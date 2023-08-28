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    Snake Oil Announces Celebrity Advisors
    SNAKE OIL: Host and Producer David Spade. SNAKE OIL is set to premiere Wednesday, Sept. 27 (9:00-10:00 PM ET/PT) on FOX. ©2023 Jeff Lipsky/FOX
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    Snake Oil Announces Celebrity Advisors

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    Snake Oil Announces Celebrity Advisors

     

    WHAT IS REAL AND WHAT IS SNAKE OIL??? WITH THE GUIDANCE OF ACTORS, TV PERSONALITIES, ENTREPRENEURS, COMEDIANS, MUSICAL SUPERSTARS, AND AN NBA-CHAMPION, CONTESTANTS MUST DETERMINE WHICH PRODUCTS ARE REAL AND WHICH ARE A SHAM ON THE ALL-NEW GAME SHOW.  WILL THESE STARS HELP CONTESTANTS WIN A HUGE CASH PRIZE OR BE DUPED BY SNAKE OIL!?

     

    MEET THE 14 CELEBRITY ADVISORS:

    WILL ARNETT

    CHRISTIE BRINKLEY

    KANDI BURRUSS

    ADAM DEVINE

    BETHENNY FRANKEL

    DWIGHT HOWARD

    ICE-T

    NATASHA LEGGERO

    BRAD PAISLEY

    JAY PHAROAH

    ROB RIGGLE

    DARIUS RUCKER

    JB SMOOVE

    MICHELLE WILLIAMS

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    Sammi Turano

    Sammi has been a journalist for over a decade, specializing in entertainment, lifestyle, sports and celebrity news. She is the owner of TVGrapevine and Football in High Heels and the Host of Grapevine in High Heels With Sammi.

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