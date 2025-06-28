Snake Oil Announces Celebrity Advisors
Originally posted on August 28, 2023 @ 10:15 pm
Snake Oil Announces Celebrity Advisors
WHAT IS REAL AND WHAT IS SNAKE OIL??? WITH THE GUIDANCE OF ACTORS, TV PERSONALITIES, ENTREPRENEURS, COMEDIANS, MUSICAL SUPERSTARS, AND AN NBA-CHAMPION, CONTESTANTS MUST DETERMINE WHICH PRODUCTS ARE REAL AND WHICH ARE A SHAM ON THE ALL-NEW GAME SHOW. WILL THESE STARS HELP CONTESTANTS WIN A HUGE CASH PRIZE OR BE DUPED BY SNAKE OIL!?
MEET THE 14 CELEBRITY ADVISORS:
WILL ARNETT
CHRISTIE BRINKLEY
KANDI BURRUSS
ADAM DEVINE
BETHENNY FRANKEL
DWIGHT HOWARD
ICE-T
NATASHA LEGGERO
BRAD PAISLEY
JAY PHAROAH
ROB RIGGLE
DARIUS RUCKER
JB SMOOVE
MICHELLE WILLIAMS
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