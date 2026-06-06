GMS awards
Misc. Music

GMS 2020 Awards Nominees Announced

Sammi Turano

Originally posted on January 9, 2020 @ 12:41 pm

The Guild of Music Supervisors announced today the nominees of their landmark 10th annual award ceremony celebrating outstanding achievement in the craft of Music Supervision in movies, television, games, advertising, and trailers.  Crowning the evening will be this year’s Icon Award honoree composer and lyricist Burt Bacharach. Bacharach will join industry legend Bob Hunka who will receive the organization’s prestigious Legacy Award. Bacharach and Hunka will receive their honors at the 10th Annual Guild of Music Supervisors Awards taking place on Wednesday, February 6th at The Wiltern Theater in Los Angeles.

GMS 2020 AWARDS NOMINATIONS

ICON AWARD

Burt Bacharach

LEGACY AWARD

Bob Hunka

FILM

BEST MUSIC SUPERVISION FOR FILM: BUDGETED OVER 25 MILLION DOLLARS

Mary Ramos – Once Upon A Time In Hollywood

Tom MacDougall – Frozen II

Matt Sullivan – Aladdin

Ted Caplan – Ford v Ferrari

Randall Poster, Robbie Robertson – The Irishman

 

BEST MUSIC SUPERVISION FOR FILM: BUDGETED UNDER 25 MILLION DOLLARS

Trygge Toven, Toko Nagata – Always Be My Maybe

Jason Markey – Hustlers

Zoë Bryant, Pete Saville – Blinded By The Light

Kier Lehman – Queen & Slim

Becky Bentham, Karen Elliott – Judy

 

BEST MUSIC SUPERVISION FOR FILM: BUDGETED UNDER 10 MILLION DOLLARS

Henry Van RodenSeberg

Tracy McKnight – Five Feet Apart

Zachary Dawes – The Peanut Butter Falcon

Meghan Currier, Joe Rudge, Randall Poster – Waves

Steven Gizicki – Teen Spirit

 

BEST MUSIC SUPERVISION FOR FILM: BUDGETED UNDER 5 MILLION DOLLARS

Karen Elliott, Jack Arnold – Wild Rose

See also  Amazon, Vanessa Hudgens Take on Coachella

Susan Jacobs, Dylan Neely – The Farewell

Steve Bouyer, Pascal Mayer – Atlantics

Lynn Fainchtein – Gloria Bell

Terri D’Ambrosio – The Last Black Man In San Francisco

 

BEST SONG WRITTEN AND/OR RECORDED FOR A FILM

“Spirit” from The Lion King

Writer: Beyoncé, IIya Salmanzadeh, Timothy Mckenzie

Performed By: Beyoncé

Music Supervisor: Mitchell Leib

 

 

“One Little Soldier” from Bombshell

Writer: Regina Spektor

Performed By: Regina Spektor

Music Supervisor: Evyen Klean

 

“Into The Unknown” from Frozen II

Writer: Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez

Performed by Idina Menzel featuring AURORA

Music Supervisor: Tom MacDougall

 

“Glasgow (No Place Like Home) from Wild Rose

Writer: Caitlyn Smith, Kate York, Mary Steenburgen

Performed by Jessie Buckley

Music Supervisor: Karen Elliott

 

“Don’t Call Me Angel” from Charlie’s Angels

Writer: Alma-Sofia Miettinen, Ariana Grande, IIyaSalmanzadeh, Elizabeth Grant, Max Martin, Miley Cyrus, Savan Kotecha,

Performed by: Ariana Grande, Lana Del Rey, Miley Cyrus

Music Supervisor: Julianne Jordan and Julia Michels

 

TRAILERS

BEST MUSIC SUPERVISION FOR TRAILERS

Anny Colvin (Jax) – Joker Teaser

Bobby Gumm (Trailer Park) – Wonder Woman 1984

Toddrick Spalding (Mobscene) – The Goldfinch

Danny Exum (Workshop Creative) – Bombshell Trailer 1

Will Quiney (Grandson LA) – When They See Us

 

ADVERTISING

BEST MUSIC SUPERVISION IN A VIDEO GAME

Steve Schnur, Venus Bentley – Star Wars Jedi: Fallen Order

Cybele Pettus, Raphaella Lima – FIFA 20

Brandon Young, Eric Kalver – Call of Duty: Modern Warfare

Daniel Olsen – Sayonara Wild Hearts

Alex Hackford, Peter Scaturro – Death Stranding

See also  Emmy Odds: Predictions and Favorites

 

DOCUMENTARIES  

BEST MUSIC SUPERVISION FOR A DOCUMENTARY

Boy Howdy, The Story Of CREEM Magazine

Tracy McKnight – Halston

Aminé Ramer – Love, Antosha

G. Marq Roswell, Dondi Bastone – The Apollo

Willa Yudell – Unbanned: The Legend of AJ1

 

 

BEST MUSIC SUPERVISION IN A DOCUSERIES

Rudy Chung, Jonathan Christiansen – Wu-Tang Clan: Of Mics and Men

Marchese Taylor, Jake Weinreb, Jordan Passman – Free Meek

Evyen Klean – Mike Judge Presents: Tales From The Tour Bus

Evyen Klean – What’s My Name: Muhammad Ali

 

TELEVISION

BEST MUSIC SUPERVISION IN A TELEVISION DRAMA

Madonna Wade-Reed – All American – Season 1

Ashley Neumeister – American Soul: The Untold Story of Soul Train – Season 1

Adam Leber, Jen Malone – Euphoria – Season 1

Steven Gizicki – Fosse/Verdon – Season 1

Amanda Krieg Thomas, Alexis Martin Woodall & Ryan Murphy – Pose – Season 2

 

BEST MUSIC SUPERVISION IN A TELEVISION MUSICAL OR COMEDY

Bruce Gilbert – GLOW – Season 3

Javier Nuño, Joe Rodríguez – Los Espookys – Season 1

Robin Urdang – The Marvelous Mrs. Maisel – Season 2

Brienne Rose – Russian Doll – Season 1

Matt Biffa – Sex Education – Season 1

 

BEST MUSIC SUPERVISION IN REALITY TELEVISION

Robin Kaye – American Idol — Season 3

Meryl Ginsberg – America’s Got Talent – Season 14

Jen Schwartz, Catherine Wharton – Girls Cruise – Season 1

Jon Ernst – The Hills: New Beginnings – Season 1

Jill Meyers – Songland – Season 1

 

BEST MUSIC SUPERVISION IN A TELEVISION MOVIE

Evyen J Klean, Jennifer Reeve – Deadwood: The Movie

See also  ICYMI: 2022 Daytime Emmy Winners and Highlights

Joe Rudge, Chris Swanson – The Dirt

Evyen J Klean, Janet Lopez – My Dinner With Hervé

Howard Paar – Native Son

Tracy McKnight – Tall Girl

 

BEST SONG WRITTEN AND/OR RECORDED FOR TELEVISION

“All These Things That I’ve Done” from A Million Little Things

Songwriter(s): Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer, Ronnie Vannucci, Jr.

Artist: Gabriel Mann

Episode: #101 “Pilot”

Music Supervisor: Kevin Edelman

 

“Invisible Ink” from This Is Us

Songwriter(s): Taylor Goldsmith, Siddhartha Khosla

Artist: Mandy Moore

Program: This Is Us

Episode: #307 “Sometimes”

Music Supervisor: Manish Raval and Tom Wolfe

“Jenny of Oldstones” from Game of Thrones

Songwriter(s): David Benioff, Ramin Djawadi, George R.R. Martin, D.B. Weiss

Artist: Florence + The Machine

Program: Game of Thrones

Episode: #802 “A Knight of the Seven Kingdoms”

Music Supervisor: Evyen J Klean

 

“On a Roll” from Black Mirror

Songwriter(s): Trent Reznor

Artist: Miley Cyrus

Program: Black Mirror

Episode: #503 “Rachel, Jack and Ashley Too”

Music Supervisor: Amelia Hartley

 

“Something Stupid” from Better Call Saul

Songwriter(s): C. Carson Parks

Artist: Lola Marsh

Program: Better Call Saul

Episode: #407 “Something Stupid”

Music Supervisor: Thomas Golubić

 

 

facebookShare on Facebook
TwitterPost on X
FollowFollow us
PinterestSave
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts:

  1. Billboard Music Awards 2019 Winners Announced
  2. Critics’ Choice Real TV Awards Nominees Announced
  3. GAME OF THRONES® LIVE CONCERT EXPERIENCE TO RETURN FOR FALL 2019 NORTH AMERICAN AMPHITHEATER TOUR
  4. Critics’ Choice Real TV Awards Announce Host, Presenters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

That’s the allure of quantum technology. How to write better prompts and get more from any ai tool. Find the best deals, top products, and hidden savings.