ICYMI: NBC’s Fall Schedule
Originally posted on August 29, 2020 @ 5:38 pm
Here is the NBC schedule for fall 2020!
SEPTEMBER
“Transplant” (Tuesday, 9/1, 10-11 p.m.)
“American Ninja Warrior” (Monday, 9/7, 8-10 p.m.)
“NBC Sunday Night Football” (Thursday, 9/10 and Sunday, 9/13, 8:20 p.m. ET)
“Weakest Link” (Monday, 9/28, 10-11 p.m.)
“Dateline NBC” (Friday, 9/25, 10-11 p.m.)
OCTOBER
“Connecting …” (Thursday, 10/1, 8:30-9 p.m.)
“Ellen’s Game of Games” (Tuesday, 10/6, 8-10 p.m., then shifting to 9-10 p.m. on 10/13)
“The Voice” (Monday, 10/19, 8-10 p.m., Tuesday, 10/20, 8-10 p.m. then switches to 8-9 p.m. on 10/27)
“Superstore” (Thursday, 10/22, 8-8:30 p.m.)
NOVEMBER
“This Is Us” (Tuesday, 11/10, 9-11 p.m.; returns to 9-10 p.m. on 11/17)
“Chicago Med” (Wednesday, 11/11, 8-9 p.m.)
“Chicago Fire” (Wednesday, 11/11, 9-10 p.m.)
“Chicago P.D.” (Wednesday, 11/11, 10-11 p.m.)
“Law & Order: SVU” (Thursday, 11/12, 9-10 p.m.)
“The Blacklist” (Friday, 11/13, 8-9 p.m.)