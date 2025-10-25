Shark Week Coming on Syfy

The other ‘shark weeks’ are for minnows. The TRUE shark-fix is only on SYFY!

Starting on Saturday, August 22 and swimming through Friday, August 28, the network that brought you SHARKNADO is swarming fans’ screens with every movie from that classic hit franchise PLUS the craziest shark-themed movies of all time.

So, for brave fans who want to “discover” a REAL shark-week of a “national” scale, SYFY will be airing the following:

Saturday, August 22

8:30 AM – LAST SHARKNADO: IT’S ABOUT TIME

10:30 AM – SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING

12:30 PM – SHARKNADO: THE 4th AWAKENS

2:30 PM – SHARKNADO 3: OH HELL NO!

4:30 PM – SHARKNADO: THE SECOND ONE

6:30 PM – SHARKNADO

Sunday, August 23

9:00 AM – 5-HEADED SHARK ATTACK

11:00 AM – 6-HEADED SHARK ATTACK

1:00 PM – SHARKNADO: THE SECOND ONE

3:00 PM – SHARKNADO

 

Monday, August 24

7:00 AM – DINOSHARK

9:00 AM – PLANET OF THE SHARKS

11:00 AM – JERSERY SHORE SHARK ATTACK

1:00 PM – DAM SHARKS!

3:00 PM – MEGALODON

Tuesday, August 25

7:00 AM – FRENZY

9:00 AM – ICE SHARKS

11:00 AM – MISSISSIPPI RIVER SHARK

1:00 PM – ZOMBIE SHARK

3:00 PM – ZOMBIE TIDAL WAVE

Wednesday, August 26

7:00 AM –  TOXIC SHARK

9:00 AM – NIGHTMARE SHARK

11:00 AM – EMPIRE OF THE SHARKS

1:00 PM – DEEP BLUE SEA 2

 

Thursday, August 27

7:00 AM – ROBOSHARK

9:00 AM – SHARKTOPUS

11:00 AM – SHARKTOPUS VS. PTERACUDA

1:00 PM – SHARKTOPUS VS. WHALEWOLF

 

Friday, August 28

7:30 AM – TRAILER PARK SHARK

9:30 AM – OZARK SHARKS

11:30 AM – GHOST SHARK

1:30 PM – ATOMIC SHARK

