Sports

March Madness 2026 Schedule

Sammi Turano

March Madness 2026 Schedule

As per Yahoo Sports:

Tuesday, March 17

  • 6:40 p.m.: No. 16 UMBC vs. No. 16 Howard (TruTV)

  • 9:10 p.m.: No. 11 Texas vs. No. 11 NC State (TruTV)

Wednesday, March 18

  • 6:40 p.m.: No. 16 Prairie View A&M vs. No. 16 Lehigh (TruTV)

  • 9:10 p.m.: No. 11 Miami (Ohio) vs. No. 11 SMU (TruTV)

Thursday, March 19

  • 12:15 p.m.: No. 8 Ohio State vs. No. 9 TCU (CBS)

  • 12:40 p.m.: No. 4 Nebraska vs. No. 13 Troy (TruTV)

  • 1:30 p.m.: No. 6 Louisville vs. No. 11 South Florida (TNT)

  • 1:50 p.m.: No. 5 Wisconsin vs. No. 12 High Point (TBS)

  • 2:50 p.m.: No. 1 Duke vs. No. 16 Siena (CBS)

  • 3:15 p.m.: No. 5 Vanderbilt vs. No. 12 McNeese (TruTV)

  • 4:05 p.m.: No. 3 Michigan State vs. No. 14 North Dakota State

  • 4:25 p.m.: No. 4 Arkansas vs. No. 13 Hawaii (TBS)

  • 6:50 p.m.: No. 6 North Carolina vs. No. 11 VCU (TNT)

  • 7:10 p.m.: No. 1 Michigan vs. No. 16 UMBC or Howard (CBS)

  • 7:25 p.m.: No. 6 BYU vs. No. 11 Texas or NC State (TBS)

  • 7:35 p.m.: No. 7 Saint Mary’s vs. No. 10 Texas A&M (TruTV)

  • 9:25 p.m.: No. 3 Illinois vs. No. 14 Penn (TNT)

  • 9:45 p.m.: No. 8 Georgia vs. No. 9 Saint Louis (CBS)

  • 10 p.m.: No. 3 Gonzaga vs. No. 14 Kennesaw State (TBS)

  • 10:10 p.m.: No. 2 Houston vs. No. 15 Idaho (TruTV)

    Friday, March 20

    • 12:15 p.m.: No. 7 Kentucky vs. No. 10 Santa Clara (CBS)

    • 12:40 p.m.: No. 5 Texas Tech vs. No. 12 Akron (TruTV)

    • 1:35 p.m.: No. 1 Arizona vs. No. 16 LIU (TNT)

    • 1:50 p.m.: No. 3 Virginia vs. No. 14 Wright State (TBS)

    • 2:50 p.m.: No. 2 Iowa State vs. No. 15 Tennessee State (CBS)

    • 3:15 p.m.: No. 4 Alabama vs. No. 13 Hofstra (TruTV)

    • 4:10 p.m.: No. 8 Villanova vs. No. 9 Utah State (TNT)

    • 4:25 p.m.: No. 6 Tennessee vs. No. 11 Miami (Ohio) or SMU (TBS)

    • 6:50 p.m.: No. 8 Clemson vs. No. 9 Iowa (TNT)

    • 7:10 p.m.: No. 5 St. John’s vs. No. 12 Northern Iowa (CBS)

    • 7:25 p.m.: No. 7 UCLA vs. No. 10 UCF (TBS)

    • 7:35 p.m.: No. 2 Purdue vs. No. 15 Queens

    • 9:25 p.m.: No. 16 Prairie View A&M or Lehigh vs. No. 1 Florida (TNT)

    • 9:45 p.m.: No. 4 Kansas vs. No. 13 Cal Baptist (CBS)

    • 10 p.m.: No. 2 UConn vs. No. 15 Furman (TBS)

    • 10:10 p.m.: No. 7 Miami vs. No. 10 Missouri (TruTV)

facebookShare on Facebook
TwitterPost on X
FollowFollow us
PinterestSave
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
