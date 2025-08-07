Critics Choice Super Awards 2025 Winners
Critics Choice Super Awards 2025 Winners
FILM WINNERS FOR THE 5THANNUAL CRITICS CHOICE SUPER AWARDS
BEST ACTION MOVIE
Mission: Impossible – The Final Reckoning
BEST ACTOR IN AN ACTION MOVIE
Tom Cruise – Mission: Impossible – The Final Reckoning
BEST ACTRESS IN AN ACTION MOVIE
June Squibb – Thelma
BEST SUPERHERO MOVIE*
Deadpool & Wolverine
BEST ACTOR IN A SUPERHERO MOVIE*
Hugh Jackman – Deadpool & Wolverine
BEST ACTRESS IN A SUPERHERO MOVIE*
Florence Pugh – Thunderbolts*
BEST HORROR MOVIE
Sinners
BEST ACTOR IN A HORROR MOVIE
Michael B. Jordan – Sinners
BEST ACTRESS IN A HORROR MOVIE
Demi Moore – The Substance
BEST SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE
Dune: Part Two
BEST ACTOR IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE
Timothée Chalamet – Dune: Part Two
BEST ACTRESS IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE
Sophie Thatcher – Companion
BEST VILLAIN IN A MOVIE
Hugh Grant – Heretic
* Superhero categories also include Comic Book and Video Game Inspired series
TELEVISION WINNERS FOR THE 5THANNUAL CRITICS CHOICE SUPER AWARDS
BEST ACTION SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Shōgun
BEST ACTOR IN AN ACTION SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Hiroyuki Sanada – Shōgun
BEST ACTRESS IN AN ACTION SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Anna Sawai – Shōgun
BEST SUPERHERO SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE*
The Penguin
BEST ACTOR IN A SUPERHERO SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE*
Colin Farrell – The Penguin
BEST ACTRESS IN A SUPERHERO SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE*
Cristin Milioti – The Penguin
BEST HORROR SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
The Last of Us
BEST ACTOR IN A HORROR SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Pedro Pascal – The Last of Us
BEST ACTRESS IN A HORROR SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Jodie Foster – True Detective: Night Country
BEST SCIENCE FICTION / FANTASY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Andor
BEST ACTOR IN A SCIENCE FICTION / FANTASY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Diego Luna – Andor
BEST ACTRESS IN A SCIENCE FICTION / FANTASY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Britt Lower – Severance
BEST VILLAIN IN A SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Colin Farrell – The Penguin
