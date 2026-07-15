Critics Choice Super Awards 2026 Nominees Announced
Critics Choice Super Awards 2026 Nominees Announced
FILM NOMINATIONS FOR THE 6TH ANNUAL CRITICS CHOICE SUPER AWARDS
BEST ACTION MOVIE
The Furious
Mike & Nick & Nick & Alice
Motor City
The Naked Gun
Normal
The Rip
Sisu: Road to Revenge
BEST ACTOR IN AN ACTION MOVIE
Matt Damon – The Rip
Taron Egerton – Apex
Xie Miao – The Furious
Bob Odenkirk – Normal
Alan Ritchson – Motor City
Joe Taslim – The Furious
Jorma Tommila – Sisu: Road to Revenge
BEST ACTRESS IN AN ACTION MOVIE
Pamela Anderson – The Naked Gun
Priyanka Chopra Jonas – The Bluff
Eiza González – Mike & Nick & Nick & Alice
Akari Takaishi – Ghost Killer
Charlize Theron – Apex
Samara Weaving – Over Your Dead Body
Maddie Ziegler – Pretty Lethal
BEST SUPERHERO MOVIE*
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
Exit 8
The Fantastic Four: First Steps
Masters of the Universe
Mortal Kombat II
Supergirl
Superman
BEST ACTOR IN A SUPERHERO MOVIE*
David Corenswet – Superman
Nicholas Galitzine – Masters of the Universe
Edi Gathegi – Superman
Nicholas Hoult – Superman
Kazunari Ninomiya – Exit 8
Pedro Pascal – The Fantastic Four: First Steps
BEST ACTRESS IN A SUPERHERO MOVIE*
Milly Alcock – Supergirl
Rachel Brosnahan – Superman
Julia Garner – The Fantastic Four: First Steps
Vanessa Kirby – The Fantastic Four: First Steps
Camila Mendes – Masters of the Universe
Adeline Rudolph – Mortal Kombat II
BEST HORROR MOVIE
28 Years Later: The Bone Temple
Backrooms
The Long Walk
Obsession
Send Help
Weapons
BEST ACTOR IN A HORROR MOVIE
Josh Brolin – Weapons
Chiwetel Ejiofor – Backrooms
Ralph Fiennes – 28 Years Later: The Bone Temple
Michael Johnston – Obsession
David Jonsson – The Long Walk
Jack O’Connell – 28 Years Later: The Bone Temple
Adam Scott – Hokum
BEST ACTRESS IN A HORROR MOVIE
Alison Brie – Together
Jessie Buckley – The Bride!
Amy Madigan – Weapons
Rachel McAdams – Send Help
Inde Navarrette – Obsession
Renate Reinsve – Backrooms
BEST SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE
Bugonia
Disclosure Day
Frankenstein
Good Luck, Have Fun, Don’t Die
I Love Boosters
Predator: Badlands
Project Hail Mary
BEST ACTOR IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE
Jacob Elordi – Frankenstein
Ryan Gosling – Project Hail Mary
Matt Johnson – Nirvanna the Band the Show the Movie
James Ortiz – Project Hail Mary
Jesse Plemons – Bugonia
Sam Rockwell – Good Luck, Have Fun, Don’t Die
BEST ACTRESS IN A SCIENCE FICTION/FANTASY MOVIE
Emily Blunt – Disclosure Day
Oona Chaplin – Avatar: Fire and Ash
Elle Fanning – Predator: Badlands
Sandra Hüller – Project Hail Mary
Keke Palmer – I Love Boosters
Emma Stone – Bugonia
BEST VILLAIN IN A MOVIE
Oona Chaplin – Avatar: Fire and Ash
Nicholas Hoult – Superman
Michael Johnston – Obsession
Jared Leto – Masters of the Universe
Amy Madigan – Weapons
* Superhero categories also include Comic Book and Video Game Inspired movies
TELEVISION NOMINATIONS FOR THE 6TH ANNUAL CRITICS CHOICE SUPER AWARDS
BEST ACTION SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
9-1-1: Nashville
Boston Blue
Dark Winds
High Potential
Hijack
The Lowdown
TaskTracker
BEST ACTOR IN AN ACTION SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Sterling K. Brown – Paradise
Idris Elba – Hijack
Ethan Hawke – The Lowdown
Zahn McClarnon – Dark Winds
Mark Ruffalo – Task
Scott Speedman – R.J. Decker
BEST ACTRESS IN AN ACTION SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Angela Bassett – 9-1-1
Julianne Nicholson – Paradise
Kaitlin Olson – High Potential
Gloria Reuben – Boston Blue
Octavia Spencer – Ride or Die
Hannah Waddingham – Ride or Die
BEST SUPERHERO SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE*
The Boys
Daredevil: Born Again
Fallout
Gen V
Invincible
Peacemaker
Spider-Noir
Wonder Man
BEST ACTOR IN A SUPERHERO SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE*
Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
Nicolas Cage – Spider-Noir
John Cena – Peacemaker
Walton Goggins – Fallout
Hamish Linklater – Gen V
Antony Starr – The Boys
BEST ACTRESS IN A SUPERHERO SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE*
Danielle Brooks – Peacemaker
Valorie Curry – The Boys
Colby Minifie – The Boys
Annabel O’Hagan – Fallout
Jaz Sinclair – Gen V
Deborah Ann Woll – Daredevil: Born Again
BEST HORROR SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
The Beauty
The Boroughs
Devil in Disguise: John Wayne Gacy
Dexter: Resurrection
Ghosts
IT: Welcome to Derry
Wednesday
Widow’s Bay
BEST ACTOR IN A HORROR SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Michael Chernus –Devil in Disguise: John Wayne Gacy
Michael C. Hall – Dexter: Resurrection
Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
Alfred Molina – The Boroughs
Harold Perrineau – From
Matthew Rhys – Widow’s Bay
BEST ACTRESS IN A HORROR SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Toni Collette – Wayward
Laurie Metcalf – Monster: The Ed Gein Story
Camila Morrone – Something Very Bad Is Going to Happen
Kate O’Flynn – Widow’s Bay
Jenna Ortega – Wednesday
Taylour Paige – IT: Welcome to Derry
BEST SCIENCE FICTION / FANTASY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Alien: Earth
For All Mankind
House of the Dragon
A Knight of the Seven Kingdoms
Paradise
Pluribus
Silo
Star Trek: Strange New Worlds
BEST ACTOR IN A SCIENCE FICTION / FANTASY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Dexter Sol Ansell – A Knight of the Seven Kingdoms
Sterling K. Brown – Paradise
Peter Claffey – A Knight of the Seven Kingdoms
Colin Farrell – Sugar
Timothy Olyphant – Alien: Earth
Matt Smith – House of the Dragon
BEST ACTRESS IN A SCIENCE FICTION / FANTASY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Elizabeth Banks – The Miniature Wife
Sydney Chandler – Alien: Earth
Emma D’Arcy – House of the Dragon
Rebecca Ferguson – Silo
Holly Hunter – Star Trek: Starfleet Academy
Rhea Seehorn – Pluribus
BEST VILLAIN IN A SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE
Macaulay Culkin – Fallout
Peter Dinklage – Dexter: Resurrection
Paul Giamatti – Star Trek: Starfleet Academy
Brendan Gleeson – Spider-Noir
Ewan Mitchell – House of the Dragon
Antony Starr – The Boys
* Superhero categories also include Comic Book and Video Game Inspired series
NOMINATIONS BY FILM FOR THE 6TH ANNUAL CRITICS CHOICE SUPER AWARDS
28 Years Later: The Bone Temple – 3
Best Horror Movie
Best Actor in a Horror Movie – Ralph Fiennes
Best Actor in a Horror Movie – Jack O’Connell
Apex – 2
Best Actor in an Action Movie – Taron Egerton
Best Actress in an Action Movie – Charlize Theron
Avatar: Fire and Ash – 2
Best Actress in a Science Fiction/Fantasy Movie – Oona Chaplin
Best Villain in a Movie – Oona Chaplin
Backrooms – 3
Best Horror Movie
Best Actor in a Horror Movie – Chiwetel Ejiofor
Best Actress in a Horror Movie – Renate Reinsve
Bugonia – 3
Best Science Fiction/Fantasy Movie
Best Actor in a Science Fiction/Fantasy Movie – Jesse Plemons
Best Actress in a Science Fiction/Fantasy Movie – Emma Stone
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle – 1
Best Superhero Movie*
Disclosure Day – 2
Best Science Fiction/Fantasy Movie
Best Actress in a Science Fiction/Fantasy Movie – Emily Blunt
Exit 8 – 2
Best Superhero Movie*
Best Actor in a Superhero Movie* – Kazunari Ninomiya
Frankenstein – 2
Best Science Fiction/Fantasy Movie
Best Actor in a Science Fiction/Fantasy Movie – Jacob Elordi
Ghost Killer – 1
Best Actress in an Action Movie – Akari Takaishi
Good Luck, Have Fun, Don’t Die – 2
Hokum – 1
Best Actor in a Horror Movie – Adam Scott
I Love Boosters – 2
Best Science Fiction/Fantasy Movie
Best Actress in a Science Fiction/Fantasy Movie – Keke Palmer
Masters of the Universe – 4
Best Superhero Movie*
Best Actor in a Superhero Movie* – Nicholas Galitzine
Best Actress in a Superhero Movie* – Camila Mendes
Best Villain in a Movie – Jared Leto
Mike & Nick & Nick & Alice
Best Action Movie
Best Actress in an Action Movie – Eiza González
Mortal Kombat II – 2
Best Superhero Movie*
Best Actress in a Superhero Movie* – Adeline Rudolph
Motor City – 2
Best Action Movie
Best Actor in an Action Movie – Alan Ritchson
Nirvanna the Band the Show the Movie – 1
Best Actor in a Science Fiction/Fantasy Movie – Matt Johnson
Normal – 2
Best Action Movie
Best Actor in an Action Movie – Bob Odenkirk
Obsession – 4
Best Horror Movie
Best Actor in a Horror Movie – Michael Johnston
Best Actress in a Horror Movie – Inde Navarrette
Best Villain in a Movie – Michael Johnston
Over Your Dead Body – 1
Best Actress in an Action Movie – Samara Weaving
Predator: Badlands – 2
Best Science Fiction/Fantasy Movie
Best Actress in a Science Fiction/Fantasy Movie – Elle Fanning
Pretty Lethal – 1
Best Actress in an Action Movie – Maddie est Science Fiction/Fantasy Movie
Best Actor in a Science Fiction/Fantasy Movie – Ryan Gosling
Best Actor in a Science Fiction/Fantasy Movie – James Ortiz
Best Actress in a Science Fiction/Fantasy Movie – Sandra Hüller
Send Help – 2
Best Horror Movie
Best Actress in a Horror Movie – Rachel McAdams
Sisu: Road to Revenge – 2
Best Action Movie
Best Actor in an Action Movie – Jorma Tommila
Supergirl – 2
Best Superhero Movie*
Best Actress in a Superhero Movie* – Milly Alcock
Superman – 6
Best Superhero Movie*
Best Actor in a Superhero Movie* – David Corenswet
Best Actor in a Superhero Movie* – Edi Gathegi
Best Actor in a Superhero Movie* – Nicholas Hoult
Best Actress in a Superhero Movie* – Rachel Brosnahan
Best Villain in a Movie – Nicholas Hoult
The Bluff – 1
Best Actress in an Action Movie – Priyanka Chopra Jonas
The Bride! – 1
Best Actress in a Horror Movie – Jessie Buckley
The Fantastic Four: First Steps – 4
Best Superhero Movie*
Best Actor in a Superhero Movie* – Pedro Pascal
Best Actress in a Superhero Movie* – Julia Garner
Best Actress in a Superhero Movie* – Vanessa Kirby
The Furious – 3
Best Action Movie
Best Actor in an Action Movie – Xie Miao
Best Actor in an Action Movie – Joe Taslim
The Long Walk – 2
Best Horror Movie
Best Actor in a Horror Movie – David Jonsson
The Naked Gun – 2
Best Action Movie
Best Actress in an Action Movie – Pamela Anderson
The Rip – 2
Best Action Movie
Best Actor in an Action Movie – Matt Damon
Together – 1
Best Actress in a Horror Movie – Alison Brie
Weapons – 4
Best Horror Movie
Best Actor in a Horror Movie – Josh Brolin
Best Actress in a Horror Movie – Amy Madigan
Best Villain in a Movie – Amy Madigan
NOMINATIONS BY SERIES, LIMITED SERIES OR MADE-FOR-TV MOVIE FOR THE 6TH ANNUAL CRITICS CHOICE SUPER AWARDS
9-1-1 – 1
Best Actress in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Angela Bassett
9-1-1: Nashville – 1
Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
A Knight of the Seven Kingdoms – 3
Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actor in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Dexter Sol Ansell
Best Actor in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Peter Claffey
Alien: Earth – 3
Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actor in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Timothy Olyphant
Best Actress in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Sydney Chandler
Boston Blue – 2
Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actress in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Gloria Reuben
Daredevil: Born Again – 2
Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*
Best Actress in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Deborah Ann Woll
Dark Winds – 2
Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actor in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Zahn McClarnon
Devil in Disguise: John Wayne Gacy – 2
Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actor in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Michael Chernus
Dexter: Resurrection – 3
Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actor in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Michael C. Hall
Best Villain in a Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Peter Dinklage
Fallout – 4
Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*
Best Actor in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Walton Goggins
Best Actress in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Annabel O’Hagan
Best Villain in a Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Macaulay Culkin
For All Mankind – 1
Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
From – 1
Best Actor in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Harold Perrineau
Gen V – 3
Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*
Best Actor in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Hamish Linklater
Best Actress in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Jaz Sinclair
Ghosts – 1
Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
High Potential – 2
Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actress in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Kaitlin Olson
Hijack – 2
Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actor in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Idris Elba
House of the Dragon – 4
Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actor in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Matt Smith
Best Actress in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Emma D’Arcy
Best Villain in a Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Ewan Mitchell
Invincible – 1
Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*
IT: Welcome to Derry – 2
Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actress in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Taylour Paige
Monster: The Ed Gein Story – 2
Best Actor in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Charlie Hunnam
Best Actress in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Laurie Metcalf
Paradise – 4
Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actor in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Sterling K. Brown
Best Actor in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Sterling K. Brown
Best Actress in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Julianne Nicholson
Peacemaker – 3
Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*
Best Actor in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – John Cena
Best Actress in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Danielle Brooks
Pluribus – 2
Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actress in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Rhea Seehorn
R.J. Decker – 1
Best Actor in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Scott Speedman
Ride or Die – 2
Best Actress in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Octavia Spencer
Best Actress in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Hannah Waddingham
Silo – 2
Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actress in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Rebecca Ferguson
Something Very Bad Is Going to Happen – 1
Best Actress in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Camila Morrone
Spider-Noir – 3
Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*
Best Actor in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Nicolas Cage
Best Villain in a Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Brendan Gleeson
Star Trek: Starfleet Academy – 2
Best Actress in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Holly Hunter
Best Villain in a Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Paul Giamatti
Star Trek: Strange New Worlds – 1
Best Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Sugar – 1
Best Actor in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Colin Farrell
Task – 2 Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actor in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Mark Ruffalo
The Beauty – 1
Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
The Boroughs – 2
Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actor in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Alfred Molina
The Boys – 5
Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*
Best Actor in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Antony Starr
Best Actress in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Valorie Curry
Best Actress in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Colby Minifie
Best Villain in a Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Antony Starr
The Lowdown – 2
Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actor in an Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Ethan Hawke
The Miniature Wife – 1
Best Actress in a Science Fiction / Fantasy Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Elizabeth Banks
Tracker – 1
Best Action Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Wayward – 1 – Best Actress in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Toni Collette
Wednesday – 2
Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actress in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Jenna Ortega
Widow’s Bay – 3
Best Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie
Best Actor in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Matthew Rhys
Best Actress in a Horror Series, Limited Series or Made-for-TV Movie – Kate O’Flynn
Wonder Man – 2
Best Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie*
Best Actor in a Superhero Series, Limited Series or Made-for-TV Movie* – Yahya Abdul-Mateen II