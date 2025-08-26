The Masked Singer Alien Revealed
Originally posted on February 14, 2019 @ 12:00 am
Fox’s The Masked Singer revealed one more contestant tonight…….
ALIEN” IS…LA TOYA JACKSON!
PERFORMANCE: https://youtu.be/4V3bhPgYvWc
UNMASKING: https://youtu.be/PsWAMK0kxbk
NEXT WEEK, TWO CELEBRITIES WILL BE UNMASKED IN THE SEMIFINALS, LEAVING THE TOP THREE SINGERS TO COMPETE IN THE FINALE. PLUS, KENAN THOMPSON (“Saturday Night Live”) JOINS AS A GUEST PANELIST ON THE ALL-NEW SEMIFINALS EPISODE OF “THE MASKED SINGER”WEDNESDAY, FEB. 20 @ 9/8c ON FOX!
