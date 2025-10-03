The Masked Singer: Meet Miss Monster!

Originally posted on February 12, 2020 @ 10:28 pm
Did you miss The Masked Singer on Fox tonight? Fret not, my friends, for I have tonight’s results! Check it out below!
MISS MONSTER’S” UNMASKING: https://youtu.be/jUKjbUN3mjM
“MISS MONSTER’S” INTERVIEW:https://youtu.be/SHGKva1I6I0
MEET “GROUP B!”
SIX ALL-NEW COSTUMED CELEBRITY SINGERS PERFORM
FOR THE FIRST TIME ON AN ALL-NEW “THE MASKED SINGER” WEDNESDAY, FEB. 19 @ 8/7c ON FOX!
“THE MASKED SINGER” IS HITTING THE ROAD THIS SUMMER!
VISITMASKEDSINGERTOUR.COM FOR MORE INFORMATION.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Leave a Reply