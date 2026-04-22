Paris Olympics 2024 Day 2 Winners
Originally posted on October 6, 2024 @ 6:10 pm
Via Associated Press:
The 2024 Olympics are underway. The first gold medal of the Paris Games went to China, but more winners will join the list every day from July 27-Aug. 11. See which countries lead the medal count. Below is a list of all the medal winners, day by day.
Sunday, July 28
ARCHERY
WOMEN’S TEAM
Gold: South Korea
Silver: China
Bronze: Mexico
CANOE SLALOM
WOMEN’S KAYAK SINGLE
Gold: Jessica Fox, Australia
Silver: Klaudia Zwolinska, Poland
Bronze: Kimberley Woods, Britain
CYCLING MOUNTAIN BIKE
WOMEN’S CROSS–COUNTRY
Gold: Pauline Ferrand–Prevot, France
Silver: Haley Batten, United States
Bronze: Jenny Rissveds, Sweden
JUDO
WOMEN’S 52KG
Gold: Diyora Keldiyorova, Uzbekistan
Silver: Distria Krasniqi, Kosovo
Bronze: Larissa Pimenta, Brazil and Amandine Buchard, France
MEN’S 66KG
Gold: Hifumi Abe, Japan
Silver: Willian Lima, Brazil
Bronze: Gusman Kyrgyzbayev, Kazakhstan and Denis Vieru, Moldova
SHOOTING
MEN’S 10M AIR PISTOL
Gold: Xie Yu, China
Silver: Federico Nilo Maldini, Italy
WOMEN’S 10M AIR PISTOL
Gold: Oh Ye–jin, South Korea
Silver: Kim Ye–ji, South Korea
Bronze: Manu Bhaker, India
SKATEBOARDING
WOMEN’S STREET
Gold: Coco Yoshizawa, Japan
Silver: Liz Akama, Japan
Bronze: Rayssa Leal, Brazil
SWIMMING
MEN’S 400M INDIVIDUAL MEDLEY
Gold: Léon Marchand, France
Silver: Tomoyuki Matsushita, Japan
Bronze: Carson Foster, United States
MEN’S 100M BREASTSTROKE
Gold: Nicolo Martinenghi, Italy
Silver: Adam Peaty, Britain and Nic Fink, United States
WOMEN’S 100M BUTTERFLY
Gold: Torri Huske, United States
Silver: Gretchen Walsh, United States
Bronze: Zhang Yufei, China
