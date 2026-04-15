ICYMI: American Music Awards 2026 Nominations
THE “52ND AMERICAN MUSIC AWARDS” NOMINEES
Nominees in each category are listed in alphabetical order by first name.
GENERAL CATEGORIES
Artist of the Year
Bad Bunny
Bruno Mars
BTS
Harry Styles
Justin Bieber
Kendrick Lamar
Lady Gaga
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
New Artist of the Year
Alex Warren
Ella Langley
KATSEYE
Leon Thomas
Olivia Dean
SOMBR
Album of the Year
Cardi B – AM I THE DRAMA?
Fuerza Regida – 111xpantia
Justin Bieber – SWAG
Lady Gaga – Mayhem
Morgan Wallen – I’m the Problem
Olivia Dean – The Art of Loving
Playboi Carti – MUSIC
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Tate McRae – So Close to What
Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Song of the Year
Alex Warren – “Ordinary”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Kehlani – “Folded”
Leon Thomas – “MUTT”
Morgan Wallen – “I’m the Problem”
Olivia Dean – “Man I Need”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
SOMBR – “back to friends”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Collaboration of the Year
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”
David Guetta, Teddy Swims, Tones And I – “Gone Gone Gone”
Morgan Wallen, Tate McRae – “What I Want”
PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
Shaboozey, Jelly Roll – “Amen”
Social Song of the Year
Disco Lines, Tinashe – “No Broke Boys”
PinkPantheress – “Illegal”
Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”
Tyla – “CHANEL”
Zara Larsson – “Lush Life”
Best Music Video
KATSEYE – “Gnarly”
ROSALÍA, Björk, Yves Tumor – “Berghain”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Tyla – “CHANEL”
Best Soundtrack
F1 The Album
Hazbin Hotel: Season Two
KPop Demon Hunters
Wicked: For Good
Charli xcx – Wuthering Heights
Tour of the Year
Beyoncé – “Cowboy Carter Tour”
Kendrick Lamar, SZA – “Grand National Tour”
Lady Gaga – “The Mayhem Ball”
Oasis – “Oasis Live ‘25 Tour”
Shakira – “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”
NEW – Breakout Tour
Benson Boone – “American Heart World Tour”
Kali Uchis – “The Sincerely, Tour”
The Marías – “Submarine Tour”
Megan Moroney – “Am I Okay? Tour”
Sleep Token – “Even in Arcadia Tour”
NEW – Breakthrough Album of the Year
Olivia Dean – The Art of Loving
SOMBR – I Barely Know Her
Zara Larsson – Midnight Sun
NEW – Best Throwback Song
4 Non Blondes – “What’s Up”
Black Eyed Peas – “Rock That Body”
Goo Goo Dolls – “Iris”
NEW – Best Vocal Performance
Alex Warren – “Ordinary”
The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Lady Gaga – “Abracadabra”
RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
SIENNA SPIRO – “Die on this Hill”
NEW – Song of the Summer
Alex Warren – “FEVER DREAM”
Bella Kay – “iloveitiloveitiloveit”
BTS – “SWIM”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
Harry Styles – “American Girls”
Noah Kahan – “The Great Divide”
PinkPantheress, Zara Larsson – “Stateside”
SOMBR – “Homewrecker”
Tame Impala, JENNIE – “Dracula”
Taylor Swift – “Elizabeth Taylor”
POP CATEGORIES
Best Male Pop Artist
Alex Warren
Benson Boone
Ed Sheeran
Harry Styles
Justin Bieber
Best Female Pop Artist
Lady Gaga
Olivia Dean
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Taylor Swift
NEW – Breakthrough Pop Artist
KATSEYE
SIENNA SPIRO
Zara Larsson
Best Pop Song
Alex Warren – “Ordinary”
The Singing Voices of HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami – “Golden”
Olivia Dean – “Man I Need”
Sabrina Carpenter – “Manchild”
Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Best Pop Album
Lady Gaga – Mayhem
Olivia Dean – The Art of Loving
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Tate McRae – So Close to What
Taylor Swift – The Life of a Showgirl
COUNTRY CATEGORIES
Best Male Country Artist
Jelly Roll
Luke Combs
Morgan Wallen
Riley Green
Shaboozey
Best Female Country Artist
Ella Langley
Kelsea Ballerini
Lainey Wilson
Megan Moroney
Miranda Lambert
Best Country Duo or Group
Brooks & Dunn
Old Dominion
Rascal Flatts
Treaty Oak Revival
Zac Brown Band
NEW – Breakthrough Country Artist
Sam Barber
Tucker Wetmore
Zach Top
Best Country Song
BigXthaPlug, Bailey Zimmerman – “All the Way”
Ella Langley – “Choosin’ Texas”
Morgan Wallen – “Just in Case”
Russell Dickerson – “Happen to Me”
Shaboozey – “Good News”
Best Country Album
BigXthaPlug – I Hope You’re Happy
Megan Moroney – Cloud 9
Morgan Wallen – I’m the Problem
Sam Barber – Restless Mind
Tucker Wetmore – What Not To
HIP-HOP CATEGORIES
Best Male Hip-Hop Artist
Don Toliver
Kendrick Lamar
Playboi Carti
Tyler, The Creator
YoungBoy Never Broke Again
Best Female Hip-Hop Artist
Cardi B
Doechii
GloRilla
Sexyy Red
YKNIECE
NEW – Breakthrough Hip-Hop Artist
EsDeeKid
Monaleo
PLUTO
Best Hip-Hop Song
Cardi B – “ErrTime”
Drake – “NOKIA”
Gunna, Burna Boy – “wgft”
Playboi Carti, The Weeknd – “Rather Lie”
YKNIECE, Quavo, Metro Boomin, Breskii – “Take Me Thru Dere”
Best Hip-Hop Album
Cardi B – AM I THE DRAMA?
Don Toliver – OCTANE
Gunna – The Last Wun
Playboi Carti – MUSIC
YoungBoy Never Broke Again – MASA
R&B CATEGORIES
Best Male R&B Artist
Bruno Mars
Chris Brown
Daniel Caesar
PARTYNEXTDOOR
The Weeknd
Best Female R&B Artist
Kehlani
Summer Walker
SZA
Teyana Taylor
Tyla
Breakthrough R&B Artist
Leon Thomas
Mariah the Scientist
Ravyn Lenae
Best R&B Song
Bruno Mars – “I Just Might”
Chris Brown, Bryson Tiller – “It Depends”
Kehlani – “Folded”
Leon Thomas – “MUTT”
Mariah the Scientist – “BURNING BLUE”
Best R&B Album
Bruno Mars – The Romantic
Justin Bieber – SWAG
Leon Thomas – MUTT
Mariah the Scientist – HEARTS SOLD SEPARATELY
Summer Walker – Finally Over It
LATIN CATEGORIES
Best Male Latin Artist
Bad Bunny
Junior H
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
Best Female Latin Artist
Gloria Estefan
KAROL G
Natti Natasha
ROSALÍA
Shakira
Best Latin Duo or Group
Clave Especial
Fuerza Regida
Grupo Firme
Grupo Frontera
Julión Álvarez y su Norteño Banda
NEW – Breakthrough Latin Artist
Beéle
Kapo
Netón Vega
Best Latin Song
Bad Bunny – “NUEVAYoL”
benny blanco, Selena Gomez, The Marías – “Ojos Tristes”
Fuerza Regida – “Marlboro Rojo”
Fuerza Regida, Grupo Frontera – “ME JALO”
KAROL G – “LATINA FOREVA”
Best Latin Album
Fuerza Regida – 111xpantia
KAROL G – Tropicoqueta
Netón Vega – Mi Vida Mi Muerte
Peso Pluma, Tito Double P – DINASTÍA
ROSALÍA – Lux
ROCK CATEGORIES
Best Rock/Alternative Artist
Deftones
Linkin Park
The Marías
Sleep Token
Twenty One Pilots
NEW – Breakthrough Rock/Alternative Artist
Geese
Gigi Perez
SOMBR
Best Rock/Alternative Song
Noah Kahan – “The Great Divide”
Linkin Park – “Up From the Bottom”
SOMBR – “back to friends”
Sublime – “Ensenada”
Tame Impala – “Dracula”
Best Rock/Alternative Album
Sleep Token – Even in Arcadia
SOMBR – I Barely Know Her
Tame Impala – Deadbeat
Twenty One Pilots – Breach
Zach Bryan – With Heaven on Top
DANCE/ELECTRONIC CATEGORIES
Best Dance/Electronic Artist
Calvin Harris
David Guetta
Fred again..
ILLENIUM
John Summit
K-POP CATEGORIES
Best Male K-Pop Artist
ATEEZ
BTS
ENHYPEN
Stray Kids
TOMORROW X TOGETHER
Best Female K-Pop Artist
aespa
BLACKPINK
ILLIT
LE SSERAFIM
TWICE
AFROBEATS CATEGORIES
Best Afrobeats Artist
Burna Boy
MOLIY
Rema
Tyla
Wizkid
AMERICANA/FOLK CATEGORIES
NEW – Best Americana/Folk Artist
Lord Huron
The Lumineers
Mumford & Sons
Noah Kahan
Tyler Childers