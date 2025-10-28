ICYMI: CBS Fall Schedule
Originally posted on August 29, 2020 @ 5:48 pm
Here is a look at what to expect to see on CBS’s Fall schedule.
CBS Premiere and Finale Dates
|
Wednesday, Sept. 9
|
|
8:00-9:00 PM
|
BIG BROTHER
|
9:00-10:00 PM
|
LOVE ISLAND
|
10:00-11:00 PM
|
48 HOURS: SUSPICION (Special Wednesday Edition)
|
|
|
Saturday, Sept. 12
|
|
9:00-10:00 PM
|
LOVE ISLAND: MORE TO LOVE
|
10:00-11:00 PM
|
48 HOURS (34th Season Premiere)
|
|
*Sunday, Sept. 20 (NFL Double Header)
|
7:30-8:30 PM, ET/
7:00-8:00 PM, PT
|
60 MINUTES (53rd Season Premiere, RTP 7:00-8:00 ET/PT)
|
8:30-9:30 PM, ET/
8:00-9:00 PM, PT
|
BIG BROTHER
|
9:30-10:30 PM, ET/
9:00-10:00 PM, PT
|
LOVE ISLAND
|
Monday, Sept. 21
9:00-10:00 PM
|
LOVE ISLAND
|10:00-11:00 PM
|MANHUNT: DEADLY GAMES (Broadcast Premiere)
|
|
|
Thursday, Sept. 24
|
|
8:00-9:00 PM
|
BIG BROTHER
|
9:00-10:00 PM
|
LOVE ISLAND
|
10:00-11:00 PM
|
STAR TREK: DISCOVERY (Broadcast Premiere – 1st Season)
|
|
|
Friday, Sept. 25
|
|
8:00-9:00 PM
|
THE GREATEST #ATHOME VIDEOS
|
9:00-10:00 PM
|
LOVE ISLAND
|
|
|
Tuesday, Sept. 29
|
|
8:00-9:00 PM
|
LOVE ISLAND (2nd Season Finale)
|
|
|
Friday, Oct. 2
|
|
8:00-9:00 PM
|
THE GREATEST #ATHOME VIDEOS
|
9:00-10:00 PM
|
UNDERCOVER BOSS (10th Season Premiere)
|
|
|
Monday, Oct. 12, 19, 26
|
|
9:00-10:00 PM
|
ONE DAY AT A TIME (Broadcast Premiere – 4th Season)
|
10:00-11:00 PM
|
MANHUNT: DEADLY GAMES
|
|
|
Tuesday, Oct. 13
|
|
10:00-11:00 PM
|
THE FBI DECLASSIFIED (Season Premiere)
|
|
|
Wednesday, Oct. 14
|
|
8:00-9:00 PM
|
BIG BROTHER
|
9:00-10:00 PM
|
THE AMAZING RACE (32nd Season Premiere)
|
|
|
Wednesday, Oct. 28
|
|
8:00-9:00 PM
|
THE AMAZING RACE (NTP)
|
9:00-11:00 PM
|
BIG BROTHER (22nd Season Finale)