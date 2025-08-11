Paris Olympics 2024 Medal Winners Day 9
Paris Olympics 2024 Medal Winners Day 3

Sammi Turano

Originally posted on October 7, 2024 @ 11:59 am

Paris Olympics 2024 Medal Winners Day 3

 

Via Associated Press

PARIS (AP) — The 2024 Olympics are underway. The United States led the medal standings after the second day of competition, but more winners will join the list every day from July 27Aug. 11. See which countries lead the medal count and the highlights in todays schedule. Below is a list of all the medal winners, day by day.

Monday, July 29

ARCHERY

MENS TEAM

Gold: South Korea

Silver: France

Bronze: Turkey

ARTISTIC GYMNASTICS

MEN’S TEAM

Gold: Japan

Silver: China

Bronze: United States

CANOE SLALOM

MENS CANOE SINGLE

Gold: Nicolas Gestin, France

Silver: Adam Burgess, Britain

Bronze: Matej Benus, Slovakia

CYCLING MOUNTAIN BIKE

MEN’S CROSSCOUNTRY

Gold: Tom Pidcock, Britain

Silver: Victor Koretzky, France

Bronze: Alan Hatherly, South Africa

DIVING

MEN’S SYNCHRONIZED 10M PLATFORM

Gold: Lian Junjie and Yang Hao, China

Silver: Tom Daley and Noah Williams, Britain

Bronze: Rylan Wiens and Nathan ZsomborMurray, Canada

EQUESTRIAN

EVENTING TEAM

Gold: Britain

Silver: France

Bronze: Japan

FENCING

WOMENS SABER INDIVIDUAL

Gold: Manon ApithyBrunet, France

Silver: Sara Balzer, France

Bronze: Olga Kharlan, Ukraine

MENS FOIL INDIVIDUAL

Gold: Cheung Ka Long, Hong Kong

Silver: Filippo Macchi, Italy

Bronze: Nick Itkin, United States

JUDO

WOMENS 57KG

Gold: Christa Deguchi, Canada

Silver: Mimi Huh, South Korea

Bronze: Sarah Leonie Cysique, France and Haruka Funakubo, Japan

MEN’S 73KG

Gold: Hidayat Heydarov, Azerbaijan

Silver: JoanBenjamin Gaba, France

Bronze: Soichi Hashimoto, Japan and Adil Osmanov, Moldova

SHOOTING

WOMEN’S 10M AIR RIFLE

Gold: Ban Hyojin, South Korea

Silver: Huang Yuting, China

Bronze: Audrey Gogniat, Switzerland

MEN’S 10M AIR RIFLE

Gold: Sheng Lihao, China

Silver: Victor Lindgren, Sweden

Bronze: Miran Maricic, Croatia

SKATEBOARDING

Gold: Yuto Horigome, Japan

Silver: Jagger Eaton, United States

Bronze: Nyjah Huston, United States

SWIMMING

WOMEN’S 100M BREASTSTROKE

Gold: Tatjana Smith, South Africa

Silver: Tang Qianting, China

Bronze: Mona McSharry, Ireland

WOMEN’S 200M FREESTYLE

Gold: Mollie OCallaghan, Australia

Silver: Ariarne Titmus, Australia

Bronze: Siobhan Bernadette Haughey, Hong Kong

WOMENS 400M INDIVIDUAL MEDLEY

Gold: Summer McIntosh, Canada

Silver: Katie Grimes, United States

Bronze: Emma Weyant, United States

MEN’S 100M BACKSTROKE

Gold: Thomas Ceccon, Italy

Silver: Xu Jiayu, China

Bronze: Ryan Murphy, United States

MEN’S 200M FREESTYLE

Gold: David Popovici, Romania

Silver: Matthew Richards, Britain

Bronze: Luke Hobson, United States

