Fox #TVForAll Campaign News

Originally posted on June 8, 2020 @ 11:03 am
Here is a look at Fox’s #TVForAll Campaign that will take place on Monday, June 22.
ON MONDAY, JUNE 22, FOX WILL PARTNER WITH GLAAD
TO HOST AN INTIMATE CONVERSATION WITH
FOX TALENT (PAST AND PRESENT) AND
ARTISTS FROM GLAAD’S TEAM
FOX’S #TVFORALL CAMPAIGN TO FEATURE IMAGES
FROM PHOTOGRAPHER SYDNEY CLAIRE,SPOTLIGHTING FOX TALENT, INCLUDING
LESLIE JORDAN AND CHEYENNE JACKSON (“CALL ME KAT”),
RAVEN-SYMONÉ (“THE MASKED SINGER,” “CELEBRITY WATCH PARTY”), BELLA THORNE (“THE MASKED SINGER”), FORTUNE FEIMSTER (“BLESS THE HARTS”), RAFAEL SILVA AND BRIAN MICHAEL SMITH (“9-1-1: LONE STAR”),
JOHN ROBERTS (“BOB’S BURGERS”), AND KEVIN McHALE AND ALEX NEWELL (“GLEE”)
Leave a Reply