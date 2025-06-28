Snake Oil Recap for 10/25/2023
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Snake Oil Announces Celebrity Advisors

Sammi Turano

Originally posted on August 28, 2023 @ 10:15 pm

Snake Oil Announces Celebrity Advisors

 

WHAT IS REAL AND WHAT IS SNAKE OIL??? WITH THE GUIDANCE OF ACTORS, TV PERSONALITIES, ENTREPRENEURS, COMEDIANS, MUSICAL SUPERSTARS, AND AN NBA-CHAMPION, CONTESTANTS MUST DETERMINE WHICH PRODUCTS ARE REAL AND WHICH ARE A SHAM ON THE ALL-NEW GAME SHOW.  WILL THESE STARS HELP CONTESTANTS WIN A HUGE CASH PRIZE OR BE DUPED BY SNAKE OIL!?

 

MEET THE 14 CELEBRITY ADVISORS:

WILL ARNETT

CHRISTIE BRINKLEY

KANDI BURRUSS

ADAM DEVINE

BETHENNY FRANKEL

DWIGHT HOWARD

ICE-T

NATASHA LEGGERO

BRAD PAISLEY

JAY PHAROAH

ROB RIGGLE

DARIUS RUCKER

JB SMOOVE

MICHELLE WILLIAMS

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