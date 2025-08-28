Critics Choice Documentary Awards 2024 Winners
WINNERS OF THE NINTH ANNUAL CRITICS CHOICE DOCUMENTARY AWARDS
BEST DOCUMENTARY FEATURE (TIE)
Super/Man: The Christopher Reeve Story (Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO Documentary Films, CNN Films)
Will & Harper (Netflix)
BEST DIRECTOR
Ian Bonhôte & Peter Ettedgui – Super/Man: The Christopher Reeve Story (Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO Documentary Films, CNN Films)
BEST NEW DOCUMENTARY FILMMAKER(S)
Natalie Rae & Angela Patton – Daughters (Netflix)
BEST CINEMATOGRAPHY
Iris Ng, Eunsoo Cho, Justin Turkowski – The Last of the Sea Women (Apple TV+)
BEST EDITING
Otto Burnham – Super/Man: The Christopher Reeve Story (Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO Documentary Films, CNN Films)
BEST SCORE
Ilan Eshkeri – Super/Man: The Christopher Reeve Story (Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO Documentary Films, CNN Films)
BEST NARRATION
Steve! (Martin) A Documentary in 2 Pieces (Apple TV+)
Written and performed by Steve Martin
BEST ARCHIVAL DOCUMENTARY
Super/Man: The Christopher Reeve Story (Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO Documentary Films, CNN Films)
BEST HISTORICAL DOCUMENTARY
The Greatest Night in Pop (Netflix)
BEST BIOGRAPHICAL DOCUMENTARY
Super/Man: The Christopher Reeve Story (Warner Bros. Pictures, DC Studios, HBO Documentary Films, CNN Films)
BEST MUSIC DOCUMENTARY
Music by John Williams (Walt Disney Studios)
BEST POLITICAL DOCUMENTARY
Sugarcane (National Geographic)
BEST SCIENCE/NATURE DOCUMENTARY
The Last of the Sea Women (Apple TV+)
BEST SPORTS DOCUMENTARY
Simone Biles Rising (Netflix)
BEST TRUE CRIME DOCUMENTARY
Sugarcane (National Geographic)
BEST SHORT DOCUMENTARY
The Only Girl in the Orchestra (Netflix)
BEST LIMITED DOCUMENTARY SERIES
Simone Biles Rising (Netflix)
BEST ONGOING DOCUMENTARY SERIES
30 for 30 (ESPN)