The Masked Singer Alien Revealed

Sammi Turano

Originally posted on February 14, 2019 @ 12:00 am

Fox’s The Masked Singer revealed one more contestant tonight…….

ALIEN” IS…LA TOYA JACKSON!

PERFORMANCE: https://youtu.be/4V3bhPgYvWc  

UNMASKING: https://youtu.be/PsWAMK0kxbk

NEXT WEEK, TWO CELEBRITIES WILL BE UNMASKED IN THE SEMIFINALS, LEAVING THE TOP THREE SINGERS TO COMPETE IN THE FINALE. PLUS, KENAN THOMPSON (“Saturday Night Live”) JOINS AS A GUEST PANELIST ON THE ALL-NEW SEMIFINALS EPISODE OF “THE MASKED SINGER”WEDNESDAY, FEB. 20 @ 9/8c ON FOX!

