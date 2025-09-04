NFL Draft 2019 Round 3 Results
Originally posted on April 27, 2019 @ 12:07 am
Here are the round 3 NFL Draft Results
Round 3
65. Arizona Cardinals: Zach Allen, DE, Boston College
66. Pittsburgh Steelers (via trade with Raiders): Diontae Johnson, WR, Toledo
67. San Francisco 49ers: Jalen Hurd, WR, Baylor
68. New York Jets: Jachai Polite, LB, Florida
69. Jacksonville Jaguars: Josh Oliver, TE, San Jose State
70. Los Angeles Rams (via trade with Buccaneers): Darrell Henderson, RB, Memphis
71. Denver Broncos: Dre’Mont Jones, DT, Ohio State
72. Cincinnati Bengals: Germaine Pratt, LB, North Carolina State
73. Chicago Bears (via trade with Patriots): David Montgomery, RB, Iowa State
74. Buffalo Bills: Devin Singletary, RB, Florida Atlantic
75. Green Bay Packers: Jace Sternberger, TE, Texas A&M
76. Washington Redskins: Terry McLaurin, WR, Ohio State
77. New England Patriots (via multiple trades): Chase Winovich, DE, Michigan
78. Miami Dolphins: Michael Deiter, G, Wisconsin
79. Los Angeles Rams (via trade with Falcons): David Long, DB, Michigan
80. Cleveland Browns: Sione Takitaki, LB, Brigham Young
81. Detroit Lions (via trade with Vikings): Will Harris, DB, Boston College
82. Tennessee Titans: Nate Davis, G, UNC Charlotte
83. Pittsburgh Steelers: Justin Layne, DB, Michigan State
84. Kansas City Chiefs (via trade with Seahawks): Khalen Saunders, DT, Western Illinois
85. Baltimore Ravens: Jaylon Ferguson, LB, Louisiana Tech
86. Houston Texans: Kahale Warring, TE, San Diego State
87. New England Patriots (via trade with Bears): Damien Harris, RB, Alabama
88. Seattle Seahawks (via multiple trades): Cody Barton, LB, Utah
89. Indianapolis Colts: Bobby Okereke, LB, Stanford
90. Dallas Cowboys: Connor McGovern, G, Penn State
91. Los Angeles Chargers: Trey Pipkins, T, Sioux Falls
92. New York Jets (via multiple trades): Chuma Edoga, T, USC
93. Baltimore Ravens (via multiple trades): Miles Boykin, WR, Notre Dame
94. Tampa Bay Buccaneers (via trade with Rams): Jamel Dean, DB, Auburn
95. New York Giants (via multiple trades): Oshane Ximines, DE, Old Dominion
96. Buffalo Bills (via trade with Redskins): Dawson Knox, TE, Ole Miss
97. Los Angeles Rams (via trade with Patriots): Bobby Evans, T, Oklahoma
98. Jacksonville Jaguars (via trade with Rams): Quincy Williams, LB, Murray State
99. Tampa Bay Buccaneers (via trade with Rams): Mike Edwards, DB, Kentucky
100. Carolina Panthers: Will Grier, QB, West Virginia
101. New England Patriots (via trade with Rams): Yodny Cajuste, T, West Virginia
102. Minnesota Vikings (via trade with Ravens): Alexander Mattison, RB, Boise State