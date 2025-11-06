March Madness 2025 Schedule
Here is the 2025 March Madness schedule, as per the NCAA.
Tuesday, March 18 (First Four in Dayton, Ohio)
- (16) Alabama State vs. (16) Saint Francis, 6:40 p.m. | truTV
- (11) San Diego State vs. (11) North Carolina, 9:10 p.m. | truTV
Wednesday, March 19 (First Four in Dayton, Ohio)
- (16) American University vs. (16) Mount St. Mary’s, 6:40 p.m. | truTV
- (11) Texas vs. (11) Xavier, 9:10 p.m. | truTV
Thursday, March 20 (First Round/Round of 64)
- (8) Louisville vs. (9) Creighton, 12:15 p.m. | CBS
- (4) Purdue vs. (13) High Point, 12:40 p.m. | truTV
- (3) Wisconsin vs. (14) Montana, 1:30 p.m. | TNT
- (1) Houston vs. (16) SIU Edwardsville, 2 p.m. | TBS
- (1) Auburn vs. (16) Saint Francis/Alabama St., 2:50 p.m. | CBS
- (5) Clemson vs. (12) McNeese, 3:15 p.m. | truTV
- (6) BYU vs. (11) VCU, 4:05 p.m. | TNT
- (8) Gonzaga vs. (9) Georgia, 4:35 p.m. | TBS
- (2) Tennessee vs. (15) Wofford, 6:50 p.m. | TNT
- (7) Kansas vs. (10) Arkansas, 7:10 p.m. | CBS
- (4) Texas A&M vs. (13) Yale, 7:25 p.m. | TBS
- (6) Missouri vs. (11) Drake, 7:35 p.m. | truTV
- (7) UCLA vs. (10) Utah State, 9:25 p.m. | TNT
- (2) St. John’s vs. (15) Omaha, 9:45 p.m. | CBS
- (5) Michigan vs. (12) UC San Diego, 10 p.m. | TBS
- (3) Texas Tech vs. (14) UNC Wilmington, 10:10 p.m. | truTV
Friday, March 21 (First Round/Round of 64)
- (8) Mississippi State vs. (9) Baylor, 12:15 p.m. | CBS
- (2) Alabama vs. (15) Robert Morris, 12:40 p.m. | truTV
- (3) Iowa State vs. (14) Lipscomb, 1:30 p.m. | TNT
- (5) Memphis vs. (12) Colorado State, 2 p.m. | TBS
- (1) Duke vs. (16) Mount St. Mary’s/American, 2:50 p.m. | CBS
- (7) Saint Mary’s vs. (10) Vanderbilt, 3:15 p.m. | truTV
- (6) Ole Miss vs. (11) North Carolina/San Diego State, 4:05 p.m. | TNT
- (4) Maryland vs. (13) Grand Canyon, 4:35 p.m. | TBS
- (1) Florida vs. (16) Norfolk State, 6:50 p.m. | TNT
- (3) Kentucky vs. (14) Troy, 7:10 p.m. | CBS
- (7) Marquette vs. (10) New Mexico, 7:25 p.m. | TBS
- (4) Arizona vs. (13) Akron, 7:35 p.m. | truTV
- (8) UConn vs. (9) Oklahoma, 9:25 p.m. | TNT
- (6) Illinois vs. (11) Xavier/Texas, 9:45 p.m. | TNT
- (2) Michigan State vs. (15) Bryant, 10 p.m. | TBS
- (5) Oregon vs. (12) Liberty, 10:10 p.m. | truTV
Saturday, March 22 (Second Round/Round of 32)
- TBA
Sunday, March 23 (Second Round/Round of 32)
- TBA
Thursday, March 27 (Sweet 16)
- TBA
Friday, March 28 (Sweet 16)
- TBA
Saturday, March 29 (Elite Eight)
- TBA
Sunday, March 30 (Elite Eight)
- TBA
Saturday, April 5 (Final Four in San Antonio)
- 6:09 p.m. on CBS
- 8:49 p.m. on CBS
Monday, April 7 (National championship game in San Antonio)
- 8:50 p.m. on CBS
