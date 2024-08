Athletes Heading to the 2024 Olympics in Paris

Athletes Heading to the 2024 Olympics in Paris

Here is a list of athletes heading to the 2024 Olympics in Paris, as per NBC Sports.

The list will be updated as we get more information.

Archery

Catalina GNoriega

Casey Kaufhold

Jennifer Mucino-Fernandez

Brady Ellison Artistic Swimming

Anita Alvarez (Team)

Jaime Czarkowski (Duet, Team)

Megumi Field (Duet, Team)

Keana Hunter (Team)

Audrey Kwon (Team)

Jacklyn Luu (Team)

Daniella Ramirez (Team)

Ruby Remati (Team) Badminton

Jennie Gai (mixed doubles)

Annie Xu (women’s doubles)

Kerry Xu (women’s doubles)

Beiwen Zhang (singles)

Vinson Chiu (men’s doubles, mixed doubles)

Howard Shu (singles)

Joshua Yuan (men’s doubles) Basketball

Cierra Burdick (3×3)

Dearica Hamby (3×3, replaces injured Cameron Brink)

Rhyne Howard (3×3)

Hailey Van Lith (3×3)

Napheesa Collier

Kahleah Copper

Chelsea Gray

Brittney Griner

Sabrina Ionescu

Jewell Loyd

Kelsey Plum

Breanna Stewart

Diana Taurasi

Alyssa Thomas

A’ja Wilson

Jackie Young

Canyon Barry (3×3)

Jimmer Fredette (3×3)

Kareem Maddox (3×3)

Dylan Travis (3×3)

Bam Adebayo

Devin Booker

Stephen Curry

Anthony Davis

Kevin Durant

Anthony Edwards

Joel Embiid

Tyrese Haliburton

Jrue Holiday

LeBron James

Kawhi Leonard

Jayson Tatum Beach Volleyball

Kelly Cheng

Sara Hughes

Taryn Kloth

Kristen Nuss

Andy Benesh

Chase Budinger

Miles Evans

Miles Partain Boxing

Jajaira Gonzalez (60kg)

Jennifer Lozano (50kg)

Morelle McCane (66kg)

Alyssa Mendoza (57kg)

Joshua Edwards (+92kg)

Jahmal Harvey (57kg)

Roscoe Hill (51kg)

Omari Jones (71kg) Breaking

Sunny Choi

Logan Edra

Jeffrey Louis

Victor Montalvo Canoe/Kayak

Nevin Harrison (canoe sprint)

Evy Leibfarth (canoe slalom, kayak slalom, kayak cross)

Casey Eichfeld (canoe slalom)

Jonas Ecker (kayak sprint)

Aaron Small (kayak sprint) Cycling

Haley Batten (mountain)

Perris Benegas (BMX freestyle)

Savilia Blunk (mountain)

Olivia Cummins (track)

Chloé Dygert (road, track)

Kristen Faulkner (track)

Taylor Knibb (road) — also qualified in triathlon

Hannah Roberts (BMX freestyle)

Felicia Stancil (BMX racing)

Jennifer Valente (track)

Daleny Vaughn (BMX racing)

Lily Williams (track)

Alise Willoughby (BMX racing)

Riley Amos (mountain)

Christopher Blevins (mountain)

Marcus Christopher (BMX freestyle)

Justin Dowell (BMX freestyle)

Matteo Jorgenson (road)

Grant Koontz (track)

Kamren Larsen (BMX racing)

Brandon McNulty (road)

Magnus Sheffield (road)

Cameron Wood (BMX racing) Diving

Sarah Bacon

Kassidy Cook

Alison Gibson

Jessica Parratto

Delaney Schnell

Daryn Wright

Andrew Capobianco

Tyler Downs

Greg Duncan

Carson Tyler Equestrian

Adrienne Lyle (dressage)

Caroline Pamukcu (eventing)

Will Coleman (eventing)

Boyd Martin (eventing)

Marcus Orlob (dressage)

Steffen Peters (dressage) Fencing

Anne Cebula (epee)

Maia Chamberlain (sabre, team event only)

Jackie Dubrovich (foil)

Margherita Guzzi Vincenti (epee)

Kat Holmes (epee, team event only)

Hadley Husisian (epee)

Lee Kiefer (foil)

Lauren Scruggs (foil)

Tatiana Nazlymov (sabre)

Magda Skarbonkiewicz (sabre)

Elizabeth Tartakovsky (sabre)

Maia Weintraub (foil, team event only)

Miles Chamley-Watson (foil, team event only)

Eli Dershwitz (sabre)

Filip Dolegiewicz (sabre, team event only)

Colin Heathcock (sabre)

Nick Itkin (foil)

Alexander Massialas (foil)

Gerek Meinhardt (foil)

Kelsey Bing

Leah Crouse

Brooke DeBerdine

Emma DeBerdine

Phia Gladieux

Amanda Golini

Ally Hammel

Ashley Hoffman

Karlie Kisha

Kelee Lepage

Ashley Sessa

Meredith Sholder

Abby Tamer

Megan Valzonis

Beth Yeager

Maddie Zimmer Golf

Nelly Korda

Lilia Vu

Rose Zhang

Wyndham Clark

Collin Morikawa

Xander Schauffele

Scottie Scheffler Gymnastics

Simone Biles (artistic)

Jade Carey (artistic)

Jordan Chiles (artistic)

Evita Griskenas (rhythmic)

Suni Lee (artistic)

Hezly Rivera (artistic)

Jessica Stevens (trampoline)

Asher Hong (artistic)

Paul Juda (artistic)

Brody Malone (artistic)

Stephen Nedoroscik (artistic)

Frederick Richard (artistic)

Alexi Shostak (trampoline) Judo

Angelica Delgado (52kg)

Maria Laborde (48kg)

John Jayne (90kg)

Jack Yonezuka (73kg) Modern Pentathlon

Jess Savner (née Davis) Rugby

Kayla Canett

Lauren Doyle

Alev Kelter

Kristi Kishe

Sarah Levy

Ilona Maher

Alena Olsen

Ariana Ramsey

Steph Rovetti

Spiff Sedrick

Sammy Sullivan

Naya Tapper Rowing

Charlotte Buck (eight)

Molly Bruggeman (eight)

Nina Castagna (eight coxswain)

Olivia Coffey (eight)

Teal Cohen (quadruple sculls)

Claire Collins (eight)

Azja Czajkowski (pair)

Emily Delleman (quadruple sculls)

Margaret Hedeman (eight)

Grace Joyce (quadruple sculls)

Emily Kallfelz (four)

Kaitlin Knifton (four)

Kara Kohler (single sculls)

Mary Mazzio-Manson (four)

Meghan Musnicki (eight)

Lauren O’Connor (quadruple sculls)

Molly Reckford (lightweight double sculls)

Kelsey Reelick (four)

Regina Salmons (eight)

Michelle Sechser (lightweight double sculls)

Jessica Thoennes (pair)

Sophia Vitas (double sculls)

Kristi Wagner (double sculls)

Madeleine Wanamaker (eight)

William Bender (pair)

Justin Best (four)

Oliver Bub (pair)

Chris Carlson (eight)

Peter Chatain (eight)

Liam Corrigan (four)

Ben Davison (double sculls)

Clark Dean (eight)

Michael Grady (four)

Henry Hollingsworth (eight)

Sorin Koszyk (double sculls)

Nick Mead (four)

Rielly Milne (eight coxswain)

Evan Olson (eight)

Jacob Plihal (single sculls)

Pieter Quinton (eight)

Nick Rusher (eight)

Christian Tabash (eight) Sailing

Lara Dallman-Weiss (mixed dinghy)

Daniela Moroz (formula kite)

Sarah Newberry Moore (mixed multihull)

Erika Reineke (dinghy)

Stephanie Roble (49erFX)

Maggie Shea (49erFX)

Dominique Stater (windsurfing)

Ian Barrows (49er)

Markus Edegran (formula kite)

Hans Henken (49er)

David Liebenberg (mixed multihull)

Noah Lyons (windsurfing)

Katelyn Abeln (air pistol, sport pistol)

Ada Khorkin (sport pistol)

Lexi Lagan (air pistol)

Sagen Maddalena (air rifle, smallbore rifle)

Ryann Phillips (trap)

Austen Smith (skeet)

Rachel Tozier (trap)

Mary Tucker (air rifle, smallbore rifle)

Dania Vizzi (skeet)

Vincent Hancock (skeet)

Will Hinton (trap)

Rylan Kissell (air rifle)

Henry Leverett (rapid fire pistol)

Derrick Mein (trap)

Conner Prince (skeet)

Ivan Roe (air rifle, smallbore rifle)

Keith Sanderson (rapid fire pistol) Skateboarding

Mariah Duran (street)

Paige Heyn (street)

Ruby Lilley (park)

Poe Pinson (street)

Minna Stess (park)

Bryce Wettstein (park)

Gavin Bottger (park)

Tate Carew (park)

Jagger Eaton (street)

Nyjah Huston (street)

Chris Joslin (street)

Tom Schaar (park) Soccer

Korbin Albert

Sam Coffey

Tierna Davidson

Crystal Dunn

Emily Fox

Naomi Girma

Lindsey Horan

Casey Krueger

Rose Lavelle

Catarina Macario

Casey Murphy

Alyssa Naeher

Jenna Nighswonger

Trinity Rodman

Jaedyn Shaw

Sophia Smith

Emily Sonnett

Mallory Swanson Sport Climbing

Natalia Grossman (combined)

Emma Hunt (speed)

Piper Kelly (speed)

Brooke Raboutou (combined)

Colin Duffy (combined)

Jesse Grupper (combined)

Zach Hammer (speed)

Samuel Watson (speed) Surfing

Caroline Marks

Carissa Moore

Caity Simmers

Griffin Colapinto

John John Florence Swimming

Phoebe Bacon

Katharine Berkoff

Erika Connolly

Mariah Denigan (open water)

Kate Douglass

Erin Gemmell

Katie Grimes (pool, open water)

Torri Huske

Lilly King

Katie Ledecky

Paige Madden

Simone Manuel

Anna Peplowski

Alex Shackell

Regan Smith

Alex Walsh

Gretchen Walsh

Emma Weber

Claire Weinstein

Abbey Weitzeil

Emma Weyant

Jack Alexy

Hunter Armstrong

Shaine Casas

Brooks Cury

Caeleb Dressel

Matt Fallon

Nic Fink

Bobby Finke

Carson Foster

Chris Guiliano

Thomas Heilman

Ryan Held

Luke Hobson

David Johnston (pool, open water)

Keaton Jones

Chase Kalisz

Drew Kibler

Matt King

Josh Matheny

Ryan Murphy

Blake Pieroni

Ivan Puskovitch (open water)

Aaron Shackell

Kieran Smith

Charlie Swanson

Luca Urlando

Luke Whitlock Table Tennis

Rachel Sung

Amy Wang

Lily Zhang

Kanak Jha Taekwondo

Faith Dillon

Kristina Teachout

Jonathan Healy

CJ Nickolas Tennis*

Danielle Collins

Coco Gauff

Desirae Krawczyk (doubles)

Emma Navarro

Jessica Pegula

Chris Eubanks

Taylor Fritz

Marcos Giron

Austin Krajicek (doubles)

Tommy Paul

Rajeev Ram (doubles)

Nia Akins

Valarie Allman

Brittany Brown

Aaliyah Butler

Anna Cockrell

Val Constien

Vashti Cunningham

Tara Davis-Woodhall

Annette Echikunwoke

Kendall Ellis

Veronica Fraley

Rachel Glenn

Anna Hall

Nikki Hiltz

Alexis Holmes

Marisa Howard

Chase Jackson

Melissa Jefferson

Alaysha Johnson

Jasmine Jones

Weini Kelati

Brynn King

Dakotah Lindwurm

McKenzie Long

Emily Mackay

Maggie Malone Hardin

Sydney McLaughlin-Levrone

Katie Moon

Jasmine Moore

Monae’ Nichols

Fiona O’Keeffe

DeAnna Price

Jaida Ross

Sha’Carri Richardson

Masai Russell

Raven Saunders

Emily Sisson

Grace Stark

TeeTee Terry

Gabby Thomas

Courtney Wayment

Juliette Whittaker

Bridget Williams

Allie Wilson

C.J. Allen

Chris Bailey

Heath Baldwin

Trevor Bassitt

Kenny Bednarek

Rai Benjamin

Joseph Brown

James Corrigan

Freddie Crittenden

Ryan Crouser

Andrew Evans

Grant Fisher

Quincy Hall

Daniel Haugh

Cole Hocker

Grant Holloway

Bryce Hoppel

Sam Kendricks

Fred Kerley

Hobbs Kessler

Woody Kincaid

Erriyon Knighton

Leonard Korir

Joe Kovacs

Noah Lyles

Salif Mane

Conner Mantz

Shelby McEwen

Brandon Miller

Chris Nilsen

Michael Norman

Yared Nuguse

Abdihamid Nur

Payton Otterdahl

Daniel Roberts

Donald Scott

Harrison Williams

Rudy Winkler

Jacob Wooten

Clayton Young

Nico Young

Zach Ziemek Triathlon

Kirsten Kasper

Taylor Knibb — also qualified in cycling

Taylor Spivey

Morgan Pearson

Seth Rider Volleyball

Lauren Carlini

Annie Drews

Jordan Larson

Chiaka Ogbogu

Kathryn Plummer

Jordyn Poulter

Dana Rettke

Kelsey Robinson Cook

Avery Skinner

Jordan Thompson

Haleigh Washington

Justine Wong-Orantes

Matt Anderson

Taylor Averill

Micah Christenson

T.J. DeFalco

Max Holt

Thomas Jaeschke

Jeff Jendryk

Micah Ma’a

Garrett Muagututia

Aaron Russell

Erik Shoji

David Smith Water Polo

Emily Ausmus

Rachel Fattal

Jenna Flynn

Kaleigh Gilchrist

Ashleigh Johnson

Amanda Longan

Maddie Musselman

Ryann Neushul

Tara Prentice

Jordan Raney

Jewel Roemer

Jovana Sekulic

Maggie Steffens

Alex Bowen

Luca Cupido

Hannes Daube

Chase Dodd

Ryder Dodd

Ben Hallock

Drew Holland

Johnny Hooper

Max Irving

Alex Obert

Marko Vavic

Adrian Weinberg

Dylan Woodhead Weightlifting

Jourdan Delacruz (49kg)

Olivia Reeves (71kg)

Mary Theisen-Lappen (81+kg)

Wes Kitts (102kg)

Hampton Morris (61kg) Wrestling

Kennedy Blades

Amit Elor

Sarah Hildebrandt

Helen Maroulis

Kayla Miracle

Dom Parrish

Kamal Bey

Aaron Brooks

Adam Coon

Kyle Dake

Payton Jacobson

Spencer Lee

Mason Parris

Joe Rau

Zain Retherford

Kyle Snyder