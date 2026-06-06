GMS 2020 Awards Nominees Announced
Originally posted on January 9, 2020 @ 12:41 pm
The Guild of Music Supervisors announced today the nominees of their landmark 10th annual award ceremony celebrating outstanding achievement in the craft of Music Supervision in movies, television, games, advertising, and trailers. Crowning the evening will be this year’s Icon Award honoree composer and lyricist Burt Bacharach. Bacharach will join industry legend Bob Hunka who will receive the organization’s prestigious Legacy Award. Bacharach and Hunka will receive their honors at the 10th Annual Guild of Music Supervisors Awards taking place on Wednesday, February 6th at The Wiltern Theater in Los Angeles.
GMS 2020 AWARDS NOMINATIONS
ICON AWARD
Burt Bacharach
LEGACY AWARD
Bob Hunka
FILM
BEST MUSIC SUPERVISION FOR FILM: BUDGETED OVER 25 MILLION DOLLARS
Mary Ramos – Once Upon A Time In Hollywood
Tom MacDougall – Frozen II
Matt Sullivan – Aladdin
Ted Caplan – Ford v Ferrari
Randall Poster, Robbie Robertson – The Irishman
BEST MUSIC SUPERVISION FOR FILM: BUDGETED UNDER 25 MILLION DOLLARS
Trygge Toven, Toko Nagata – Always Be My Maybe
Jason Markey – Hustlers
Zoë Bryant, Pete Saville – Blinded By The Light
Kier Lehman – Queen & Slim
Becky Bentham, Karen Elliott – Judy
BEST MUSIC SUPERVISION FOR FILM: BUDGETED UNDER 10 MILLION DOLLARS
Henry Van Roden – Seberg
Tracy McKnight – Five Feet Apart
Zachary Dawes – The Peanut Butter Falcon
Meghan Currier, Joe Rudge, Randall Poster – Waves
Steven Gizicki – Teen Spirit
BEST MUSIC SUPERVISION FOR FILM: BUDGETED UNDER 5 MILLION DOLLARS
Karen Elliott, Jack Arnold – Wild Rose
Susan Jacobs, Dylan Neely – The Farewell
Steve Bouyer, Pascal Mayer – Atlantics
Lynn Fainchtein – Gloria Bell
Terri D’Ambrosio – The Last Black Man In San Francisco
BEST SONG WRITTEN AND/OR RECORDED FOR A FILM
“Spirit” from The Lion King
Writer: Beyoncé, IIya Salmanzadeh, Timothy Mckenzie
Performed By: Beyoncé
Music Supervisor: Mitchell Leib
“One Little Soldier” from Bombshell
Writer: Regina Spektor
Performed By: Regina Spektor
Music Supervisor: Evyen Klean
“Into The Unknown” from Frozen II
Writer: Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez
Performed by Idina Menzel featuring AURORA
Music Supervisor: Tom MacDougall
“Glasgow (No Place Like Home)” from Wild Rose
Writer: Caitlyn Smith, Kate York, Mary Steenburgen
Performed by Jessie Buckley
Music Supervisor: Karen Elliott
“Don’t Call Me Angel” from Charlie’s Angels
Writer: Alma-Sofia Miettinen, Ariana Grande, IIyaSalmanzadeh, Elizabeth Grant, Max Martin, Miley Cyrus, Savan Kotecha,
Performed by: Ariana Grande, Lana Del Rey, Miley Cyrus
Music Supervisor: Julianne Jordan and Julia Michels
TRAILERS
BEST MUSIC SUPERVISION FOR TRAILERS
Anny Colvin (Jax) – Joker Teaser
Bobby Gumm (Trailer Park) – Wonder Woman 1984
Toddrick Spalding (Mobscene) – The Goldfinch
Danny Exum (Workshop Creative) – Bombshell Trailer 1
Will Quiney (Grandson LA) – When They See Us
ADVERTISING
BEST MUSIC SUPERVISION IN A VIDEO GAME
Steve Schnur, Venus Bentley – Star Wars Jedi: Fallen Order
Cybele Pettus, Raphaella Lima – FIFA 20
Brandon Young, Eric Kalver – Call of Duty: Modern Warfare
Daniel Olsen – Sayonara Wild Hearts
Alex Hackford, Peter Scaturro – Death Stranding
DOCUMENTARIES
BEST MUSIC SUPERVISION FOR A DOCUMENTARY
Boy Howdy, The Story Of CREEM Magazine
Tracy McKnight – Halston
Aminé Ramer – Love, Antosha
G. Marq Roswell, Dondi Bastone – The Apollo
Willa Yudell – Unbanned: The Legend of AJ1
BEST MUSIC SUPERVISION IN A DOCUSERIES
Rudy Chung, Jonathan Christiansen – Wu-Tang Clan: Of Mics and Men
Marchese Taylor, Jake Weinreb, Jordan Passman – Free Meek
Evyen Klean – Mike Judge Presents: Tales From The Tour Bus
Evyen Klean – What’s My Name: Muhammad Ali
TELEVISION
BEST MUSIC SUPERVISION IN A TELEVISION DRAMA
Madonna Wade-Reed – All American – Season 1
Ashley Neumeister – American Soul: The Untold Story of Soul Train – Season 1
Adam Leber, Jen Malone – Euphoria – Season 1
Steven Gizicki – Fosse/Verdon – Season 1
Amanda Krieg Thomas, Alexis Martin Woodall & Ryan Murphy – Pose – Season 2
BEST MUSIC SUPERVISION IN A TELEVISION MUSICAL OR COMEDY
Bruce Gilbert – GLOW – Season 3
Javier Nuño, Joe Rodríguez – Los Espookys – Season 1
Robin Urdang – The Marvelous Mrs. Maisel – Season 2
Brienne Rose – Russian Doll – Season 1
Matt Biffa – Sex Education – Season 1
BEST MUSIC SUPERVISION IN REALITY TELEVISION
Robin Kaye – American Idol — Season 3
Meryl Ginsberg – America’s Got Talent – Season 14
Jen Schwartz, Catherine Wharton – Girls Cruise – Season 1
Jon Ernst – The Hills: New Beginnings – Season 1
Jill Meyers – Songland – Season 1
BEST MUSIC SUPERVISION IN A TELEVISION MOVIE
Evyen J Klean, Jennifer Reeve – Deadwood: The Movie
Joe Rudge, Chris Swanson – The Dirt
Evyen J Klean, Janet Lopez – My Dinner With Hervé
Howard Paar – Native Son
Tracy McKnight – Tall Girl
BEST SONG WRITTEN AND/OR RECORDED FOR TELEVISION
“All These Things That I’ve Done” from A Million Little Things
Songwriter(s): Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer, Ronnie Vannucci, Jr.
Artist: Gabriel Mann
Episode: #101 “Pilot”
Music Supervisor: Kevin Edelman
“Invisible Ink” from This Is Us
Songwriter(s): Taylor Goldsmith, Siddhartha Khosla
Artist: Mandy Moore
Program: This Is Us
Episode: #307 “Sometimes”
Music Supervisor: Manish Raval and Tom Wolfe
“Jenny of Oldstones” from Game of Thrones
Songwriter(s): David Benioff, Ramin Djawadi, George R.R. Martin, D.B. Weiss
Artist: Florence + The Machine
Program: Game of Thrones
Episode: #802 “A Knight of the Seven Kingdoms”
Music Supervisor: Evyen J Klean
“On a Roll” from Black Mirror
Songwriter(s): Trent Reznor
Artist: Miley Cyrus
Program: Black Mirror
Episode: #503 “Rachel, Jack and Ashley Too”
Music Supervisor: Amelia Hartley
“Something Stupid” from Better Call Saul
Songwriter(s): C. Carson Parks
Artist: Lola Marsh
Program: Better Call Saul
Episode: #407 “Something Stupid”
Music Supervisor: Thomas Golubić