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Critics Choice Super Awards 2026 Nominees Announced

Sammi Turano

Critics Choice Super Awards 2026 Nominees Announced 

FILM NOMINATIONS FOR THE 6TH ANNUAL CRITICS CHOICE SUPER AWARDS

BEST ACTION MOVIE

The Furious

Mike & Nick & Nick & Alice

Motor City

The Naked Gun

Normal

The Rip

Sisu: Road to Revenge

BEST ACTOR IN AN ACTION MOVIE

Matt Damon – The Rip

Taron Egerton – Apex

Xie Miao – The Furious

Bob Odenkirk – Normal

Alan Ritchson – Motor City

Joe Taslim – The Furious

Jorma Tommila – Sisu: Road to Revenge

BEST ACTRESS IN AN ACTION MOVIE

Pamela Anderson – The Naked Gun

Priyanka Chopra Jonas – The Bluff

Eiza González – Mike & Nick & Nick & Alice

Akari Takaishi – Ghost Killer

Charlize Theron – Apex

Samara Weaving – Over Your Dead Body

Maddie Ziegler – Pretty Lethal

BEST SUPERHERO MOVIE*

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Exit 8

The Fantastic Four: First Steps

Masters of the Universe

Mortal Kombat II

Supergirl

Superman

BEST ACTOR IN A SUPERHERO MOVIE*

David Corenswet – Superman

Nicholas Galitzine – Masters of the Universe

Edi Gathegi – Superman

Nicholas Hoult – Superman

Kazunari Ninomiya – Exit 8

Pedro Pascal – The Fantastic Four: First Steps

BEST ACTRESS IN A SUPERHERO MOVIE*

Milly Alcock – Supergirl

Rachel Brosnahan – Superman

Julia Garner – The Fantastic Four: First Steps

Vanessa Kirby – The Fantastic Four: First Steps

Camila Mendes – Masters of the Universe

Adeline Rudolph – Mortal Kombat II

BEST HORROR MOVIE

28 Years Later: The Bone Temple

Backrooms

The Long Walk

Obsession

Send Help

Weapons

BEST ACTOR IN A HORROR MOVIE

Josh Brolin – Weapons

Chiwetel Ejiofor – Backrooms

Ralph Fiennes – 28 Years Later: The Bone Temple

Michael Johnston – Obsession

David Jonsson – The Long Walk

Jack O’Connell – 28 Years Later: The Bone Temple

Adam Scott – Hokum

BEST ACTRESS IN A HORROR MOVIE

Alison Brie – Together

Jessie Buckley – The Bride!

Amy Madigan – Weapons

Rachel McAdams – Send Help

Inde Navarrette – Obsession

Renate Reinsve – Backrooms

BEST SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE

Bugonia

Disclosure Day

Frankenstein

Good Luck, Have Fun, Don’t Die

I Love Boosters

Predator: Badlands

Project Hail Mary

BEST ACTOR IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE

Jacob Elordi – Frankenstein

Ryan Gosling – Project Hail Mary

Matt Johnson – Nirvanna the Band the Show the Movie

James Ortiz – Project Hail Mary

Jesse Plemons – Bugonia

Sam Rockwell – Good Luck, Have Fun, Don’t Die

BEST ACTRESS IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE

Emily Blunt – Disclosure Day

Oona Chaplin – Avatar: Fire and Ash

Elle Fanning – Predator: Badlands

Sandra Hüller – Project Hail Mary

Keke Palmer – I Love Boosters

Emma Stone – Bugonia

BEST VILLAIN IN A MOVIE

Oona Chaplin – Avatar: Fire and Ash

Nicholas Hoult – Superman

Michael Johnston – Obsession

Jared Leto – Masters of the Universe

Amy Madigan – Weapons

* Superhero categories also include Comic Book and Video Game Inspired movies

TELEVISION NOMINATIONS FOR THE 6TH ANNUAL CRITICS CHOICE SUPER AWARDS

BEST ACTION SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE

9-1-1: Nashville

Boston Blue

Dark Winds

High Potential

Hijack

The Lowdown

TaskTracker

BEST ACTOR IN AN ACTION SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE

Sterling K. Brown – Paradise

Idris Elba – Hijack

Ethan Hawke – The Lowdown

Zahn McClarnon – Dark Winds

Mark Ruffalo – Task

Scott Speedman – R.J. Decker

BEST ACTRESS IN AN ACTION SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE

Angela Bassett – 9-1-1

Julianne Nicholson – Paradise

Kaitlin Olson – High Potential

Gloria Reuben – Boston Blue

Octavia Spencer – Ride or Die

Hannah Waddingham – Ride or Die

BEST SUPERHERO SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE*

The Boys

Daredevil: Born Again

Fallout

Gen V

Invincible

Peacemaker

Spider-Noir

Wonder Man

BEST ACTOR IN A SUPERHERO SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE*

Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man

Nicolas Cage – Spider-Noir

John Cena – Peacemaker

Walton Goggins – Fallout

Hamish Linklater – Gen V

Antony Starr – The Boys

BEST ACTRESS IN A SUPERHERO SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE*

Danielle Brooks – Peacemaker

Valorie Curry – The Boys

Colby Minifie – The Boys

Annabel O’Hagan – Fallout

Jaz Sinclair – Gen V

Deborah Ann Woll – Daredevil: Born Again

BEST HORROR SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE

The Beauty

The Boroughs

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Devil in Disguise: John Wayne Gacy

Dexter: Resurrection

Ghosts

IT: Welcome to Derry

Wednesday

Widow’s Bay

BEST ACTOR IN A HORROR SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE

Michael Chernus –Devil in Disguise: John Wayne Gacy

Michael C. Hall – Dexter: Resurrection

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

Alfred Molina – The Boroughs

Harold Perrineau – From

Matthew Rhys – Widow’s Bay

BEST ACTRESS IN A HORROR SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE

Toni Collette – Wayward

Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story

Camila Morrone – Something Very Bad Is Going to Happen

Kate O’Flynn – Widow’s Bay

Jenna Ortega – Wednesday

Taylour Paige – IT: Welcome to Derry

BEST SCIENCE FICTION / FANTASY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE

Alien: Earth

For All Mankind

House of the Dragon

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

Pluribus

Silo

Star Trek: Strange New Worlds

BEST ACTOR IN A SCIENCE FICTION / FANTASY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE

Dexter Sol Ansell – A Knight of the Seven Kingdoms

Sterling K. Brown – Paradise

Peter Claffey – A Knight of the Seven Kingdoms

Colin Farrell – Sugar

Timothy Olyphant – Alien: Earth

Matt Smith – House of the Dragon

BEST ACTRESS IN A SCIENCE FICTION / FANTASY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE

Elizabeth Banks – The Miniature Wife

Sydney Chandler – Alien: Earth

Emma D’Arcy – House of the Dragon

Rebecca Ferguson – Silo

Holly Hunter – Star Trek: Starfleet Academy

Rhea Seehorn – Pluribus

BEST VILLAIN IN A SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE

Macaulay Culkin – Fallout

Peter Dinklage – Dexter: Resurrection

Paul Giamatti – Star Trek: Starfleet Academy

Brendan Gleeson – Spider-Noir

Ewan Mitchell – House of the Dragon

Antony Starr – The Boys

* Superhero categories also include Comic Book and Video Game Inspired series

NOMINATIONS BY FILM FOR THE 6TH ANNUAL CRITICS CHOICE SUPER AWARDS

28 Years Later: The Bone Temple – 3

Best Horror Movie

Best Actor in a Horror Movie – Ralph Fiennes

Best Actor in a Horror Movie – Jack O’Connell

Apex – 2

Best Actor in an Action Movie – Taron Egerton

Best Actress in an Action Movie – Charlize Theron

Avatar: Fire and Ash – 2

Best Actress in a Science Fiction/Fantasy Movie – Oona Chaplin

Best Villain in a Movie – Oona Chaplin

Backrooms – 3

Best Horror Movie

Best Actor in a Horror Movie – Chiwetel Ejiofor

Best Actress in a Horror Movie – Renate Reinsve

Bugonia – 3

Best Science Fiction/Fantasy Movie

Best Actor in a Science Fiction/Fantasy Movie – Jesse Plemons

Best Actress in a Science Fiction/Fantasy Movie – Emma Stone

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle – 1

Best Superhero Movie*

Disclosure Day – 2

Best Science Fiction/Fantasy Movie

Best Actress in a Science Fiction/Fantasy Movie – Emily Blunt

Exit 8 – 2

Best Superhero Movie*

Best Actor in a Superhero Movie* – Kazunari Ninomiya

Frankenstein – 2

Best Science Fiction/Fantasy Movie

Best Actor in a Science Fiction/Fantasy Movie – Jacob Elordi

Ghost Killer – 1
Best Actress in an Action Movie – Akari Takaishi

Good Luck, Have Fun, Don’t Die – 2

Hokum – 1

Best Actor in a Horror Movie – Adam Scott

I Love Boosters – 2

Best Science Fiction/Fantasy Movie

Best Actress in a Science Fiction/Fantasy Movie – Keke Palmer

Masters of the Universe – 4

Best Superhero Movie*

Best Actor in a Superhero Movie* – Nicholas Galitzine

Best Actress in a Superhero Movie* – Camila Mendes

Best Villain in a Movie – Jared Leto

Mike & Nick & Nick & Alice

Best Action Movie

Best Actress in an Action Movie – Eiza González

Mortal Kombat II – 2

Best Superhero Movie*

Best Actress in a Superhero Movie* – Adeline Rudolph

Motor City – 2

Best Action Movie

Best Actor in an Action Movie – Alan Ritchson

Nirvanna the Band the Show the Movie – 1

Best Actor in a Science Fiction/Fantasy Movie – Matt Johnson

Normal – 2

Best Action Movie

Best Actor in an Action Movie – Bob Odenkirk

Obsession – 4

Best Horror Movie

Best Actor in a Horror Movie – Michael Johnston

Best Actress in a Horror Movie – Inde Navarrette

Best Villain in a Movie – Michael Johnston

Over Your Dead Body – 1

Best Actress in an Action Movie – Samara Weaving

Predator: Badlands – 2

Best Science Fiction/Fantasy Movie

Best Actress in a Science Fiction/Fantasy Movie – Elle Fanning

Pretty Lethal – 1

Best Actress in an Action Movie – Maddie est Science Fiction/Fantasy Movie

Best Actor in a Science Fiction/Fantasy Movie – Ryan Gosling

Best Actor in a Science Fiction/Fantasy Movie – James Ortiz

Best Actress in a Science Fiction/Fantasy Movie – Sandra Hüller

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Send Help – 2

Best Horror Movie

Best Actress in a Horror Movie – Rachel McAdams

Sisu: Road to Revenge – 2

Best Action Movie

Best Actor in an Action Movie – Jorma Tommila

Supergirl – 2

Best Superhero Movie*

Best Actress in a Superhero Movie* – Milly Alcock

Superman – 6

Best Superhero Movie*

Best Actor in a Superhero Movie* – David Corenswet

Best Actor in a Superhero Movie* – Edi Gathegi

Best Actor in a Superhero Movie* – Nicholas Hoult

Best Actress in a Superhero Movie* – Rachel Brosnahan

Best Villain in a Movie – Nicholas Hoult

The Bluff – 1

Best Actress in an Action Movie – Priyanka Chopra Jonas

The Bride! – 1

Best Actress in a Horror Movie – Jessie Buckley

The Fantastic Four: First Steps – 4

Best Superhero Movie*

Best Actor in a Superhero Movie* – Pedro Pascal

Best Actress in a Superhero Movie* – Julia Garner

Best Actress in a Superhero Movie* – Vanessa Kirby

The Furious – 3

Best Action Movie

Best Actor in an Action Movie – Xie Miao

Best Actor in an Action Movie – Joe Taslim

The Long Walk – 2

Best Horror Movie

Best Actor in a Horror Movie – David Jonsson

The Naked Gun – 2

Best Action Movie

Best Actress in an Action Movie – Pamela Anderson

The Rip – 2

Best Action Movie

Best Actor in an Action Movie – Matt Damon

Together – 1

Best Actress in a Horror Movie – Alison Brie

Weapons – 4

Best Horror Movie

Best Actor in a Horror Movie – Josh Brolin

Best Actress in a Horror Movie – Amy Madigan

Best Villain in a Movie – Amy Madigan

NOMINATIONS BY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE FOR THE 6TH ANNUAL CRITICS CHOICE SUPER AWARDS

9-1-1 – 1

Best Actress in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Angela Bassett

9-1-1: Nashville – 1

Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

A Knight of the Seven Kingdoms – 3

Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actor in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Dexter Sol Ansell

Best Actor in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Peter Claffey

Alien: Earth – 3

Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actor in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Timothy Olyphant

Best Actress in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Sydney Chandler

Boston Blue – 2

Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actress in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Gloria Reuben

Daredevil: Born Again – 2

Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*

Best Actress in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Deborah Ann Woll

Dark Winds – 2

Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actor in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Zahn McClarnon

Devil in Disguise: John Wayne Gacy – 2

Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actor in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Michael Chernus

Dexter: Resurrection – 3

Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actor in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Michael C. Hall

Best Villain in a Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Peter Dinklage

Fallout – 4

Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*

Best Actor in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Walton Goggins

Best Actress in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Annabel O’Hagan

Best Villain in a Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Macaulay Culkin

For All Mankind – 1

Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

From – 1

Best Actor in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Harold Perrineau

Gen V – 3

Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*

Best Actor in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Hamish Linklater

Best Actress in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Jaz Sinclair

Ghosts – 1

Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

High Potential – 2

Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actress in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Kaitlin Olson

Hijack – 2

Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actor in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Idris Elba

House of the Dragon – 4

Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actor in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Matt Smith

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Best Actress in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Emma D’Arcy

Best Villain in a Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Ewan Mitchell

Invincible – 1

Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*

IT: Welcome to Derry – 2

Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actress in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Taylour Paige

Monster: The Ed Gein Story – 2

Best Actor in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Charlie Hunnam

Best Actress in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Laurie Metcalf

Paradise – 4

Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actor in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Sterling K. Brown

Best Actor in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Sterling K. Brown

Best Actress in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Julianne Nicholson

Peacemaker – 3

Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*

Best Actor in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – John Cena

Best Actress in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Danielle Brooks

Pluribus – 2

Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actress in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Rhea Seehorn

R.J. Decker – 1

Best Actor in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Scott Speedman

Ride or Die – 2

Best Actress in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Octavia Spencer

Best Actress in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Hannah Waddingham

Silo – 2

Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actress in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Rebecca Ferguson

Something Very Bad Is Going to Happen – 1

Best Actress in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Camila Morrone

Spider-Noir – 3

Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*

Best Actor in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Nicolas Cage

Best Villain in a Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Brendan Gleeson

Star Trek: Starfleet Academy – 2

Best Actress in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Holly Hunter

Best Villain in a Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Paul Giamatti

Star Trek: Strange New Worlds – 1

Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Sugar – 1

Best Actor in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Colin Farrell

Task – 2 Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actor in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Mark Ruffalo

The Beauty – 1

Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

The Boroughs – 2

Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actor in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Alfred Molina

The Boys – 5

Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*

Best Actor in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Antony Starr

Best Actress in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Valorie Curry

Best Actress in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Colby Minifie

Best Villain in a Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Antony Starr

The Lowdown – 2

Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actor in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Ethan Hawke

The Miniature Wife – 1

Best Actress in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Elizabeth Banks

Tracker – 1

Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Wayward – 1 – Best Actress in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Toni Collette

Wednesday – 2

Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actress in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Jenna Ortega

Widow’s Bay – 3

Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie

Best Actor in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Matthew Rhys

Best Actress in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Kate O’Flynn

Wonder Man – 2

Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*

Best Actor in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Yahya Abdul-Mateen II

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