Shark Week Coming on Syfy

Originally posted on August 1, 2020 @ 11:07 pm
The other ‘shark weeks’ are for minnows. The TRUE shark-fix is only on SYFY!
Starting on Saturday, August 22 and swimming through Friday, August 28, the network that brought you SHARKNADO is swarming fans’ screens with every movie from that classic hit franchise PLUS the craziest shark-themed movies of all time.
So, for brave fans who want to “discover” a REAL shark-week of a “national” scale, SYFY will be airing the following:
Saturday, August 22
8:30 AM – LAST SHARKNADO: IT’S ABOUT TIME
10:30 AM – SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING
12:30 PM – SHARKNADO: THE 4th AWAKENS
2:30 PM – SHARKNADO 3: OH HELL NO!
4:30 PM – SHARKNADO: THE SECOND ONE
6:30 PM – SHARKNADO
Sunday, August 23
9:00 AM – 5-HEADED SHARK ATTACK
11:00 AM – 6-HEADED SHARK ATTACK
1:00 PM – SHARKNADO: THE SECOND ONE
3:00 PM – SHARKNADO
Monday, August 24
7:00 AM – DINOSHARK
9:00 AM – PLANET OF THE SHARKS
11:00 AM – JERSERY SHORE SHARK ATTACK
1:00 PM – DAM SHARKS!
3:00 PM – MEGALODON
Tuesday, August 25
7:00 AM – FRENZY
9:00 AM – ICE SHARKS
11:00 AM – MISSISSIPPI RIVER SHARK
1:00 PM – ZOMBIE SHARK
3:00 PM – ZOMBIE TIDAL WAVE
Wednesday, August 26
7:00 AM – TOXIC SHARK
9:00 AM – NIGHTMARE SHARK
11:00 AM – EMPIRE OF THE SHARKS
1:00 PM – DEEP BLUE SEA 2
Thursday, August 27
7:00 AM – ROBOSHARK
9:00 AM – SHARKTOPUS
11:00 AM – SHARKTOPUS VS. PTERACUDA
1:00 PM – SHARKTOPUS VS. WHALEWOLF
Friday, August 28
7:30 AM – TRAILER PARK SHARK
9:30 AM – OZARK SHARKS
11:30 AM – GHOST SHARK
1:30 PM – ATOMIC SHARK
