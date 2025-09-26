Golden Globes 2020: Meet Your Presenters
Originally posted on January 5, 2020 @ 4:01 pm
Here are a list of tonight’s presenters for the 77th Golden Globes. The show will air on NBC. Ricky Gervais hosts.
GOLDEN GLOBE AWARDS PRESENTERS:
Tim Allen
Jennifer Aniston
Christian Bale
Antonio Banderas
Jason Bateman
Annette Bening
Cate Blanchett
Matt Bomer
Pierce Brosnan
Glenn Close
Daniel Craig
Ted Danson
Ana de Armas
Leonardo DiCaprio
Ansel Elgort
Chris Evans
Dakota Fanning
Will Ferrell
Lauren Graham
Tiffany Haddish
Kit Harington
Salma Hayek
Scarlett Johansson
Elton John
Nick Jonas
Harvey Keitel
Zoe Kravitz
Jennifer Lopez
Ewan McGregor
Sienna Miller
Helen Mirren
Rami Malek
Kate McKinnon
Gwyneth Paltrow
Brad Pitt
Amy Poehler
Da’Vine Joy Randolph
Margot Robbie
Paul Rudd
Wesley Snipes
Octavia Spencer
Bernie Taupin
Charlize Theron
Sofia Vergara
Kerry Washington
Naomi Watts
Rachel Weisz
Reese Witherspoon