Originally posted on October 7, 2024 @ 11:59 am
Paris Olympics 2024 Medal Winners Day 3
Via Associated Press
PARIS (AP) — The 2024 Olympics are underway. The United States led the medal standings after the second day of competition, but more winners will join the list every day from July 27–Aug. 11. See which countries lead the medal count and the highlights in today’s schedule. Below is a list of all the medal winners, day by day.
Monday, July 29
ARCHERY
MEN’S TEAM
Gold: South Korea
Silver: France
Bronze: Turkey
ARTISTIC GYMNASTICS
MEN’S TEAM
Gold: Japan
Silver: China
Bronze: United States
CANOE SLALOM
MEN’S CANOE SINGLE
Gold: Nicolas Gestin, France
Silver: Adam Burgess, Britain
Bronze: Matej Benus, Slovakia
CYCLING MOUNTAIN BIKE
MEN’S CROSS–COUNTRY
Gold: Tom Pidcock, Britain
Silver: Victor Koretzky, France
Bronze: Alan Hatherly, South Africa
DIVING
MEN’S SYNCHRONIZED 10M PLATFORM
Gold: Lian Junjie and Yang Hao, China
Silver: Tom Daley and Noah Williams, Britain
Bronze: Rylan Wiens and Nathan Zsombor–Murray, Canada
EQUESTRIAN
EVENTING TEAM
Gold: Britain
Silver: France
Bronze: Japan
FENCING
WOMEN’S SABER INDIVIDUAL
Gold: Manon Apithy–Brunet, France
Silver: Sara Balzer, France
Bronze: Olga Kharlan, Ukraine
MEN’S FOIL INDIVIDUAL
Gold: Cheung Ka Long, Hong Kong
Silver: Filippo Macchi, Italy
Bronze: Nick Itkin, United States
JUDO
WOMEN’S 57KG
Gold: Christa Deguchi, Canada
Silver: Mimi Huh, South Korea
Bronze: Sarah Leonie Cysique, France and Haruka Funakubo, Japan
MEN’S 73KG
Gold: Hidayat Heydarov, Azerbaijan
Silver: Joan–Benjamin Gaba, France
Bronze: Soichi Hashimoto, Japan and Adil Osmanov, Moldova
SHOOTING
WOMEN’S 10M AIR RIFLE
Gold: Ban Hyo–jin, South Korea
Silver: Huang Yuting, China
Bronze: Audrey Gogniat, Switzerland
MEN’S 10M AIR RIFLE
Gold: Sheng Lihao, China
Silver: Victor Lindgren, Sweden
Bronze: Miran Maricic, Croatia
SKATEBOARDING
Gold: Yuto Horigome, Japan
Silver: Jagger Eaton, United States
Bronze: Nyjah Huston, United States
SWIMMING
WOMEN’S 100M BREASTSTROKE
Gold: Tatjana Smith, South Africa
Silver: Tang Qianting, China
Bronze: Mona McSharry, Ireland
WOMEN’S 200M FREESTYLE
Gold: Mollie O’Callaghan, Australia
Silver: Ariarne Titmus, Australia
Bronze: Siobhan Bernadette Haughey, Hong Kong
WOMEN’S 400M INDIVIDUAL MEDLEY
Gold: Summer McIntosh, Canada
Silver: Katie Grimes, United States
Bronze: Emma Weyant, United States
MEN’S 100M BACKSTROKE
Gold: Thomas Ceccon, Italy
Silver: Xu Jiayu, China
Bronze: Ryan Murphy, United States
MEN’S 200M FREESTYLE
Gold: David Popovici, Romania
Silver: Matthew Richards, Britain
Bronze: Luke Hobson, United States