Billboard Music Awards 2019 Winners Announced
Originally posted on May 2, 2019 @ 9:46 am
Here is every single winner from lat night’s Billboard Music Awards. Credit: MJS Big Blog.
ARTIST AWARDS
Top Artist:
Cardi B
Drake -WINNER
Ariana Grande
Post Malone
Travis Scott
Top New Artist:
Bazzi
Juice WRLD – WINNER
Lil Baby
Dua Lipa
Ella Mai
Billboard Chart Achievement Award:
Dan + Shay
Drake
Ariana Grande – WINNER
Lady Gaga & Bradley Cooper
Dua Lipa
Top Male Artist:
Drake – WINNER
Post Malone
Travis Scott
Ed Sheeran
XXXTENTACION
Top Female Artist:
Cardi B
Ariana Grande – WINNER
Halsey
Ella Mai
Taylor Swift
Top Duo/Group:
BTS – WINNER
Dan + Shay
Imagine Dragons
Maroon 5
Panic! At The Disco
Top Billboard 200 Artist:
Drake – WINNER
Ariana Grande
Post Malone
Travis Scott
XXXTENTACION
Top Hot 100 Artist:
Cardi B
Drake – WINNER
Ariana Grande
Juice WRLD
Post Malone
Top Streaming Songs Artist:
Cardi B
Drake – WINNER
Ariana Grande
Post Malone
XXXTENTACION
Top Song Sales Artist:
Drake – WINNER
Ariana Grande
Imagine Dragons
Lady Gaga
Post Malone
Top Radio Songs Artist:
Cardi B
Drake – WINNER
Ariana Grande
Maroon 5
Post Malone
Top Social Artist:
BTS – WINNER
EXO
GOT7
Ariana Grande
Louis Tomlinson
Top Touring Artist:
Beyoncé & JAY-Z
Bruno Mars
Ed Sheeran – WINNER
Taylor Swift
Justin Timberlake
Top R&B Artist:
H.E.R.
Khalid
Ella Mai – WINNER
The Weeknd
XXXTENTACION
Top R&B Male Artist:
Khalid
The Weeknd – WINNER
XXXTENTACION
Top R&B Female Artist:
H.E.R.
Ella Mai – WINNER
Queen Naija
Top R&B Tour:
Beyoncé & JAY-Z – WINNER
Childish Gambino
Bruno Mars
Top Rap Artist:
Cardi B
Drake – WINNER
Juice WRLD
Post Malone
Travis Scott
Top Rap Male Artist:
Drake – WINNER
Post Malone
Travis Scott
Top Rap Female Artist:
Cardi B – WINNER
City Girls
Nicki Minaj
Top Rap Tour:
Beyoncé & JAY-Z – WINNER
Drake
Travis Scott
Top Country Artist:
Jason Aldean
Kane Brown
Luke Combs – WINNER
Dan + Shay
Florida Georgia Line
Top Country Male Artist:
Jason Aldean
Kane Brown
Luke Combs – WINNER
Top Country Female Artist:
Maren Morris
Kacey Musgraves
Carrie Underwood – WINNER
Top Country Duo/Group:
Dan + Shay – WINNER
Florida Georgia Line
Old Dominion
Top Country Tour:
Luke Bryan
Kenny Chesney – WINNER
Shania Twain
Top Rock Artist:
Imagine Dragons – WINNER
lovelytheband
Panic! At The Disco
Queen
twenty one pilots
Top Rock Tour:
Elton John – WINNER
The Rolling Stones
U2
Top Latin Artist:
Anuel AA
Bad Bunny
J Balvin
Ozuna – WINNER
Romeo Santos
Top Dance/Electronic Artist:
Calvin Harris
Kygo
Marshmello
ODESZA
The Chainsmokers – WINNER
Top Christian Artist:
Cory Asbury
Lauren Daigle – WINNER
for KING & COUNTRY
Hillsong Worship
MercyMe
Top Gospel Artist:
Kirk Franklin
Koryn Hawthorne
Tori Kelly
Tasha Cobbs Leonard – WINNER
Marvin Sapp
ALBUM AWARDS
Top Billboard 200 Album:
Cardi B “Invasion of Privacy”
Drake “Scorpion” – WINNER
Post Malone “beerbongs & bentleys”
Travis Scott “ASTROWORLD”
XXXTENTACION “?”
Top Soundtrack:
“13 Reasons Why: Season 2”
“A Star is Born” by Lady Gaga & Bradley Cooper
“Bohemian Rhapsody” by Queen
“Spider-Man: Into the Spider-Verse”
“The Greatest Showman” – WINNER
Top R&B Album:
Ella Mai “Ella Mai”
H.E.R. “H.E.R.”
Khalid “American Teen”
The Weeknd “My Dear Melancholy,”
XXXTENTACION “17” – WINNER
Top Rap Album:
Cardi B “Invasion of Privacy”
Drake “Scorpion” – WINNER
Post Malone “beerbongs & bentleys”
Travis Scott “ASTROWORLD”
XXXTENTACION “?”
Top Country Album:
Jason Aldean “Rearview Town”
Kane Brown “Kane Brown”
Luke Combs “This One’s For You” – WINNER
Dan + Shay “Dan + Shay”
Carrie Underwood “Cry Pretty”
Top Rock Album:
Dave Matthews Band “Come Tomorrow”
Imagine Dragons “Origins”
Mumford & Sons “Delta”
Panic! At This Disco “Pray For The Wicked” – WINNER
twenty one pilots “Trench”
Top Latin Album:
Anuel AA “Real Hasta la Muerte”
Bad Bunny “X 100PRE”
J Balvin “Vibras”
Maluma “F.A.M.E.”
Ozuna “Aura” – WINNER
Top Dance/Electronic Album:
Clean Bandit “What Is Love?”
David Guetta “7”
Kygo “Kids in Love”
Major Lazer “Major Lazer Essentials”
The Chainsmokers “Sick Boy” – WINNER
Top Christian Album:
Cory Asbury “Reckless Love”
Lauren Daigle “Look Up Child” – WINNER
for KING & COUNTRY “Burn The Ships”
Hillsong Worship “There Is More”
Zach Williams “Chain Breaker”
Top Gospel Album:
Snoop Dogg & Various Artists “Snoop Dogg Presents Bible of Love”
Aretha Franklin “Gospel Greats”
Koryn Hawthorne “Unstoppable”
Tori Kelly “Hiding Place” – WINNER
Jonathan McReynolds “Make Room”
SONG AWARDS
Top Hot 100 Song:
Cardi B, Bad Bunny & J Balvin “I Like It”
Juice WRLD “Lucid Dreams”
Maroon 5 ft. Cardi B “Girls Like You” – WINNER
Post Malone “Better Now”
Travis Scott “SICKO MODE”
Top Streaming Song (Audio):
Cardi B, Bad Bunny & J Balvin “I Like It”
Juice WRLD “Lucid Dreams”
Post Malone “Better Now”
Travis Scott “SICKO MODE” – WINNER
XXXTENTACION “SAD!”
Top Streaming Song (Video):
Drake “In My Feelings” – WINNER
Juice WRLD “Lucid Dreams”
Maroon 5 ft. Cardi B “Girls Like You”
Travis Scott “SICKO MODE”
XXXTENTACION “SAD!”
Top Selling Song:
Cardi B, Bad Bunny & J Balvin “I Like It”
Drake “In My Feelings”
Halsey “Without Me”
Lady Gaga & Bradley Cooper “Shallow”
Maroon 5 ft. Cardi B “Girls Like You” – WINNER
Top Radio Song:
Khalid & Normani “Love Lies”
Maroon 5 ft. Cardi B “Girls Like You” – WINNER
Post Malone “Better Now”
Bebe Rexha & Florida Georgia Line “Meant to Be”
Zedd, Maren Morris & Grey “The Middle”
Top Collaboration:
Cardi B, Bad Bunny & J Balvin “I Like It”
Khalid & Normani “Love Lies”
Maroon 5 ft. Cardi B “Girls Like You” – WINNER
Marshmello & Bastille “Happier”
Post Malone ft. Ty Dolla $ign “Psycho”
Top R&B Song:
DJ Khaled ft. Justin Bieber, Chance The Rapper & Quavo “No Brainer”
Ella Mai “Boo’d Up” – WINNER
Ella Mai “Trip”
Khalid “Better”
Lil Dicky ft. Chris Brown “Freaky Friday”
Top Rap Song:
Cardi B, Bad Bunny & J Balvin “I Like It” – WINNER
Drake “In My Feelings”
Juice WRLD “Lucid Dreams”
Post Malone “Better Now”
Travis Scott “SICKO MODE”
Top Country Song:
Kane Brown “Heaven”
Luke Combs “She Got the Best of Me”
Dan + Shay “Speechless”
Dan + Shay “Tequila”
Bebe Rexha & Florida Georgia Line “Meant to Be” – WINNER
Top Rock Song:
Foster The People “Sit Next to Me”
Imagine Dragons “Natural”
Imagine Dragons “Whatever It Takes”
lovelytheband “broken”
Panic! At The Disco “High Hopes” – WINNER
Top Latin Song:
Bad Bunny ft. Drake “Mia”
Daddy Yankee “Dura”
DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B “Taki Taki”
Nicky Jam & J Balvin “X”
Casper Magico, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny & Ozuna “Te Bote” – WINNER
Top Dance/Electronic Song:
DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B “Taki Taki”
Calvin Harris & Dua Lipa “One Kiss”
Marshmello & Bastille “Happier”
Tiësto & Dzeko ft. Preme & Post Malone “Jackie Chan”
Zedd, Maren Morris & Grey “The Middle” – WINNER
Top Christian Song:
Cory Asbury “Reckless Love”
Lauren Daigle “You Say” Winner
for KING & COUNTRY “joy.”
Hillsong Worship “Who You Say I Am”
Tauren Wells “Known”
Top Gospel Song:
Todd Dulaney “Your Great Name”
Koryn Hawthorne “Won’t He Do It” – WINNER
Tori Kelly ft. Kirk Franklin “Never Alone”
Jason Nelson “Forever”
Brian Courtney Wilson “A Great Work”