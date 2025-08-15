So You Think You Can Dance Top 8 Revealed
Originally posted on October 7, 2024 @ 10:52 pm
So You Think You Can Dance Top 8 Revealed
THE TOP 8 DANCERS ARE REVEALED TONIGHT ON
SO YOU THINK YOU CAN DANCE
OLIVIA ALBOHERAND AVERY GAY
ARE SENT HOME
THE COMPETITIONCONTINUES NEXT WEEK WITH A BROADWAY CHALLENGE FEATURING CHOREOGRAPHY FROM
AL BLACKSTONE AND SARAH O’GLEBY ON AN ALL-NEW EPISODE
AIRING MONDAY, APRIL 22 AT 9/8c ON FOX
AND THE NEXT DAY ON HULU!
Dancers Face Judges Maksim Chmerkovskiy,
Allison Holker and JoJo Siwa
Alongside Host Cat Deeley
THE TOP 8 DANCERS:
|Anthony
Age: 19
Hometown: Phoenix, AZ
Current City: Los Angeles, CA
Dance Style: Contemporary
IG: @anthony_curley
|Braylon
Age: 18
Hometown: Fort Hood, TX
Current City: Los Angeles, CA
Dance Style: Contemporary
IG: @braylonbrowner
|Dakayla
Age: 18
Hometown: Varico, FL
Current City: South Hampton, MA
Dance Style: Contemporary (Fusion)
IG: @dakaylannwilson
|Easton
Age: 19
Hometown: Las Vegas, NV
Current City: Los Angeles, CA
Dance Style: Contemporary
IG: @eastonmags_
|Jaylin
Age: 20
Hometown: Harrogate, TN
Current City: Los Angeles, CA
Dance Style: Hip Hop
IG: @jaylin.sanders
|Madison
Age: 21
Hometown: Miami, FL / Las Vegas, NV
Current City: Los Angeles, CA
Dance Style: Jazz
|Mariyah
Age: 21
Hometown: Albuquerque, NM
Current City: Dallas, TX
Dance Style: Contemporary (Fusion)
|Roman
Age: 27
Hometown: Kiev, Ukraine
Current City: Brooklyn, NY
Dance Style: Ballroom/Latin
IG: @romanevinchany
Eliminations Will Take Place Weekly, with the Top 3 Finalists Competing in the Season’s Spectacular Finale,but Only One Will Win the$100,000 Grand Prize
and be Crowned the Winner of SO YOU THINK YOU CAN DANCE Season 18.
