L. Skinner
|S
|Boise State
|184
|New York Jets
|Zaire Barnes
|LB
|Western Michigan
|185
|Jacksonville Jaguars
|Parker Washington
|WR
|Penn State
|186
|Tennessee Titans
|Jaelyn Duncan
|OT
|Maryland
|187
|New England Patriots
|Kayshon Boutte
|WR
|LSU
|188
|Philadelphia Eagles
|Tanner McKee
|QB
|Stanford
|189
|Los Angeles Rams
|Ochaun Mathis
|EDGE
|Nebraska
|190
|Cleveland Browns
|Luke Wypler
|C
|Ohio State
|191
|Tampa Bay Buccaneers
|Trey Palmer
|WR
|Nebraska
|192
|New England Patriots
|Bryce Baringer
|P
|Michigan State
|193
|Washington Commanders
|Chris Rodriquez Jr.
|RB
|Kentucky
|194
|Kansas City Chiefs
|Keondre Coburn
|DT
|Texas
|195
|New Orleans Saints
|A.T. Perry
|WR
|Wake Forest
|196
|Tampa Bay Buccaneers
|Jose Ramirez
|EDGE
|Eastern Michigan
|197
|Miami Dolphins
|Elijah Higgins
|WR
|Stanford
|198
|Seattle Seahawks
|Jerrick Reed II
|S
|New Mexico
|199
|Baltimore Ravens
|Malaesala Aumavae-Laulu
|OT
|Oregon
|200
|Los Angeles Chargers
|Scott Matlock
|DT
|Boise State
|201
|Houston Texans
|Jarrett Patterson
|C
|Notre Dame
|202
|Jacksonville Jaguars
|Christian Braswell
|CB
|Rutgers
|203
|Las Vegas Raiders
|Amari Burney
|LB
|Florida
|204
|New York Jets
|Jarrick Bernard-Converse
|CB
|LSU
|205
|Buffalo Bills
|Xavier Hutchinson
|WR
|Iowa State
|206
|Cincinnati Bengals
|Andrei Iosivas
|WR
|Princeton
|207
|Green Bay Packers
|Anders Carlson
|K
|Auburn
|208
|Jacksonville Jaguars
|Erick Hallett
|DB
|Pittsburgh
|209
|New York Giants
|Tre Hawkins III
|CB
|Old Dominion
|210
|New England Patriots
|Demario Douglas
|WR
|Liberty
|211
|Indianapolis Colts
|Titus Leo
|EDGE
|Wagner
|212
|Dallas Cowboys
|Deuce Vaughn
|RB
|Kansas State
|213
|Arizona Cardinals
|Dante Stills
|DT
|West Virginia
|214
|New England Patriots
|Ameer Speed
|DB
|Michigan State
|215
|Los Angeles Rams
|Zach Evans
|RB
|Mississippi
|216
|San Francisco 49ers
|Dee Winters
|LB
|TCU
|217
|Cincinnati Bengals
|Brad Robbins
|P
|Michigan
Round 7
|Pick
|Team
|Selection
|Position
|School
|218
|Chicago Bears
|Travis Bell
|DT
|Kennesaw State
|219
|Detroit Lions
|Antoine Green
|WR
|North Carolina
|220
|New York Jets
|Zack Kuntz
|TE
|Old Dominion
|221
|Indianapolis Colts
|Jaylon Jones
|CB
|Texas A&M
|222
|Minnesota Vikings
|DeWayne McBride
|RB
|UAB
|223
|Los Angeles Rams
|Ethan Evans
|P
|Wingate
|224
|Atlanta Falcons
|DeMarco Hellams
|S
|Alabama
|225
|Atlanta Falcons
|Jovaughn Gwyn
|OL
|South Carolina
|226
|Jacksonville Jaguars
|Cooper Hodges
|OT
|Appalachian State
|227
|Jacksonville Jaguars
|Raymond Vohasek
|DT
|North Carolina
|228
|Tennessee Titans
|Colton Dowell
|WR
|Tennessee-Martin
|229
|Baltimore Ravens
|Andrew Vorhees
|OL
|USC
|230
|Buffalo Bills
|Nick Broeker
|OL
|Mississippi
|231
|Las Vegas Raiders
|Nesta Jade Silvera
|DT
|Arizona State
|232
|Green Bay Packers
|Carrington Valentine
|CB
|Kentucky
|233
|Washington Commanders
|Andre Jones Jr.
|EDGE
|Louisiana
|234
|Los Angeles Rams
|Jason Taylor II
|S
|Oklahoma State
|235
|Green Bay Packers
|Lew Nichols III
|RB
|Central Michigan
|236
|Indianapolis Colts
|Jake Witt
|OT
|Northern Michigan
|237
|Seattle Seahawks
|Kenny McIntosh
|RB
|Georgia
|238
|Miami Dolphins
|Ryan Hayes
|OT
|Michigan
|239
|Los Angeles Chargers
|Max Duggan
|QB
|TCU
|240
|Jacksonville Jaguars
|Derek Parish
|EDGE
|Houston
|241
|Pittsburgh Steelers
|Cory Trice Jr.
|CB
|Purdue
|242
|Green Bay Packers
|Anthony Johnson
|CB
|Virginia
|243
|New York Giants
|Jordon Riley
|DT
|Oregon
|244
|Dallas Cowboys
|Jalen Brooks
|WR
|South Carolina
|245
|New England Patriots
|Isaiah Bolden
|CB
|Jackson State
|246
|Cincinnati Bengals
|D.J. Ivey
|DB
|Miami
|247
|San Francisco 49ers
|Brayden Willis
|TE
|Oklahoma
|248
|Houston Texans
|Brandon Hill
|S
|Pittsburgh
|249
|Philadelphia Eagles
|Moro Ojomo
|DT
|Texas
|250
|Kansas City Chiefs
|Nic Jones
|CB
|Ball State
|251
|Pittsburgh Steelers
|Spencer Anderson
|OL
|Maryland
|252
|Buffalo Bills
|Alex Austin
|CB
|Oregon State
|253
|San Francisco 49ers
|Ronnie Bell
|WR
|Michigan
|254
|New York Giants
|Gervarrius Owens
|S
|Houston
|255
|San Francisco 49ers
|Jalen Graham
|LB
|Purdue
|256
|Green Bay Packers
|Grant DuBose
|WR
|Charlotte
|257
|Denver Broncos
|Alex Forsyth
|C
|Oregon
|258
|Chicago Bears
|Kendall Williamson
|DB
|Stanford
|259
|Los Angeles Rams
|Desjuan Johnson
|DE
|Toledo