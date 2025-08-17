Martin Short Joins Grimsburg
GRIMSBURG, FOX’S ANIMATED COMEDY STARRING AND EXECUTIVE PRODUCED BY JON HAMM, ADDS MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING) IN THE RECURRING ROLE OF OTIS VOLCANOWITZ.
OTIS IS GRIMSBURG’SNEWEST (AND YOUNGEST) DETECTIVE. FORTUNATELY, THERE’S NOTHING THE MEAN STREETS OF THIS TOWN CAN THROW AT HIM THAT’S SCARIER THAN WHAT HE’S SEEN IN THE THIRD GRADE CUBBIES. OTIS IS OUT TO PROVE THAT ITS HIS SKILLS AS A KID DETECTIVE THAT GOT HIM THIS JOB, NOT BECAUSE HE’S A NEPO BABY WHOSE WEALTHY PARENTS HAPPEN TO BE THE MAYOR’S BIGGEST DONORS AND THE OWNERS OF THE TOWN’S WILDLY PROFITABLE ACTIVE VOLCANO DUMP.
GRIMSBURG STARS JON HAMM AS DETECTIVE MARVIN FLUTE, ERINN HAYESAS HARMONY FLUTE,RACHEL DRATCH AS STAN FLUTE, ALAN TUDYK AS DR. RUFIS PENTOS AND MR. FLESH, KEVIN MICHAEL RICHARDSON AS DETECTIVE GREG SUMMERS, AND GREG CHUN AS LIEUTENANT JOHN KANG.
SEASON TWO OFGRIMSBURG IS COMING SOON TO FOX. EACH EPISODE WILL BE AVAILABLE THE NEXT DAY ON HULU.