Sports

Paris Olympics 2024 Day 2 Winners

Sammi Turano

Originally posted on October 6, 2024 @ 6:10 pm

Via Associated Press:

The 2024 Olympics are underway. The first gold medal of the Paris Games went to China, but more winners will join the list every day from July 27-Aug. 11. See which countries lead the medal count. Below is a list of all the medal winners, day by day.

Sunday, July 28

ARCHERY

WOMENS TEAM

Gold: South Korea

Silver: China

Bronze: Mexico

CANOE SLALOM

WOMENS KAYAK SINGLE

Gold: Jessica Fox, Australia

Silver: Klaudia Zwolinska, Poland

Bronze: Kimberley Woods, Britain

CYCLING MOUNTAIN BIKE

WOMENS CROSSCOUNTRY

Gold: Pauline FerrandPrevot, France

Silver: Haley Batten, United States

Bronze: Jenny Rissveds, Sweden

JUDO

WOMEN’S 52KG

Gold: Diyora Keldiyorova, Uzbekistan

Silver: Distria Krasniqi, Kosovo

Bronze: Larissa Pimenta, Brazil and Amandine Buchard, France

MEN’S 66KG

Gold: Hifumi Abe, Japan

Silver: Willian Lima, Brazil

Bronze: Gusman Kyrgyzbayev, Kazakhstan and Denis Vieru, Moldova

SHOOTING

MENS 10M AIR PISTOL

Gold: Xie Yu, China

Silver: Federico Nilo Maldini, Italy

Bronze: Paolo Monna, Italy

WOMENS 10M AIR PISTOL

Gold: Oh Yejin, South Korea

Silver: Kim Yeji, South Korea

Bronze: Manu Bhaker, India

SKATEBOARDING

WOMEN’S STREET

Gold: Coco Yoshizawa, Japan

Silver: Liz Akama, Japan

Bronze: Rayssa Leal, Brazil

SWIMMING

MENS 400M INDIVIDUAL MEDLEY

Gold: Léon Marchand, France

Silver: Tomoyuki Matsushita, Japan

Bronze: Carson Foster, United States

MENS 100M BREASTSTROKE

Gold: Nicolo Martinenghi, Italy

Bronze: Nicolo Martinenghi, Italy

Silver: Adam Peaty, Britain and Nic Fink, United States

WOMENS 100M BUTTERFLY

Gold: Torri Huske, United States

Silver: Gretchen Walsh, United States

Bronze: Zhang Yufei, China

Related posts:

  1. Paris Olympics 2024 Medal Winners Day 9
  2. Paris Olympics 2024 Medal Winners Day 11
  3. Paris Olympics 2024 Medal Winners Day 13
  4. Paris Olympics 2024 Medal Winners Day 14
