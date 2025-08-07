Misc.

Critics Choice Super Awards 2025 Winners

FILM WINNERS FOR THE 5THANNUAL CRITICS CHOICE SUPER AWARDS

BEST ACTION MOVIE
Mission: Impossible – The Final Reckoning

BEST ACTOR IN AN ACTION MOVIE
Tom Cruise – Mission: Impossible – The Final Reckoning

BEST ACTRESS IN AN ACTION MOVIE
June Squibb – Thelma

BEST SUPERHERO MOVIE*
Deadpool & Wolverine

BEST ACTOR IN A SUPERHERO MOVIE*
Hugh Jackman – Deadpool & Wolverine

BEST ACTRESS IN A SUPERHERO MOVIE*
Florence Pugh – Thunderbolts*

BEST HORROR MOVIE
Sinners

BEST ACTOR IN A HORROR MOVIE
Michael B. Jordan – Sinners

BEST ACTRESS IN A HORROR MOVIE
Demi Moore – The Substance

BEST SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE
Dune: Part Two

BEST ACTOR IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE
Timothée Chalamet – Dune: Part Two

BEST ACTRESS IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE
Sophie Thatcher – Companion

BEST VILLAIN IN A MOVIE
Hugh Grant – Heretic

* Superhero categories also include Comic Book and Video Game Inspired series

TELEVISION WINNERS FOR THE 5THANNUAL CRITICS CHOICE SUPER AWARDS

BEST ACTION SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Shōgun

BEST ACTOR IN AN ACTION SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Hiroyuki Sanada – Shōgun

BEST ACTRESS IN AN ACTION SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Anna Sawai – Shōgun

BEST SUPERHERO SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE*
The Penguin

BEST ACTOR IN A SUPERHERO SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE*
Colin Farrell – The Penguin

BEST ACTRESS IN A SUPERHERO SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE*
Cristin Milioti – The Penguin

BEST HORROR SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
The Last of Us

BEST ACTOR IN A HORROR SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Pedro Pascal – The Last of Us

BEST ACTRESS IN A HORROR SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Jodie Foster – True Detective: Night Country

BEST SCIENCE FICTION / FANTASY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Andor

BEST ACTOR IN A SCIENCE FICTION / FANTASY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Diego Luna – Andor

BEST ACTRESS IN A SCIENCE FICTION / FANTASY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Britt Lower – Severance

BEST VILLAIN IN A SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Colin Farrell – The Penguin

* Superhero categories also include Comic Book and Video Game Inspired series

