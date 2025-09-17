Movies

Critics Choice Awards 2025 Film Nominees Announced

Sammi Turano

Originally posted on December 12, 2024 @ 8:58 am

Critics Choice Awards 2025 Film Nominees Announced

FILM NOMINATIONS FOR THE 30TH ANNUAL CRITICS CHOICE AWARDS

BEST PICTURE

A Complete Unknown

Anora

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

The Substance

Wicked

 

BEST ACTOR

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Daniel Craig – Queer

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Hugh Grant – Heretic

BEST ACTRESS

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Angelina Jolie – Maria

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

 

BEST SUPPORTING ACTOR

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Denzel Washington – Gladiator II

BEST SUPPORTING ACTRESS

Danielle Deadwyler – The Piano Lesson

Aunjanue Ellis-Taylor – Nickel Boys

Ariana Grande – Wicked

Margaret Qualley – The Substance

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

BEST YOUNG ACTOR / ACTRESS

Alyla Browne – Furiosa: A Mad Max Saga

Elliott Heffernan – Blitz

Maisy Stella – My Old Ass

Izaac Wang – Didi

Alisha Weir – Abigail

Zoe Ziegler – Janet Planet

 

BEST ACTING ENSEMBLE

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Saturday Night

Sing Sing

Wicked

 

BEST DIRECTOR

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Conclave

Brady Corbet – The Brutalist

Jon M. Chu – Wicked

Coralie Fargeat – The Substance

RaMell Ross – Nickel Boys

Denis Villeneuve – Dune: Part Two

 

BEST ORIGINAL SCREENPLAY

Sean Baker – Anora

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David – September 5

Brady Corbet, Mona Fastvold – The Brutalist

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Coralie Fargeat – The Substance

Justin Kuritzkes – Challengers

BEST ADAPTED SCREENPLAY

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Winnie Holzman, Dana Fox – Wicked

Greg Kwedar, Clint Bentley – Sing Sing

RaMell Ross & Joslyn Barnes – Nickel Boys

Peter Straughan – Conclave

Denis Villeneuve, Jon Spaihts – Dune: Part Two

 

BEST CINEMATOGRAPHY

Jarin Blaschke – Nosferatu

Alice Brooks – Wicked

Lol Crawley – The Brutalist

Stéphane Fontaine – Conclave

Greig Fraser – Dune: Part Two

Jomo Fray – Nickel Boys

 

BEST PRODUCTION DESIGN

Judy Becker, Patricia Cuccia – The Brutalist

Nathan Crowley, Lee Sandales – Wicked

Suzie Davies – Conclave

Craig Lathrop – Nosferatu

Arthur Max, Jille Azis, Elli Griff – Gladiator II

Patrice Vermette, Shane Vieau – Dune: Part Two

 

BEST EDITING

Sean Baker – Anora

Marco Costa – Challengers

Nick Emerson – Conclave

David Jancso – The Brutalist

See also  NSYNC Debuts as Trolls

Joe Walker – Dune: Part Two

Hansjörg Weißbrich – September 5

 

BEST COSTUME DESIGN

Lisy Christl – Conclave

Linda Muir – Nosferatu

Massimo Cantini Parrini – Maria

Paul Tazewell – Wicked

Jacqueline West – Dune: Part Two

Janty Yates, Dave Crossman – Gladiator II

BEST HAIR AND MAKEUP

Christine Blundell, Lesa Warrener, Neal Scanlan – Beetlejuice Beetlejuice

Hair and Makeup Team – Dune: Part Two

Hair and Makeup Team – The Substance

Frances Hannon, Sarah Nuth, Laura Blount – Wicked

Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton, David White – Nosferatu

Mike Marino, Sarah Graalman, Aaron Saucier – A Different Man

BEST VISUAL EFFECTS

Mark Bakowski, Pietro Ponti, Nikki Penny, Neil Corbould – Gladiator II

Pablo Helman, Jonathan Fawkner, Paul Corbould, David Shirk – Wicked

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer – Dune: Part Two

Luke Millar, David Clayton, Keith Herft, Peter Stubbs – Better Man

Visual Effects Team – The Substance

Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story, Rodney Burke – Kingdom of the Planet of the Apes

BEST ANIMATED FEATURE

Flow
Inside Out 2
Memoir of a Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

 

BEST COMEDY

A Real Pain

Deadpool & Wolverine

Hit Man

My Old Ass

Saturday Night

Thelma

BEST FOREIGN LANGUAGE FILM

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

Flow

I’m Still Here

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

BEST SONG

“Beautiful That Way” – The Last Showgirl – Miley Cyrus

“Compress / Repress” – Challengers – Trent Reznor, Atticus Ross

“El Mal” – Emilia Pérez – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille

“Harper and Will Go West” – Will & Harper – Kristen Wiig

“Kiss the Sky” – The Wild Robot – Maren Morris

“Mi Camino” – Emilia Pérez – Selena Gomez

BEST SCORE

Volker Bertelmann – Conclave

Daniel Blumberg – The Brutalist

Kris Bowers – The Wild Robot

Clément Ducol & Camille – Emilia Pérez

Trent Reznor & Atticus Ross – Challengers

Hans Zimmer – Dune: Part Two

 

NOMINATIONS BY FILM FOR THE 30TH ANNUAL CRITICS CHOICE AWARDS

A COMPLETE UNKNOWN – 3

Best Picture

Best Actor – Timothée Chalamet

Best Supporting Actor – Edward Norton

 

A DIFFERENT MAN – 1

Best Hair and Makeup – Mike Marino, Sarah Graalman, Aaron Saucier

 

A REAL PAIN – 3

Best Supporting Actor – Kieran Culkin

Best Original Screenplay – Jesse Eisenberg

Best Comedy

 

ABIGAIL – 1

Best Young Actor / Actress – Alisha Weir

 

ALL WE IMAGINE AS LIGHT – 1

Best Foreign Language Film

 

ANORA – 7

Best Picture

Best Actress – Mikey Madison

Best Supporting Actor – Yura Borisov

Best Acting Ensemble

Best Director – Sean Baker

Best Original Screenplay – Sean Baker

Best Editing – Sean Baker

See also  Celebrity Spotlight: Andrea Bogart

 

BEETLEJUICE BEETLEJUICE – 1

Best Hair and Makeup – Christine Blundell, Lesa Warrener, Neal Scanlan

 

BETTER MAN – 1

Best Visual Effects – Luke Millar, David Clayton, Keith Herft, Peter Stubbs

 

BLITZ – 1

Best Young Actor / Actress – Elliott Heffernan

 

CHALLENGERS – 4

Best Original Screenplay – Justin Kuritzkes

Best Editing – Marco Costa

Best Song – “Compress / Repress” – Trent Reznor, Atticus Ross

Best Score – Trent Reznor & Atticus Ross

 

CONCLAVE – 11

Best Picture

Best Actor – Ralph Fiennes

Best Supporting Actress – Isabella Rossellini

Best Acting Ensemble

Best Director – Edward Berger

Best Adapted Screenplay – Peter Straughan

Best Cinematography – Stéphane Fontaine

Best Production Design – Suzie Davies

Best Editing – Nick Emerson

Best Costume Design – Lisy Christl

Best Score – Volker Bertelmann

 

DEADPOOL & WOLVERINE – 1

Best Comedy

 

DIDI – 1

Best Young Actor / Actress – Izaac Wang

 

DUNE: PART TWO – 10

Best Picture

Best Director – Denis Villeneuve

Best Adapted Screenplay – Denis Villeneuve, Jon Spaihts

Best Cinematography – Greig Fraser

Best Production Design – Patrice Vermette, Shane Vieau

Best Editing – Joe Walker

Best Costume Design – Jacqueline West

Best Hair and Makeup

Best Visual Effects – Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe, Gerd Nefzer

Best Score – Hans Zimmer

 

EMILIA PÉREZ – 10

Best Picture

Best Actress – Karla Sofía Gascón

Best Supporting Actress – Zoe Saldaña

Best Acting Ensemble

Best Director – Jacques Audiard

Best Adapted Screenplay – Jacques Audiard

Best Foreign Language Film

Best Song – “El Mal” – Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Camille

Best Song – “Mi Camino” – Selena Gomez

Best Score – Clément Ducol & Camille

 

FLOW – 2

Best Animated Feature

Best Foreign Language Film

 

FURIOSA: A MAD MAX SAGA – 1

Best Young Actor / Actress – Alyla Browne

 

GLADIATOR II – 4

Best Supporting Actor – Denzel Washington

Best Production Design – Arthur Max, Jille Azis, Elli Griff

Best Costume Design – Janty Yates, Dave Crossman

Best Visual Effects – Mark Bakowski, Pietro Ponti, Nikki Penny, Neil Corbould

 

HARD TRUTHS – 1

Best Actress – Marianne Jean-Baptiste

 

HERETIC – 1

Best Actor – Hugh Grant

 

HIT MAN – 1

Best Comedy

 

I’M STILL HERE – 1

Best Foreign Language Film

 

INSIDE OUT 2 – 1

Best Animated Feature

 

JANET PLANET – 1

Best Young Actor / Actress – Zoe Ziegler

 

KINGDOM OF THE PLANET OF THE APES – 1

Best Visual Effects – Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story, Rodney Burke

 

KNEECAP – 1

Best Foreign Language Film

 

MARIA – 2

Best Actress – Angelina Jolie

Best Costume Design – Massimo Cantini Parrini

See also  Days of The Whale Released Today

 

MEMOIR OF A SNAIL – 1

Best Animated Feature

 

MY OLD ASS – 2

Best Young Actor / Actress – Maisy Stella

Best Comedy

 

NICKEL BOYS – 5

Best Picture

Best Supporting Actress – Aunjanue Ellis-Taylor

Best Director – RaMell Ross

Best Adapted Screenplay – RaMell Ross & Joslyn Barnes

Best Cinematography – Jomo Fray

 

NOSFERATU – 4

Best Cinematography – Jarin Blaschke

Best Production Design – Craig Lathrop

Best Costume Design – Linda Muir

Best Hair and Makeup – Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton, David White

 

QUEER – 1

Best Actor – Daniel Craig

 

SATURDAY NIGHT – 2

Best Acting Ensemble

Best Comedy

 

SEPTEMBER 5 – 2

Best Original Screenplay – Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David

Best Editing – Hansjörg Weißbrich

 

SING SING – 5

Best Picture

Best Actor – Colman Domingo

Best Supporting Actor – Clarence Maclin

Best Acting Ensemble

Best Adapted Screenplay – Greg Kwedar, Clint Bentley

 

THE BRUTALIST – 9

Best Picture

Best Actor – Adrien Brody

Best Supporting Actor – Guy Pearce

Best Director – Brady Corbet

Best Original Screenplay – Brady Corbet, Mona Fastvold

Best Cinematography – Lol Crawley

Best Production Design – Judy Becker, Patricia Cuccia

Best Editing – David Jancso

Best Score – Daniel Blumberg

 

THE LAST SHOWGIRL – 1

Best Song – “Beautiful That Way” – Miley Cyrus

 

THE PIANO LESSON – 1

Best Supporting Actress – Danielle Deadwyler

 

THE SEED OF THE SACRED FIG – 1

Best Foreign Language Film

 

THE SUBSTANCE – 7

Best Picture

Best Actress – Demi Moore

Best Supporting Actress – Margaret Qualley

Best Director – Coralie Fargeat

Best Original Screenplay – Coralie Fargeat

Best Hair and Makeup

Best Visual Effects

 

THE WILD ROBOT – 3

Best Animated Feature

Best Song – “Kiss the Sky” – Maren Morris

Best Score – Kris Bowers

 

THELMA – 1

Best Comedy

 

WALLACE & GROMIT: VENGEANCE MOST FOWL – 1

Best Animated Feature

 

WICKED – 11

Best Picture

Best Actress – Cynthia Erivo

Best Supporting Actress – Ariana Grande

Best Acting Ensemble

Best Director – Jon M. Chu

Best Adapted Screenplay – Winnie Holzman, Dana Fox

Best Cinematography – Alice Brooks

Best Production Design – Nathan Crowley, Lee Sandales

Best Costume Design – Paul Tazewell

Best Hair and Makeup – Frances Hannon, Sarah Nuth, Laura Blount

Best Visual Effects – Pablo Helman, Jonathan Fawkner, Paul Corbould, David Shirk

 

WILL & HARPER – 1

Best Song – “Harper and Will Go West” – Kristen Wiig

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts:

  1. 26th Annual Critics Choice Awards Film Nominees
  2. The Critics Choice Association Announces New Awards Event
  3. FILM NOMINATIONS FOR THE 27TH ANNUAL CRITICS CHOICE AWARDS
  4. Critics Choice Awards 2024 Film Nominations