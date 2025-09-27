SAG Awards 2025 Nominees

The Motion Picture Nominees are:

Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role

ADRIEN BRODY / László Tóth – “THE BRUTALIST”

TIMOTHÉE CHALAMET / Bob Dylan – “A COMPLETE UNKNOWN”

DANIEL CRAIG / William Lee – “QUEER”

COLMAN DOMINGO / Divine G – “SING SING”

RALPH FIENNES / Lawrence – “CONCLAVE”

Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role

PAMELA ANDERSON / Shelly – “THE LAST SHOWGIRL”

CYNTHIA ERIVO / Elphaba – “WICKED”

KARLA SOFÍA GASCÓN / Emilia/Manitas – “EMILIA PÉREZ”

MIKEY MADISON / Ani – “ANORA”

DEMI MOORE / Elisabeth – “THE SUBSTANCE”

Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role

JONATHAN BAILEY / Fiyero – “WICKED”

YURA BORISOV / Igor – “ANORA”

KIERAN CULKIN / Benji Kaplan – “A REAL PAIN”

EDWARD NORTON / Pete Seeger – “A COMPLETE UNKNOWN”

JEREMY STRONG / Roy Cohn – “THE APPRENTICE”

Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role

MONICA BARBARO / Joan Baez – “A COMPLETE UNKNOWN”

JAMIE LEE CURTIS / Annette – “THE LAST SHOWGIRL”

DANIELLE DEADWYLER / Berniece – “THE PIANO LESSON”

ARIANA GRANDE / Galinda/Glinda – “WICKED”

ZOE SALDAÑA / Rita – “EMILIA PÉREZ”

Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture

A COMPLETE UNKNOWN

MONICA BARBARO / Joan Baez

NORBERT LEO BUTZ / Alan Lomax

TIMOTHÉE CHALAMET / Bob Dylan

ELLE FANNING / Sylvie Russo

DAN FOGLER / Albert Grossman

WILL HARRISON / Bobby Neuwirth

ERIKO HATSUNE / Toshi Seeger

BOYD HOLBROOK / Johnny Cash

SCOOT MCNAIRY / Woody Guthrie

BIG BILL MORGANFIELD / Jesse Moffette

EDWARD NORTON / Pete Seeger

ANORA

YURA BORISOV / Igor

MARK EYDELSHTEYN / Ivan

KARREN KARAGULIAN / Toros

MIKEY MADISON / Ani

ALEKSEY SEREBRYAKOV / Nikolai Zakharov

VACHE TOVMASYAN / Garnick

CONCLAVE

SERGIO CASTELLITTO / Tedesco

RALPH FIENNES / Lawrence

JOHN LITHGOW / Tremblay

LUCIAN MSAMATI / Adeyemi

ISABELLA ROSSELLINI / Sister Agnes

STANLEY TUCCI / Bellini

EMILIA PÉREZ

KARLA SOFÍA GASCÓN / Emilia/Manitas

SELENA GOMEZ / Jessi

ADRIANA PAZ / Epifania

ZOE SALDAÑA / Rita

WICKED

JONATHAN BAILEY / Fiyero

MARISSA BODE / Nessarose

PETER DINKLAGE / Dr. Dillamond

CYNTHIA ERIVO / Elphaba

JEFF GOLDBLUM / The Wonderful Wizard of Oz

ARIANA GRANDE / Galinda/Glinda

ETHAN SLATER / Boq

BOWEN YANG / Pfannee

MICHELLE YEOH / Madame Morrible

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture

DEADPOOL & WOLVERINE

DUNE: PART TWO

THE FALL GUY

GLADIATOR II

WICKED

The Television Program Nominees are:

Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series

JAVIER BARDEM / Jose Menendez – “MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY”

COLIN FARRELL / Oz Cobb – “THE PENGUIN”

RICHARD GADD / Donny – “BABY REINDEER”

KEVIN KLINE / Stephen Brigstocke – “DISCLAIMER”

ANDREW SCOTT / Tom Ripley – “RIPLEY”

Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series

KATHY BATES / Edith Wilson – “THE GREAT LILLIAN HALL”

CATE BLANCHETT / Catherine Ravenscroft – “DISCLAIMER”

JODIE FOSTER / Det. Elizabeth Danvers – “TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY”

LILY GLADSTONE / Cam Bentland – “UNDER THE BRIDGE”

JESSICA GUNNING / Martha – “BABY REINDEER”

CRISTIN MILIOTI / Sofia Falcone – “THE PENGUIN”

Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series

TADANOBU ASANO / Kashigi Yabushige – “SHŌGUN”

JEFF BRIDGES / Dan Chase – “THE OLD MAN”

GARY OLDMAN / Jackson Lamb – “SLOW HORSES”

EDDIE REDMAYNE / The Jackal – “THE DAY OF THE JACKAL”

HIROYUKI SANADA / Yoshii Toranaga – “SHŌGUN”

Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series

KATHY BATES / Madeline Matlock – “MATLOCK”

NICOLA COUGHLAN / Penelope Featherington – “BRIDGERTON”

ALLISON JANNEY / Vice President Grace Penn – “THE DIPLOMAT”

KERI RUSSELL / Kate Wyler – “THE DIPLOMAT”

ANNA SAWAI / Toda Mariko – “SHŌGUN”

Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series

ADAM BRODY / Noah Roklov – “NOBODY WANTS THIS”

TED DANSON / Charles Nieuwendyk – “A MAN ON THE INSIDE”

HARRISON FORD / Paul – “SHRINKING”

MARTIN SHORT / Oliver Putnam – “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”

JEREMY ALLEN WHITE / Carmen “Carmy” Berzatto – “THE BEAR”

Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series

KRISTEN BELL / Joanne – “NOBODY WANTS THIS”

QUINTA BRUNSON / Janine Teagues – “ABBOTT ELEMENTARY”

LIZA COLÓN-ZAYAS / Tina – “THE BEAR”

AYO EDEBIRI / Sydney Adamu – “THE BEAR”

JEAN SMART / Deborah Vance – “HACKS”

Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series

BRIDGERTON

GERALDINE ALEXANDER / Mrs. Wilson

VICTOR ALLI / John Stirling

ADJOA ANDOH / Lady Danbury

JULIE ANDREWS / Lady Whistledown

LORRAINE ASHBOURNE / Mrs. Varley

SIMONE ASHLEY / Kate Bridgerton

JONATHAN BAILEY / Anthony Bridgerton

JOE BARNES / Lord Wilding

JOANNA BOBIN / Lady Cowper

JAMES BRYAN / Nicky Mondrich

HARRIET CAINS / Philipa Featherington

BESSIE CARTER / Prudence Featherington

GENEVIEVE CHENNEOUR / Miss Livingston

DOMINIC COLEMAN / Lord Cowper

NICOLA COUGHLAN / Penelope Featherington

KITTY DEVLIN / Miss Stowell

HANNAH DODD / Francesca Bridgerton

DANIEL FRANCIS / Lord Marcus Anderson

RUTH GEMMELL / Violet Bridgerton

ROSA HESMONDHALGH / Rae

SESLEY HOPE / Miss Kenworthy

FLORENCE HUNT / Hyacinth Bridgerton

MARTINS IMHANGBE / Will Mondrich

MOLLY JACKSON-SHAW / Miss Hartigan

CLAUDIA JESSIE / Eloise Bridgerton

LORN MACDONALD / Albion Finch

JESSICA MADSEN / Cressida Cowper

EMMA NAOMI / Alice Mondrich

HANNAH NEW / Lady Tilley Arnold

LUKE NEWTON / Colin Bridgerton

CALEB OBEDIAH / Lord Cho

JAMES PHOON / Harry Dankworth

VINEETA RISHI / Lady Malhotra

GOLDA ROSHEUVEL / Queen Charlotte

HUGH SACHS / Brimsley

BANITA SANDHU / Miss Malhotra

LUKE THOMPSON / Benedict Bridgerton

WILL TILSTON / Gregory Bridgerton

POLLY WALKER / Lady Featherington

ANNA WILSON-JONES / Lady Livingston

SOPHIE WOOLLEY / Lady Stowell

THE DAY OF THE JACKAL

KHALID ABDALLA / Ulle Dag Charles

JON ARIAS / Álvaro

NICK BLOOD / Vince Pyne

ÚRSULA CORBERÓ / Nuria

CHARLES DANCE / Timothy Winthrop

BEN HALL / Damian Richardson

CHUKWUDI IWUJI / Osita Halcrow

PATRICK KENNEDY / Teddy

PUCHI LAGARDE / Marisa

LASHANA LYNCH / Bianca Pullman

ELEANOR MATSUURA / Zina Jansone

JONJO O’NEILL / Edward Carver

EDDIE REDMAYNE / The Jackal

SULE RIMI / Paul Pullman

LIA WILLIAMS / Isabel Kirby

THE DIPLOMAT

ALI AHN / Eidra Park

SANDY AMON-SCHWARTZ / Sandy

TIM DELAP / Byron

PENNY DOWNIE / Frances Munning

ATO ESSANDOH / Stuart Hayford

DAVID GYASI / Foreign Secretary Austin Dennison

CELIA IMRIE / Margaret Roylin

RORY KINNEAR / Prime Minister Nicol Trowbridge

PEARL MACKIE / Alysse

NANA MENSAH / Billie Appiah

GRAHAM MILLER / Neil Barrow

KERI RUSSELL / Kate Wyler

RUFUS SEWELL / Hal Wyler

ADAM SILVER / Howard

KENICHIRO THOMSON / Martin

SHŌGUN

SHINNOSUKE ABE / Buntaro

TADANOBU ASANO / Kashigi Yabushige

TOMMY BASTOW / Father Martin Alvito

TAKEHIRO HIRA / Ishido Kazunari

MOEKA HOSHI / Usami Fuji

HIROMOTO IDA / Lord Kiyama

COSMO JARVIS / John Blackthorne

HIROTO KANAI / Kashigi Omi

YUKI KURA / Yoshii Nagakado

TAKESHI KUROKAWA / Lord Ohno

FUMI NIKAIDO / Ochiba No Kata

TOKUMA NISHIOKA / Toda Hiromatsu

HIROYUKI SANADA / Yoshii Toranaga

ANNA SAWAI / Toda Mariko

SLOW HORSES

RUTH BRADLEY / Emma Flyte

TOM BROOKE / JK Coe

JAMES CALLIS / Claude Whelan

CHRISTOPHER CHUNG / Roddy Ho

AIMEE-FFION EDWARDS / Shirley Dander

ROSALIND ELEAZAR / Louisa Guy

SEAN GILDER / Sam Chapman

KADIFF KIRWAN / Marcus Longridge

JACK LOWDEN / River Cartwright

GARY OLDMAN / Jackson Lamb

JONATHAN PRYCE / David Cartwright

SASKIA REEVES / Catherine Standish

JOANNA SCANLAN / Moira Tregorian

KRISTIN SCOTT THOMAS / Diana Taverner

HUGO WEAVING / Frank Harkness

NAOMI WIRTHNER / Molly Doran

TOM WOZNICZKA / Patrice

Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series

ABBOTT ELEMENTARY

QUINTA BRUNSON / Janine Teagues

WILLIAM STANFORD DAVIS / Mr. Johnson

JANELLE JAMES / Ava Coleman

CHRIS PERFETTI / Jacob Hill

SHERYL LEE RALPH / Barbara Howard

LISA ANN WALTER / Melissa Schemmenti

TYLER JAMES WILLIAMS / Gregory Eddie

THE BEAR

LIONEL BOYCE / Marcus

LIZA COLÓN-ZAYAS / Tina

AYO EDEBIRI / Sydney Adamu

ABBY ELLIOTT / Natalie “Sugar” Berzatto

EDWIN LEE GIBSON / Ebraheim

COREY HENDRIX / Sweeps

MATTY MATHESON / Neil Fak

EBON MOSS-BACHRACH / Richard “Richie” Jerimovich

RICKY STAFFIERI / Theodore Fak

JEREMY ALLEN WHITE / Carmen “Carmy” Berzatto

HACKS

ROSE ABDOO / Josefina

CARL CLEMONS-HOPKINS / Marcus Vaughan

PAUL W. DOWNS / Jimmy Lusaque, Jr.

HANNAH EINBINDER / Ava Daniels

MARK INDELICATO / Damien

JEAN SMART / Deborah Vance

MEGAN STALTER / Kayla Schaeffer

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

MICHAEL CYRIL CREIGHTON / Howard Morris

ZACH GALIFIANAKIS / Zach Galifianakis

SELENA GOMEZ / Mabel Mora

RICHARD KIND / Vince Fish

EUGENE LEVY / Eugene Levy

EVA LONGORIA / Eva Longoria

STEVE MARTIN / Charles-Haden Savage

KUMAIL NANJIANI / Rudy Thurber

MOLLY SHANNON / Bev Melon

MARTIN SHORT / Oliver Putnam

SHRINKING

HARRISON FORD / Paul

BRETT GOLDSTEIN / Louis

DEVIN KAWAOKA / Charlie

GAVIN LEWIS / Connor

WENDIE MALICK / Dr. Julie Baram

LUKITA MAXWELL / Alice

TED MCGINLEY / Derek

CHRISTA MILLER / Liz

JASON SEGEL / Jimmy

RACHEL STUBINGTON / Summer

LUKE TENNIE / Sean

MICHAEL URIE / Brian

JESSICA WILLIAMS / Gaby

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series

THE BOYS

FALLOUT

HOUSE OF THE DRAGON

THE PENGUIN

SHŌGUN