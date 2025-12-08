Golden Globes 2026 Nominees Announced
Golden Globes 2026 Nominees Announced
Today, the Golden Globes® announced the nominees for the 83rd Annual Golden Globes®, which will air live on Sunday, January 11, 2026, (8:00-11:00 PM, live ET/5:00-8:00 PM, live PT) on the CBS Television Network, and stream on Paramount+ in the U.S.*.
Marlon Wayans and Skye P. Marshall presented nominees for each of the 28 award categories at a press conference at the Beverly Hilton.
The Golden Globes®, often referred to as “Hollywood’s Party of the Year®,” is the largest awards show in the world to celebrate the best of film, television, and now podcasting. Multi-Emmy Award®-winning producing duo Glenn Weiss and Ricky Kirshner of White Cherry Entertainment (WCE) will return as executive producing showrunners for the 83rd Annual Golden Globes®. Dick Clark Productions will plan, host and produce the 83rd Annual Golden Globes®, which has been viewed in more than 185 countries and territories worldwide. This year’s votes were again tabulated by KPMG, the U.S. audit, tax, and advisory firm.
Following is the complete list of Nominees for the 83rd Annual Golden Globes®:
BEST MOTION PICTURE – DRAMA
FRANKENSTEIN (Netflix)
HAMNET (Focus Features)
IT WAS JUST AN ACCIDENT (NEON)
THE SECRET AGENT (NEON)
SENTIMENTAL VALUE (NEON)
SINNERS (Warner Bros. Pictures)
BEST MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
BLUE MOON (Sony Pictures Classics)
BUGONIA (Focus Features)
MARTY SUPREME (A24)
NO OTHER CHOICE (NEON)
NOUVELLE VAGUE (Netflix)
ONE BATTLE AFTER ANOTHER (Warner Bros. Pictures)
BEST MOTION PICTURE – ANIMATED
ARCO (NEON)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE (Aniplex, Crunchyroll, Sony Pictures Entertainment)
ELIO (Walt Disney Studios Motion Pictures)
KPOP DEMON HUNTERS (Netflix)
LITTLE AMÉLIE OR THE CHARACTER OF RAIN (GKIDS)
ZOOTOPIA 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
CINEMATIC AND BOX OFFICE ACHIEVEMENT
AVATAR: FIRE AND ASH (Walt Disney Studios Motion Pictures)
F1 (Apple Original Films)
KPOP DEMON HUNTERS (Netflix)
MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING (Paramount Pictures)
SINNERS (Warner Bros. Pictures)
WEAPONS (Warner Bros. Pictures, New Line Cinema)
WICKED: FOR GOOD (Universal Pictures)
ZOOTOPIA 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)
BEST MOTION PICTURE – NON-ENGLISH LANGUAGE
IT WAS JUST AN ACCIDENT (NEON) – FRANCE
NO OTHER CHOICE (NEON) – SOUTH KOREA
THE SECRET AGENT (NEON) – BRAZIL
SENTIMENTAL VALUE (NEON) – NORWAY
SIRĀT (NEON) – SPAIN
THE VOICE OF HIND RAJAB (WILLA) – TUNISIA
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA
JESSIE BUCKLEY (HAMNET)
JENNIFER LAWRENCE (DIE MY LOVE)
RENATE REINSVE (SENTIMENTAL VALUE)
JULIA ROBERTS (AFTER THE HUNT)
TESSA THOMPSON (HEDDA)
EVA VICTOR (SORRY, BABY)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A MOTION PICTURE – DRAMA
JOEL EDGERTON (TRAIN DREAMS)
OSCAR ISAAC (FRANKENSTEIN)
DWAYNE JOHNSON (THE SMASHING MACHINE)
MICHAEL B. JORDAN (SINNERS)
WAGNER MOURA (THE SECRET AGENT)
JEREMY ALLEN WHITE (SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
ROSE BYRNE (IF I HAD LEGS I’D KICK YOU)
CYNTHIA ERIVO (WICKED: FOR GOOD)
KATE HUDSON (SONG SUNG BLUE)
CHASE INFINITI (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
AMANDA SEYFRIED (THE TESTAMENT OF ANN LEE)
EMMA STONE (BUGONIA)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A MOTION PICTURE – MUSICAL OR COMEDY
TIMOTHÉE CHALAMET (MARTY SUPREME)
GEORGE CLOONEY (JAY KELLY)
LEONARDO DICAPRIO (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
ETHAN HAWKE (BLUE MOON)
LEE BYUNG-HUN (NO OTHER CHOICE)
JESSE PLEMONS (BUGONIA)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
EMILY BLUNT (THE SMASHING MACHINE)
ELLE FANNING (SENTIMENTAL VALUE)
ARIANA GRANDE (WICKED: FOR GOOD)
INGA IBSDOTTER LILLEAAS (SENTIMENTAL VALUE)
AMY MADIGAN (WEAPONS)
TEYANA TAYLOR (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE IN ANY MOTION PICTURE
BENICIO DEL TORO (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
JACOB ELORDI (FRANKENSTEIN)
PAUL MESCAL (HAMNET)
SEAN PENN (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
ADAM SANDLER (JAY KELLY)
STELLAN SKARSGÅRD (SENTIMENTAL VALUE)
BEST DIRECTOR – MOTION PICTURE
PAUL THOMAS ANDERSON (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
RYAN COOGLER (SINNERS)
GUILLERMO DEL TORO (FRANKENSTEIN)
JAFAR PANAHI (IT WAS JUST AN ACCIDENT)
JOACHIM TRIER (SENTIMENTAL VALUE)
CHLOÉ ZHAO (HAMNET)
BEST SCREENPLAY – MOTION PICTURE
PAUL THOMAS ANDERSON (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
RONALD BRONSTEIN, JOSH SAFDIE (MARTY SUPREME)
RYAN COOGLER (SINNERS)
JAFAR PANAHI (IT WAS JUST AN ACCIDENT)
ESKIL VOGT, JOACHIM TRIER (SENTIMENTAL VALUE)
CHLOÉ ZHAO, MAGGIE O’FARRELL (HAMNET)
BEST ORIGINAL SCORE – MOTION PICTURE
ALEXANDRE DESPLAT (FRANKENSTEIN)
LUDWIG GÖRANSSON (SINNERS)
JONNY GREENWOOD (ONE BATTLE AFTER ANOTHER)
KANGDING RAY (SIRĀT)
MAX RICHTER (HAMNET)
HANS ZIMMER (F1)
BEST ORIGINAL SONG – MOTION PICTURE
“DREAM AS ONE” –– AVATAR: FIRE AND ASH
Music by: Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
Lyrics by: Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
“GOLDEN” –– KPOP DEMON HUNTERS
Music by: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun
Lyrics by: Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
“I LIED TO YOU” –– SINNERS
Music by: Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
Lyrics by: Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
“NO PLACE LIKE HOME” –– WICKED: FOR GOOD
Music by: Stephen Schwartz
Lyrics by: Stephen Schwartz
“THE GIRL IN THE BUBBLE” –– WICKED: FOR GOOD
Music by: Stephen Schwartz
Lyrics by: Stephen Schwartz
“TRAIN DREAMS” –– TRAIN DREAMS
Music by: Nick Cave, Bryce Dessner
Lyrics by: Nick Cave
BEST TELEVISION SERIES – DRAMA
THE DIPLOMAT (NETFLIX)
THE PITT (HBO MAX)
PLURIBUS (APPLE TV)
SEVERANCE (APPLE TV)
SLOW HORSES (APPLE TV)
THE WHITE LOTUS (HBO MAX)
BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
ABBOTT ELEMENTARY (ABC)
THE BEAR (FX ON HULU)
HACKS (HBO MAX)
NOBODY WANTS THIS (NETFLIX)
ONLY MURDERS IN THE BUILDING (HULU)
THE STUDIO (APPLE TV)
BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
ADOLESCENCE (NETFLIX)
ALL HER FAULT (PEACOCK)
THE BEAST IN ME (NETFLIX)
BLACK MIRROR (NETFLIX)
DYING FOR SEX (FX ON HULU)
THE GIRLFRIEND (PRIME VIDEO)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
KATHY BATES (MATLOCK)
BRITT LOWER (SEVERANCE)
HELEN MIRREN (MOBLAND)
BELLA RAMSEY (THE LAST OF US)
KERI RUSSELL (THE DIPLOMAT)
RHEA SEEHORN (PLURIBUS)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
STERLING K. BROWN (PARADISE)
DIEGO LUNA (ANDOR)
GARY OLDMAN (SLOW HORSES)
MARK RUFFALO (TASK)
ADAM SCOTT (SEVERANCE)
NOAH WYLE (THE PITT)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
KRISTEN BELL (NOBODY WANTS THIS)
AYO EDEBIRI (THE BEAR)
SELENA GOMEZ (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
NATASHA LYONNE (POKER FACE)
JENNA ORTEGA (WEDNESDAY)
JEAN SMART (HACKS)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
ADAM BRODY (NOBODY WANTS THIS)
STEVE MARTIN (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
GLEN POWELL (CHAD POWERS)
SETH ROGEN (THE STUDIO)
MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
CLAIRE DANES (THE BEAST IN ME)
RASHIDA JONES (BLACK MIRROR)
AMANDA SEYFRIED (LONG BRIGHT RIVER)
SARAH SNOOK (ALL HER FAULT)
MICHELLE WILLIAMS (DYING FOR SEX)
ROBIN WRIGHT (THE GIRLFRIEND)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
JACOB ELORDI (THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH)
PAUL GIAMATTI (BLACK MIRROR)
STEPHEN GRAHAM (ADOLESCENCE)
CHARLIE HUNNAM (MONSTER: THE ED GEIN STORY)
JUDE LAW (BLACK RABBIT)
MATTHEW RHYS (THE BEAST IN ME)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
CARRIE COON (THE WHITE LOTUS)
ERIN DOHERTY (ADOLESCENCE)
HANNAH EINBINDER (HACKS)
CATHERINE O’HARA (THE STUDIO)
PARKER POSEY (THE WHITE LOTUS)
AIMEE LOU WOOD (THE WHITE LOTUS)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
OWEN COOPER (ADOLESCENCE)
BILLY CRUDUP (THE MORNING SHOW)
WALTON GOGGINS (THE WHITE LOTUS)
JASON ISAACS (THE WHITE LOTUS)
TRAMELL TILLMAN (SEVERANCE)
ASHLEY WALTERS (ADOLESCENCE)
BEST PERFORMANCE IN STAND-UP COMEDY ON TELEVISION
BILL MAHER (BILL MAHER: IS ANYONE ELSE SEEING THIS?
BRETT GOLDSTEIN (BRETT GOLDSTEIN: THE SECOND BEST NIGHT OF YOUR LIFE)
KEVIN HART (KEVIN HART: ACTING MY AGE)
KUMAIL NANJIANI (KUMAIL NANJIANI: NIGHT THOUGHTS)
RICKY GERVAIS (RICKY GERVAIS: MORTALITY)
SARAH SILVERMAN (SARAH SILVERMAN: POSTMORTEM)
BEST PODCAST
ARMCHAIR EXPERT WITH DAX SHEPARD (WONDERY)
CALL HER DADDY (SIRIUSXM)
GOOD HANG WITH AMY POEHLER (SPOTIFY)
THE MEL ROBBINS PODCAST (SIRIUSXM)
SMARTLESS (SIRIUSXM)
UP FIRST (NPR (NATIONAL PUBLIC RADIO))
*Paramount+ Premium plan subscribers will have access to stream live via the live feed of their local CBS affiliate on the service, as well as on-demand. Paramount+ Essential subscribers will not have the option to stream live, but will have access to on-demand the day after the special airs.