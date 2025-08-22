TV News

Golden Globes Nominations for 2019 Announced: The Full List

Sammi Turano

Originally posted on December 6, 2018 @ 1:38 pm

Here are the Golden Globes nominees for 2019!
Best Picture, DramaBlack Panther
BlacKkKlansman
Bohemian Rhapsody
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born

Best Actor, Drama

Bradley Cooper, A Star Is Born
Willem Dafoe, At Eternity’s Gate
Lucas Hedges, Boy Erased
Rami Malek, Bohemian Rhapsody
John David Washington, BlacKkKlansman

Best Actress, Drama

Glenn Close, The Wife
Lady Gaga, A Star Is Born
Nicole Kidman, Destroyer
Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
Rosamund Pike, A Private War

Best Picture, Musical or Comedy

Crazy Rich Asians
The Favourite
Green Book
Mary Poppins Returns
Vice

Best Actor, Musical or Comedy

Christian Bale, Vice
Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns
Viggo Mortensen, Green Book
Robert Redford, The Old Man & the Gun
John C. Reilly, Stan & Ollie

Best Actress, Musical or Comedy

Emily Blunt, Mary Poppins Returns
Olivia Colman, The Favourite
Elsie Fisher, Eighth Grade
Charlize Theron, Tully
Constance Wu, Crazy Rich Asians

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts:

  1. Nikki Glaser to Host Golden Globes
  2. The Grammys gift suite swag for 2018
  3. Critics Choice Awards 2019 Nominees Announced
  4. Taye Diggs to Host 2020 Critics Choice Awards

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Earn passive money with an ai blog.