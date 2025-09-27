Originally posted on January 8, 2025 @ 7:18 pm
SAG Awards 2025 Nominees
The Motion Picture Nominees are:
Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
ADRIEN BRODY / László Tóth – “THE BRUTALIST”
TIMOTHÉE CHALAMET / Bob Dylan – “A COMPLETE UNKNOWN”
DANIEL CRAIG / William Lee – “QUEER”
COLMAN DOMINGO / Divine G – “SING SING”
RALPH FIENNES / Lawrence – “CONCLAVE”
Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
PAMELA ANDERSON / Shelly – “THE LAST SHOWGIRL”
CYNTHIA ERIVO / Elphaba – “WICKED”
KARLA SOFÍA GASCÓN / Emilia/Manitas – “EMILIA PÉREZ”
MIKEY MADISON / Ani – “ANORA”
DEMI MOORE / Elisabeth – “THE SUBSTANCE”
Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
JONATHAN BAILEY / Fiyero – “WICKED”
YURA BORISOV / Igor – “ANORA”
KIERAN CULKIN / Benji Kaplan – “A REAL PAIN”
EDWARD NORTON / Pete Seeger – “A COMPLETE UNKNOWN”
JEREMY STRONG / Roy Cohn – “THE APPRENTICE”
Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
MONICA BARBARO / Joan Baez – “A COMPLETE UNKNOWN”
JAMIE LEE CURTIS / Annette – “THE LAST SHOWGIRL”
DANIELLE DEADWYLER / Berniece – “THE PIANO LESSON”
ARIANA GRANDE / Galinda/Glinda – “WICKED”
ZOE SALDAÑA / Rita – “EMILIA PÉREZ”
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
A COMPLETE UNKNOWN
MONICA BARBARO / Joan Baez
NORBERT LEO BUTZ / Alan Lomax
TIMOTHÉE CHALAMET / Bob Dylan
ELLE FANNING / Sylvie Russo
DAN FOGLER / Albert Grossman
WILL HARRISON / Bobby Neuwirth
ERIKO HATSUNE / Toshi Seeger
BOYD HOLBROOK / Johnny Cash
SCOOT MCNAIRY / Woody Guthrie
BIG BILL MORGANFIELD / Jesse Moffette
EDWARD NORTON / Pete Seeger
ANORA
YURA BORISOV / Igor
MARK EYDELSHTEYN / Ivan
KARREN KARAGULIAN / Toros
MIKEY MADISON / Ani
ALEKSEY SEREBRYAKOV / Nikolai Zakharov
VACHE TOVMASYAN / Garnick
CONCLAVE
SERGIO CASTELLITTO / Tedesco
RALPH FIENNES / Lawrence
JOHN LITHGOW / Tremblay
LUCIAN MSAMATI / Adeyemi
ISABELLA ROSSELLINI / Sister Agnes
STANLEY TUCCI / Bellini
EMILIA PÉREZ
KARLA SOFÍA GASCÓN / Emilia/Manitas
SELENA GOMEZ / Jessi
ADRIANA PAZ / Epifania
ZOE SALDAÑA / Rita
WICKED
JONATHAN BAILEY / Fiyero
MARISSA BODE / Nessarose
PETER DINKLAGE / Dr. Dillamond
CYNTHIA ERIVO / Elphaba
JEFF GOLDBLUM / The Wonderful Wizard of Oz
ARIANA GRANDE / Galinda/Glinda
ETHAN SLATER / Boq
BOWEN YANG / Pfannee
MICHELLE YEOH / Madame Morrible
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
DEADPOOL & WOLVERINE
DUNE: PART TWO
THE FALL GUY
GLADIATOR II
WICKED
The Television Program Nominees are:
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
JAVIER BARDEM / Jose Menendez – “MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY”
COLIN FARRELL / Oz Cobb – “THE PENGUIN”
RICHARD GADD / Donny – “BABY REINDEER”
KEVIN KLINE / Stephen Brigstocke – “DISCLAIMER”
ANDREW SCOTT / Tom Ripley – “RIPLEY”
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series
KATHY BATES / Edith Wilson – “THE GREAT LILLIAN HALL”
CATE BLANCHETT / Catherine Ravenscroft – “DISCLAIMER”
JODIE FOSTER / Det. Elizabeth Danvers – “TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY”
LILY GLADSTONE / Cam Bentland – “UNDER THE BRIDGE”
JESSICA GUNNING / Martha – “BABY REINDEER”
CRISTIN MILIOTI / Sofia Falcone – “THE PENGUIN”
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
TADANOBU ASANO / Kashigi Yabushige – “SHŌGUN”
JEFF BRIDGES / Dan Chase – “THE OLD MAN”
GARY OLDMAN / Jackson Lamb – “SLOW HORSES”
EDDIE REDMAYNE / The Jackal – “THE DAY OF THE JACKAL”
HIROYUKI SANADA / Yoshii Toranaga – “SHŌGUN”
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
KATHY BATES / Madeline Matlock – “MATLOCK”
NICOLA COUGHLAN / Penelope Featherington – “BRIDGERTON”
ALLISON JANNEY / Vice President Grace Penn – “THE DIPLOMAT”
KERI RUSSELL / Kate Wyler – “THE DIPLOMAT”
ANNA SAWAI / Toda Mariko – “SHŌGUN”
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
ADAM BRODY / Noah Roklov – “NOBODY WANTS THIS”
TED DANSON / Charles Nieuwendyk – “A MAN ON THE INSIDE”
HARRISON FORD / Paul – “SHRINKING”
MARTIN SHORT / Oliver Putnam – “ONLY MURDERS IN THE BUILDING”
JEREMY ALLEN WHITE / Carmen “Carmy” Berzatto – “THE BEAR”
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
KRISTEN BELL / Joanne – “NOBODY WANTS THIS”
QUINTA BRUNSON / Janine Teagues – “ABBOTT ELEMENTARY”
LIZA COLÓN-ZAYAS / Tina – “THE BEAR”
AYO EDEBIRI / Sydney Adamu – “THE BEAR”
JEAN SMART / Deborah Vance – “HACKS”
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
BRIDGERTON
GERALDINE ALEXANDER / Mrs. Wilson
VICTOR ALLI / John Stirling
ADJOA ANDOH / Lady Danbury
JULIE ANDREWS / Lady Whistledown
LORRAINE ASHBOURNE / Mrs. Varley
SIMONE ASHLEY / Kate Bridgerton
JONATHAN BAILEY / Anthony Bridgerton
JOE BARNES / Lord Wilding
JOANNA BOBIN / Lady Cowper
JAMES BRYAN / Nicky Mondrich
HARRIET CAINS / Philipa Featherington
BESSIE CARTER / Prudence Featherington
GENEVIEVE CHENNEOUR / Miss Livingston
DOMINIC COLEMAN / Lord Cowper
NICOLA COUGHLAN / Penelope Featherington
KITTY DEVLIN / Miss Stowell
HANNAH DODD / Francesca Bridgerton
DANIEL FRANCIS / Lord Marcus Anderson
RUTH GEMMELL / Violet Bridgerton
ROSA HESMONDHALGH / Rae
SESLEY HOPE / Miss Kenworthy
FLORENCE HUNT / Hyacinth Bridgerton
MARTINS IMHANGBE / Will Mondrich
MOLLY JACKSON-SHAW / Miss Hartigan
CLAUDIA JESSIE / Eloise Bridgerton
LORN MACDONALD / Albion Finch
JESSICA MADSEN / Cressida Cowper
EMMA NAOMI / Alice Mondrich
HANNAH NEW / Lady Tilley Arnold
LUKE NEWTON / Colin Bridgerton
CALEB OBEDIAH / Lord Cho
JAMES PHOON / Harry Dankworth
VINEETA RISHI / Lady Malhotra
GOLDA ROSHEUVEL / Queen Charlotte
HUGH SACHS / Brimsley
BANITA SANDHU / Miss Malhotra
LUKE THOMPSON / Benedict Bridgerton
WILL TILSTON / Gregory Bridgerton
POLLY WALKER / Lady Featherington
ANNA WILSON-JONES / Lady Livingston
SOPHIE WOOLLEY / Lady Stowell
THE DAY OF THE JACKAL
KHALID ABDALLA / Ulle Dag Charles
JON ARIAS / Álvaro
NICK BLOOD / Vince Pyne
ÚRSULA CORBERÓ / Nuria
CHARLES DANCE / Timothy Winthrop
BEN HALL / Damian Richardson
CHUKWUDI IWUJI / Osita Halcrow
PATRICK KENNEDY / Teddy
PUCHI LAGARDE / Marisa
LASHANA LYNCH / Bianca Pullman
ELEANOR MATSUURA / Zina Jansone
JONJO O’NEILL / Edward Carver
EDDIE REDMAYNE / The Jackal
SULE RIMI / Paul Pullman
LIA WILLIAMS / Isabel Kirby
THE DIPLOMAT
ALI AHN / Eidra Park
SANDY AMON-SCHWARTZ / Sandy
TIM DELAP / Byron
PENNY DOWNIE / Frances Munning
ATO ESSANDOH / Stuart Hayford
DAVID GYASI / Foreign Secretary Austin Dennison
CELIA IMRIE / Margaret Roylin
RORY KINNEAR / Prime Minister Nicol Trowbridge
PEARL MACKIE / Alysse
NANA MENSAH / Billie Appiah
GRAHAM MILLER / Neil Barrow
KERI RUSSELL / Kate Wyler
RUFUS SEWELL / Hal Wyler
ADAM SILVER / Howard
KENICHIRO THOMSON / Martin
SHŌGUN
SHINNOSUKE ABE / Buntaro
TADANOBU ASANO / Kashigi Yabushige
TOMMY BASTOW / Father Martin Alvito
TAKEHIRO HIRA / Ishido Kazunari
MOEKA HOSHI / Usami Fuji
HIROMOTO IDA / Lord Kiyama
COSMO JARVIS / John Blackthorne
HIROTO KANAI / Kashigi Omi
YUKI KURA / Yoshii Nagakado
TAKESHI KUROKAWA / Lord Ohno
FUMI NIKAIDO / Ochiba No Kata
TOKUMA NISHIOKA / Toda Hiromatsu
HIROYUKI SANADA / Yoshii Toranaga
ANNA SAWAI / Toda Mariko
SLOW HORSES
RUTH BRADLEY / Emma Flyte
TOM BROOKE / JK Coe
JAMES CALLIS / Claude Whelan
CHRISTOPHER CHUNG / Roddy Ho
AIMEE-FFION EDWARDS / Shirley Dander
ROSALIND ELEAZAR / Louisa Guy
SEAN GILDER / Sam Chapman
KADIFF KIRWAN / Marcus Longridge
JACK LOWDEN / River Cartwright
GARY OLDMAN / Jackson Lamb
JONATHAN PRYCE / David Cartwright
SASKIA REEVES / Catherine Standish
JOANNA SCANLAN / Moira Tregorian
KRISTIN SCOTT THOMAS / Diana Taverner
HUGO WEAVING / Frank Harkness
NAOMI WIRTHNER / Molly Doran
TOM WOZNICZKA / Patrice
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
ABBOTT ELEMENTARY
QUINTA BRUNSON / Janine Teagues
WILLIAM STANFORD DAVIS / Mr. Johnson
JANELLE JAMES / Ava Coleman
CHRIS PERFETTI / Jacob Hill
SHERYL LEE RALPH / Barbara Howard
LISA ANN WALTER / Melissa Schemmenti
TYLER JAMES WILLIAMS / Gregory Eddie
THE BEAR
LIONEL BOYCE / Marcus
LIZA COLÓN-ZAYAS / Tina
AYO EDEBIRI / Sydney Adamu
ABBY ELLIOTT / Natalie “Sugar” Berzatto
EDWIN LEE GIBSON / Ebraheim
COREY HENDRIX / Sweeps
MATTY MATHESON / Neil Fak
EBON MOSS-BACHRACH / Richard “Richie” Jerimovich
RICKY STAFFIERI / Theodore Fak
JEREMY ALLEN WHITE / Carmen “Carmy” Berzatto
HACKS
ROSE ABDOO / Josefina
CARL CLEMONS-HOPKINS / Marcus Vaughan
PAUL W. DOWNS / Jimmy Lusaque, Jr.
HANNAH EINBINDER / Ava Daniels
MARK INDELICATO / Damien
JEAN SMART / Deborah Vance
MEGAN STALTER / Kayla Schaeffer
ONLY MURDERS IN THE BUILDING
MICHAEL CYRIL CREIGHTON / Howard Morris
ZACH GALIFIANAKIS / Zach Galifianakis
SELENA GOMEZ / Mabel Mora
RICHARD KIND / Vince Fish
EUGENE LEVY / Eugene Levy
EVA LONGORIA / Eva Longoria
STEVE MARTIN / Charles-Haden Savage
KUMAIL NANJIANI / Rudy Thurber
MOLLY SHANNON / Bev Melon
MARTIN SHORT / Oliver Putnam
SHRINKING
HARRISON FORD / Paul
BRETT GOLDSTEIN / Louis
DEVIN KAWAOKA / Charlie
GAVIN LEWIS / Connor
WENDIE MALICK / Dr. Julie Baram
LUKITA MAXWELL / Alice
TED MCGINLEY / Derek
CHRISTA MILLER / Liz
JASON SEGEL / Jimmy
RACHEL STUBINGTON / Summer
LUKE TENNIE / Sean
MICHAEL URIE / Brian
JESSICA WILLIAMS / Gaby
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
THE BOYS
FALLOUT
HOUSE OF THE DRAGON
THE PENGUIN
SHŌGUN