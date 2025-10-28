ICYMI: CBS Fall Schedule

CBS Announces 2023 Finale Dates
Sammi Turano

Originally posted on August 29, 2020 @ 5:48 pm

Here is a look at what to expect to see on CBS’s Fall schedule.

CBS Premiere and Finale Dates

Wednesday, Sept. 9

8:00-9:00 PM

BIG BROTHER

9:00-10:00 PM

LOVE ISLAND

10:00-11:00 PM

48 HOURS: SUSPICION (Special Wednesday Edition)

Saturday, Sept. 12

9:00-10:00 PM

LOVE ISLAND: MORE TO LOVE

10:00-11:00 PM

48 HOURS (34th Season Premiere)

*Sunday, Sept. 20 (NFL Double Header)

7:30-8:30 PM, ET/

7:00-8:00 PM, PT

60 MINUTES (53rd Season Premiere, RTP 7:00-8:00 ET/PT)

8:30-9:30 PM, ET/

8:00-9:00 PM, PT

BIG BROTHER

9:30-10:30 PM, ET/

9:00-10:00 PM, PT

LOVE ISLAND
 

Monday, Sept. 21

9:00-10:00 PM

  

 

LOVE ISLAND
10:00-11:00 PM MANHUNT: DEADLY GAMES (Broadcast Premiere)

Thursday, Sept. 24

8:00-9:00 PM

BIG BROTHER

9:00-10:00 PM

LOVE ISLAND

10:00-11:00 PM

STAR TREK: DISCOVERY (Broadcast Premiere – 1st Season)

Friday, Sept. 25

8:00-9:00 PM

THE GREATEST #ATHOME VIDEOS

9:00-10:00 PM

LOVE ISLAND

Tuesday, Sept. 29

8:00-9:00 PM

LOVE ISLAND (2nd Season Finale)

Friday, Oct. 2

8:00-9:00 PM

THE GREATEST #ATHOME VIDEOS

9:00-10:00 PM

UNDERCOVER BOSS (10th Season Premiere)

Monday, Oct. 12, 19, 26

9:00-10:00 PM

ONE DAY AT A TIME (Broadcast Premiere – 4th Season)

10:00-11:00 PM

MANHUNT: DEADLY GAMES

Tuesday, Oct. 13

10:00-11:00 PM

THE FBI DECLASSIFIED (Season Premiere)

Wednesday, Oct. 14

8:00-9:00 PM

BIG BROTHER

9:00-10:00 PM

THE AMAZING RACE (32nd Season Premiere)

Wednesday, Oct. 28

8:00-9:00 PM

THE AMAZING RACE (NTP)

9:00-11:00 PM

BIG BROTHER (22nd Season Finale)
