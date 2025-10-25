Shark Week Coming on Syfy

[Total: 0 Average: 0 ]

11:30 AM – GHOST SHARK

9:30 AM – OZARK SHARKS

7:30 AM – TRAILER PARK SHARK

1:00 PM – SHARKTOPUS VS. WHALEWOLF

11:00 AM – SHARKTOPUS VS. PTERACUDA

9:00 AM – SHARKTOPUS

7:00 AM – ROBOSHARK

11:00 AM – EMPIRE OF THE SHARKS

9:00 AM – NIGHTMARE SHARK

7:00 AM – TOXIC SHARK

11:00 AM – MISSISSIPPI RIVER SHARK

9:00 AM – ICE SHARKS

7:00 AM – FRENZY

11:00 AM – JERSERY SHORE SHARK ATTACK

9:00 AM – PLANET OF THE SHARKS

7:00 AM – DINOSHARK

11:00 AM – 6-HEADED SHARK ATTACK

9:00 AM – 5-HEADED SHARK ATTACK

2:30 PM – SHARKNADO 3: OH HELL NO!

10:30 AM – SHARKNADO 5: GLOBAL SWARMING

8:30 AM – LAST SHARKNADO: IT’S ABOUT TIME

So, for brave fans who want to “discover” a REAL shark-week of a “national” scale, SYFY will be airing the following:

Starting on Saturday, August 22 and swimming through Friday, August 28, the network that brought you SHARKNADO is swarming fans’ screens with every movie from that classic hit franchise PLUS the craziest shark-themed movies of all time.

The other ‘shark weeks’ are for minnows. The TRUE shark-fix is only on SYFY !

About Sammi Turano 7430 Articles

Sammi has been a journalist for over a decade, specializing in entertainment, lifestyle, sports and celebrity news. She is the owner of TVGrapevine and Football in High Heels and the Host of Grapevine in High Heels With Sammi.