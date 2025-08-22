Golden Globes Nominations for 2019 Announced: The Full List

Best Supporting Actor
Mahershala Ali, Green Book
Timothée Chalamet, Beautiful Boy
Adam Driver, BlacKkKlansman
Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?
Sam Rockwell, Vice
Best Supporting Actress
Amy Adams, Vice
Claire Foy, First Man
Regina King, If Beale Street Could Talk
Emma Stone, The Favourite
Rachel Weisz, The Favourite
Best Director
Bradley Cooper, A Star Is Born
Alfonso Cuarón, Roma
Peter Farrelly, Green Book
Spike Lee, BlacKkKlansman
Adam McKay, Vice
Best Screenplay
Alfonso Cuarón, Roma
Tony McNamara and Deborah Davis, The Favourite
Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk
Adam McKay, Vice
Peter Farrelly, Nick Vallelonga, and Brian Currie, Green Book
Best Original Score
Marco Beltrami, A Quiet Place
Alexandre Desplat, Isle of Dogs
Ludwig Göransson, Black Panther
Justin Hurwitz, First Man
Marc Shaiman, Mary Poppins Returns
Best Original Song
“All The Stars,” Black Panther
“Girl in the Movies,” Dumplin’
“Requiem for a Private War,” A Private War
“Revelation,” Boy Erased
“Shallow,” A Star Is Born
Best Foreign Language Film
Capernaum, Lebanon
Girl, Belgium
Never Look Away, Germany
Roma, Mexico
Shoplifters, Japan
Best Animated Film
Incredibles 2
Isle of Dogs
Mirai
Ralph Breaks the Internet
Spider-Man: Into the Spider-Verse
Best TV Drama
The Americans (FX)
Bodyguard (Netflix)
Homecoming (Amazon)
Killing Eve (BBC America)
Pose (FX)
Best Actor, TV Drama
Jason Bateman, Ozark
Stephan James, Homecoming
Richard Madden, Bodyguard
Billy Porter, Pose
Matthew Rhys, The Americans
Best Actress, TV Drama
Caitriona Balfe, Outlander
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Sandra Oh, Killing Eve
Julia Roberts, Homecoming
Keri Russell, The Americans
Best TV Musical or Comedy
Barry (HBO)
The Good Place (NBC)
Kidding (Showtime)
The Kominsky Method (Netflix)
The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)
Best Actor, TV Musical or Comedy
Sacha Baron Cohen, Who Is America?
Jim Carrey, Kidding
Michael Douglas, The Kominsky Method
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry
Best Actress, TV Musical or Comedy
Kristen Bell, The Good Place
Candice Bergen, Murphy Brown
Alison Brie, glow
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Debra Messing, Will & Grace
Best TV Miniseries/Movie
The Alienist (TNT)
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)
Escape at Dannemora (Showtime)
Sharp Objects (HBO)
A Very English Scandal (Amazon)
Best Actor, Miniseries/Movie
Antonio Banderas, Genius: Picasso
Daniel Brühl, The Alienist
Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose
Hugh Grant, A Very English Scandal
Best Actress, Miniseries/Movie
Amy Adams, Sharp Objects
Patricia Arquette, Escape at Dannemora
Connie Britton, Dirty John
Laura Dern, The Tale
Regina King, Seven Seconds
Best Supporting Actor, TV
Alan Arkin, The Kominsky Method
Kieran Culkin, Succession
Édgar Ramírez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Ben Whishaw, A Very English Scandal
Henry Winkler, Barry
Best Supporting Actress, TV
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Patricia Clarkson, Sharp Objects
Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Thandie Newton, Westworld
Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale