ABC Announces Updates to Fall 2024 Schedule

  • ABC adds 6 Monday Night Footballsimulcasts to its previously announced schedule. Full ABC rollout below:

Bills at Jets (October 14, 2024 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast) 

Ravens at Buccaneers (October 21, 2024 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast) 

Giants at Steelers (October 28, 2024 – 8:15 p.m. – ABC, ESPN, ESPN+) *previously announced as an ABC simulcast

Buccaneers at Chiefs (November 4, 2024 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast) 

Texans at Cowboys (November 18, 2024 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast) 

Ravens at Chargers (November 25, 2024 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast) 

Bengals at Cowboys (December 9, 2024 – 8:15 p.m. – ABC, ESPN, ESPN+) *previously announced as an ABC simulcast

Bears at Vikings (December 16 ,2024 – 8:00 p.m. ABC exclusive)*previously announced as an ABC exclusive

Saints at Packers (December 23, 2024 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast) 

Lions at 49ers (December 30, 2024 – 8:15 p.m. – ABC, ESPN, ESPN+) *previously announced as an ABC simulcast

TBD at TBD (January 4, 2025 – 4:30 p.m. – ESPN, ABC simulcast)*previously announced as an ABC simulcast

TBD at TBD (January 4, 2025 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast)*previously announced as an ABC simulcast 

Super Wild Card (January 13, 2025 – 8:15 p.m. – ESPN, ABC simulcast)*previously announced as an ABC simulcast

Divisional Round (January 18 or 19, 2025 TBD – ESPN, ABC simulcast)*previously announced as an ABC simulcast

  • “What Would You Do?,” moves to Wednesdays beginning October. 16 (10:02-11:00 p.m. EDT) with episodes available the next day on Hulu.  “The View” co-host Sara Haines returns as a correspondent, joining host John Quiñones as they travel to Missouri, Colorado, New Jersey, New York and more to ask, “what would you do?”
  • “Celebrity Wheel of Fortune,” “Press Your Luck” and ABC News Studios’“Scamanda” will premiere in 2025. 
