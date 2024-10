Paris Olympics 2024 Medal Count

Here is a list of the medal count by country for the Paris Olympics 2024. The list will be updated throughout the duration of the games.

Via Marca.com Position / Country / Gold / Silver / Bronze / Total Medals United States (USA) – 40 Gold, 44 Silver, 43 Bronze, Total: 127 China (CHN) – 40 Gold, 27 Silver, 24 Bronze, Total: 91 Japan (JPN) – 20 Gold, 12 Silver, 13 Bronze, Total: 45 Australia (AUS) – 18 Gold, 19 Silver, 16 Bronze, Total: 53 France (FRA) – 16 Gold, 26 Silver, 22 Bronze, Total: 64 Netherlands (NED) – 15 Gold, 7 Silver, 12 Bronze, Total: 34 United Kingdom (GBR) – 14 Gold, 22 Silver, 29 Bronze, Total: 65 South Korea (KOR) – 13 Gold, 9 Silver, 10 Bronze, Total: 32 Italy (ITA) – 12 Gold, 13 Silver, 15 Bronze, Total: 40 Germany (GER) – 12 Gold, 13 Silver, 8 Bronze, Total: 33 New Zealand (NZL) – 10 Gold, 7 Silver, 3 Bronze, Total: 20 Canada (CAN) – 9 Gold, 7 Silver, 11 Bronze, Total: 27 Uzbekistan (UZB) – 8 Gold, 2 Silver, 3 Bronze, Total: 13 Hungary (HUN) – 6 Gold, 7 Silver, 6 Bronze, Total: 19 Spain (ESP) – 5 Gold, 4 Silver, 9 Bronze, Total: 18 Sweden (SWE) – 4 Gold, 4 Silver, 3 Bronze, Total: 11 Kenya (KEN) – 4 Gold, 2 Silver, 5 Bronze, Total: 11 Norway (NOR) – 4 Gold, 1 Silver, 3 Bronze, Total: 8 Ireland (IRL) – 4 Gold, 0 Silver, 3 Bronze, Total: 7 Brazil (BRA) – 3 Gold, 7 Silver, 10 Bronze, Total: 20 Iran (IRI) – 3 Gold, 6 Silver, 3 Bronze, Total: 12 Ukraine (UKR) – 3 Gold, 5 Silver, 4 Bronze, Total: 12 Romania (ROU) – 3 Gold, 4 Silver, 2 Bronze, Total: 9 Belgium (BEL) – 3 Gold, 1 Silver, 6 Bronze, Total: 10 Bulgaria (BUL) – 3 Gold, 1 Silver, 3 Bronze, Total: 7 Serbia (SRB) – 3 Gold, 1 Silver, 1 Bronze, Total: 5 Czech Republic (CZE) – 3 Gold, 0 Silver, 2 Bronze, Total: 5 Poland (POL) – 2 Gold, 4 Silver, 5 Bronze, Total: 11 Georgia (GEO) – 2 Gold, 3 Silver, 1 Bronze, Total: 6 Denmark (DEN) – 2 Gold, 2 Silver, 5 Bronze, Total: 9 Azerbaijan (AZE) – 2 Gold, 2 Silver, 3 Bronze, Total: 7 Croatia (CRO) – 2 Gold, 2 Silver, 3 Bronze, Total: 7 Cuba (CUB) – 2 Gold, 1 Silver, 6 Bronze, Total: 9 Bahrain (BRN) – 2 Gold, 1 Silver, 1 Bronze, Total: 4 Slovenia (SLO) – 2 Gold, 1 Silver, 0 Bronze, Total: 3 Chinese Taipei (TPE) – 2 Gold, 0 Silver, 5 Bronze, Total: 7 Austria (AUT) – 2 Gold, 0 Silver, 3 Bronze, Total: 5 Philippines (PHI) – 2 Gold, 0 Silver, 2 Bronze, Total: 4 Hong Kong (HKG) – 2 Gold, 0 Silver, 2 Bronze, Total: 4 Algeria (ALG) – 2 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, Total: 3 Indonesia (INA) – 2 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, Total: 3 Israel (ISR) – 1 Gold, 5 Silver, 1 Bronze, Total: 7 Kazakhstan (KAZ) – 1 Gold, 3 Silver, 3 Bronze, Total: 7 Jamaica (JAM) – 1 Gold, 3 Silver, 2 Bronze, Total: 6 South Africa (RSA) – 1 Gold, 3 Silver, 2 Bronze, Total: 6 Thailand (THA) – 1 Gold, 3 Silver, 2 Bronze, Total: 6 Ethiopia (ETH) – 1 Gold, 3 Silver, 0 Bronze, Total: 4 Switzerland (SUI) – 1 Gold, 2 Silver, 5 Bronze, Total: 8 Ecuador (ECU) – 1 Gold, 2 Silver, 2 Bronze, Total: 5 Portugal (POR) – 1 Gold, 2 Silver, 1 Bronze, Total: 4 Greece (GRE) – 1 Gold, 1 Silver, 6 Bronze, Total: 8 Argentina (ARG) – 1 Gold, 1 Silver, 1 Bronze, Total: 3 Egypt (EGY) – 1 Gold, 1 Silver, 1 Bronze, Total: 3 Tunisia (TUN) – 1 Gold, 1 Silver, 1 Bronze, Total: 3 Botswana (BOT) – 1 Gold, 1 Silver, 0 Bronze, Total: 2 Chile (CHI) – 1 Gold, 1 Silver, 0 Bronze, Total: 2 Saint Lucia (LCA) – 1 Gold, 1 Silver, 0 Bronze, Total: 2 Uganda (UGA) – 1 Gold, 1 Silver, 0 Bronze, Total: 2 Dominican Republic (DOM) – 1 Gold, 0 Silver, 2 Bronze, Total: 3 Guatemala (GUA) – 1 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, Total: 2 Morocco (MAR) – 1 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, Total: 2 Dominica (DMA) – 1 Gold, 0 Silver, 0 Bronze, Total: 1 Pakistan (PAK) – 1 Gold, 0 Silver, 0 Bronze, Total: 1 Turkey (TUR) – 0 Gold, 3 Silver, 5 Bronze, Total: 8 Mexico (MEX) – 0 Gold, 3 Silver, 2 Bronze, Total: 5 Armenia (ARM) – 0 Gold, 3 Silver, 1 Bronze, Total: 4 Colombia (COL) – 0 Gold, 3 Silver, 1 Bronze, Total: 4 North Korea (PRK) – 0 Gold, 2 Silver, 4 Bronze, Total: 6 Kyrgyzstan (KGZ) – 0 Gold, 2 Silver, 4 Bronze, Total: 6 Lithuania (LTU) – 0 Gold, 2 Silver, 2 Bronze, Total: 4 India (IND) – 0 Gold, 1 Silver, 5 Bronze, Total: 6 Moldova (MDA) – 0 Gold, 1 Silver, 3 Bronze, Total: 4 Kosovo (KOS) – 0 Gold, 1 Silver, 1 Bronze, Total: 2 Panama (PAN) – 0 Gold, 1 Silver, 1 Bronze, Total: 2 Cyprus (CYP) – 0 Gold, 1 Silver, 0 Bronze, Total: 1 Fiji (FIY) – 0 Gold, 1 Silver, 0 Bronze, Total: 1 Mongolia (MGL) – 0 Gold, 1 Silver, 0 Bronze, Total: 1 Tajikistan (TJK) – 0 Gold, 0 Silver, 3 Bronze, Total: 3 Albania (ALB) – 0 Gold, 0 Silver, 2 Bronze, Total: 2 Grenada (GRN) – 0 Gold, 0 Silver, 2 Bronze, Total: 2 Malaysia (MAL) – 0 Gold, 0 Silver, 2 Bronze, Total: 2 Puerto Rico (PUR) – 0 Gold, 0 Silver, 2 Bronze, Total: 2 Refugee Olympic Team (EOR) – 0 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, Total: 1 Cape Verde (CPV) – 0 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, Total: 1 Qatar (QAT) – 0 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, Total: 1 Ivory Coast (CIV) – 0 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, Total: 1 Slovakia (SVK) – 0 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, Total: 1 Peru (PER) – 0 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, Total: 1 Singapore (SGP) – 0 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, Total: 1 Zambia (ZAM) – 0 Gold, 0 Silver, 1 Bronze, Total: 1

