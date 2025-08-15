ABC Announces Updates to Fall 2024 Schedule
Originally posted on October 11, 2024 @ 2:46 pm
- ABC adds 6 Monday Night Footballsimulcasts to its previously announced schedule. Full ABC rollout below:
Bills at Jets (October 14, 2024 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast)
Ravens at Buccaneers (October 21, 2024 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast)
Giants at Steelers (October 28, 2024 – 8:15 p.m. – ABC, ESPN, ESPN+) *previously announced as an ABC simulcast
Buccaneers at Chiefs (November 4, 2024 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast)
Texans at Cowboys (November 18, 2024 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast)
Ravens at Chargers (November 25, 2024 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast)
Bengals at Cowboys (December 9, 2024 – 8:15 p.m. – ABC, ESPN, ESPN+) *previously announced as an ABC simulcast
Bears at Vikings (December 16 ,2024 – 8:00 p.m. ABC exclusive)*previously announced as an ABC exclusive
Saints at Packers (December 23, 2024 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast)
Lions at 49ers (December 30, 2024 – 8:15 p.m. – ABC, ESPN, ESPN+) *previously announced as an ABC simulcast
TBD at TBD (January 4, 2025 – 4:30 p.m. – ESPN, ABC simulcast)*previously announced as an ABC simulcast
TBD at TBD (January 4, 2025 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast)*previously announced as an ABC simulcast
Super Wild Card (January 13, 2025 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast)*previously announced as an ABC simulcast
Divisional Round (January 18 or 19, 2025 TBD – ESPN, ABC simulcast)*previously announced as an ABC simulcast
- “What Would You Do?,” moves to Wednesdays beginning October. 16 (10:02-11:00 p.m. EDT) with episodes available the next day on Hulu. “The View” co-host Sara Haines returns as a correspondent, joining host John Quiñones as they travel to Missouri, Colorado, New Jersey, New York and more to ask, “what would you do?”
- “Celebrity Wheel of Fortune,” “Press Your Luck” and ABC News Studios’“Scamanda” will premiere in 2025.